Eberbach. (mawe) Am Freitag, 11. Mai, ist um 16 Uhr im großen Saal der Stadthalle eine öffentliche Mitgliederversammlung des Vereins Stiftung Altersheim geplant. "Es ist jetzt erkennbar, dass die technische und wirtschaftliche Untersuchung der verschiedenen Varianten gut vorankommt", teilte Bürgermeister Bernhard Martin und Vorsitzender des Stiftungsvereins in einem Schreiben mit Datum vom Mittwoch, 7. März, mit. Das Schreiben ging allerdings erst am Samstag, 10. März, per Post bei der RNZ ein.

"Wir gehen jetzt davon aus, im Laufe der nächsten beiden Monate zu Ergebnissen zu kommen", heißt es weiter; die Ergebnisse sollen im Rahmen der Mitgliederversammlung "anhand von Plänen, Modellen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen" vorgestellt werden. "Die Varianten reichen von Umbaumaßnahmen bei weitgehendem Erhalt des Gebäudes (einmal mit Ärztehaus, einmal ohne) bis hin zu einem vollständigen Neubau an dieser Stelle", schreibt Bürgermeister Martin.

Nach dieser Versammlung sollen die Pläne, Modelle und Berechnungen vier Wochen lang im Foyer des Lebensrades der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jeder Eberbacher könne sich "in Ruhe mit den Varianten und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen beschäftigen, bei Unklarheiten Fragen stellen und seine Meinung zum Ausdruck zu bringen". Danach ist eine weitere Mitgliederversammlung geplant, in der dann nur die Mitglieder entscheiden, welche Variante weiterverfolgt werden soll. Diese Versammlung steht am Freitag, 15. Juni, um 16 Uhr im großen Saal der Stadthalle an.

Vorerst jedoch präsentiert die Bürgerinitiative für den Erhalt des Gebäudes (BISS) am Mittwoch, 14. März, um 18 Uhr im Restaurant am Leopoldsplatz ihre frisch gedruckte Flyer und Plakate. Daneben soll noch Zeit sein, um die jüngsten Entwicklungen zu diskutieren. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, "denen der Erhalt des Schmeißer-Stifts am Herzen liegt". Am kommenden Wochenende will "BISS" mit Infoständen Präsenz zeigen: am Samstag, 17. März, auf dem Leopoldsplatz und am Sonntag, 18. März, beim Schuhaus Karl. Wie Dr. Peter Pfeiffer, einer der "BISS"- Initiatoren, gestern auf Nachfrage erklärte, werde das vom Vereinsvorstand jetzt angekündigte Vorgehen grundsätzlich begrüßt. Dennoch werde "BISS" nicht nachlassen, da die Pläne, die im Mai vorgestellt werden sollen, bislang noch nicht bekannt sind. Deshalb soll auch die derzeit laufende Mitgliederwerbeaktion weiter fortgesetzt werden.