Neckar-Odenwald-Kreis. (huko) Die wild lebenden Tiere in Wald und Feld haben es hierzulande nicht leicht. Von angestammten Äsungsflächen vertrieben, gehetzt von Straßenverkehr, frei laufenden Hunden und rasend schnellen Mähmaschinen finden jedes Jahr Hunderttausende Rehe, Hasen und Bodenbrüter einen grausamen Tod.

Höchst risikoreich für den Nachwuchs von Feldhase und Reh, aber auch für bodenbrütende Vogelarten wie Kiebitz, Uferschnepfe, Rebhuhn oder die Feldlerche, für Mäuse, Erdkröten oder Igel ist die jetzt anstehende Frühjahrsmahd, wenn nicht entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Die Strategie "ducken und tarnen" schützt Jungtiere vielleicht vor natürlichen Feinden, aber nicht vor dem Mähwerk.

Dabei kann man mit einfachen Mitteln zumindest bei der Grasmahd Tierleben retten. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, die Arbeitsgemeinschaft der Baden-Württembergischen Bauernverbände, der Landesjagdverband und die Wildforschungsstelle des Landes rufen deshalb Landwirte und Jäger zur Zusammenarbeit auf, um Mähverluste bei Wildtieren und Gelegen weitgehend zu vermeiden.

Wenn Landwirte ihren Jagdpächtern Mähtermine rechtzeitig melden, können die Jäger kurz vor der Mahd die Flächen mit ausgebildeten Jagdhunden absuchen und Jungtiere oder Gelege in Sicherheit bringen oder die Flächen mit Blinklichtern, Flatterbändern, Flattertüten und ähnlichen Scheuchmitteln für das Wild unattraktiv machen.

Eine geänderte Mähtechnik kann - wie Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen - ebenfalls zur Rettung von Wildtieren beitragen: Werden Schläge konventionell von außen nach innen gemäht, ziehen sich junge Wildtiere erfahrungsgemäß in das vermeintlich sichere Zentrum der Mähfläche zurück - und finden dort den sicheren Tod. Bei einer Mahd, die innen im Schlag beginnt, wird Jungwild jedoch geradezu nach außen gedrückt und kann sich damit in Sicherheit bringen. Das Mähen geht deswegen nicht langsamer.

Bei schönem Wetter lockt es alljährlich viele Menschen mit ihren Hunden in Wald und Flur. Leider sind große Hunde oft nicht angeleint, und so werden hochträchtige Rehe oder deren bereits geborener Nachwuchs viel zu oft gehetzt und grausam zu Tode gebracht. Viele Hundehalter hätten ihrem doch so braven Tier ein solches Tun niemals zugetraut. Einfaches Gegenmittel: Hunde in in der freien Natur immer an die Leine!

Eine andere Todesfalle für Wildtiere sind durch Wald führende Straßen. Trotz vielerorts aufgestellter Wildwechsel-Schilder muss leider beobachtet werden, dass viele Autofahrer mit unverminderter Geschwindigkeit durch den Wald rasen. Keine Chance für das Rehwild, das gerade im Frühjahr ständig in Bewegung ist und leider auch vor Straßen nicht Halt macht. Angepasste Geschwindigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit könnte dazu beitragen, dass nicht mehr ca. 238.000 Stück Wild, davon ca. 205 000 Stück Rehwild pro Jagdjahr dem Straßenverkehr zum Opfer fallen (Quelle: DJV, April 2010 bis März 2011).

Die Kreisjägervereinigung Mosbach bittet alle Landwirte, Naturnutzer und Verkehrsteilnehmer, durch mehr Achtsamkeit und Verständnis die erschreckend hohen Fallwildzahlen zu vermindern.