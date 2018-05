Adelsheim. (bg) Der offizielle erste Spatenstich liegt zwar schon über zweieinhalb Jahre zurück, dann aber wurde das 30-Millionen-Projekt "Ortsumgehung Adelsheim" erst mal auf Eis gelegt. Jetzt scheint sich auf der Trasse wieder etwas zu bewegen: Seit gestern laufen am nördlichen Rand von Adelsheim im Bereich zwischen der künftigen Seckachtalbrücke und dem zu bauenden Eckenbergtunnel Rodungsarbeiten für das neue Teilstück der B 292. Wenngleich Baumaschinen aller Voraussicht nach erst in der zweiten Jahreshälfte anrollen werden, sieht u.a. Bürgermeister Gramlich die jetzigen Vorarbeiten als "Signal dafür, dass das lange Warten ein Ende hat."

In der Tat musste die Region lange warten auf den Fortgang des Jahrhundert-Projekts "Umgehung Osterburken/Adelsheim", das seit Jahrzehnten angestrebt worden war.

Rund ein halbes Jahr nach Fertigstellung der Osterburkener Umgehung war zwar im Mai 2009 im Beisein der Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Roth, und von Regierungspräsident Kühne der offizielle Baubeginn für den 3,6 Kilometer langen und 30 Millionen Euro teuren letzten Bauabschnitt vollzogen worden, dessen herausragende Bauwerke der 295 Meter lange Eckenbergtunnel zwischen Osterburken und Adelsheim und die 306 Meter lange und 16 Meter hohe Seckachtalbrücke nördlich von Adelsheim sind.

Die damaligen Hoffnungen auf einen fast nahtlosen Weiterbau wurden aber nicht erfüllt, weil Ende Mai 2010 wegen knapper Finanzen landesweit 13 überörtliche Straßenbaumaßnahmen "auf Eis gelegt" wurden. Ihrem Unmut darüber machten in der Folgezeit zahlreiche Entscheidungsträger aus der Region Luft und forderten den baldigen Weiterbau der Umgehung Adelsheim. Erste positive Signale kamen schließlich im Februar letzten Jahres von Staatssekretär Dr. Andreas Scheuer, der auf Einladung von Bundestagsabgeordnetem Alois Gerig die ruhende Baustelle besuchte.

Einmal mehr wurde damals von Landrat Dr. Achim Brötel und den Bürgermeistern des Baulands die Bedeutung einer kompletten Umgehung Adelsheim/Osterburken für den Landkreis als Anbindung an die Autobahn und zur verbesserten Erschließung des nördlichen Kreisgebietes und die Notwendigkeit einer umfassenden Verkehrsentlastung der Adelsheimer Innenstadt herausgestellt.

Mittlerweile ist die Finanzierung des 30-Millionen-Projekts gesichert, wie MdB Gerig unlängst verkündete, und nach der Pause, die dem ersten Spatenstich folgte, scheint sich jetzt endlich wieder was zu tun in Sachen "Umgehung Adelsheim": Seit gestern laufen am nördlichen Ortsrand von Adelsheim in Höhe der Firma Würth Rodungsarbeiten auf der Trasse des neuen B-291-Teilstücks zwischen der zu bauenden Seckachtalbrücke und dem geplanten Eckenbergtunnel - für den Adelsheimer Bürgermeister Klaus Gramlich "ein Zeichen dafür, dass das Warten auf den Weiterbau ein Ende hat." Adelsheim freue sich, auch wenn sich der Fortgang zunächst nur in kleinen Schritten vollziehe und man "eigentlich schon viel weiter sein wollte."

Tatsächlich wurde mit den Rodungsarbeiten und der Freimachung des Baufeldes jetzt vor allem aufgrund von naturschutzrechtlichen Erfordernissen begonnen. Bis zum Anrollen der ersten Baumaschinen wird es dem aktualisierten Bauzeitenplan zufolge noch wenigstens bis zur zweiten Jahreshälfte 2012 dauern. Die jetzt begonnenen Vorbereitungsarbeiten seien aber durchaus als "Startschuss" für den Weiterbau zu sehen, sagten der Leiter der Außenstelle Buchen des Straßenbauamtes Heidelberg, Ernst, und Bürgermeister Gramlich auf Anfrage der RNZ.

Laut Straßenbauverwaltung wird momentan die europaweite Ausschreibung für die anstehenden Baumaßnahmen vorbereitet. Nach dem Eingang der Angebote sind dann zunächst gewisse Fristen abzuwarten, ehe schließlich der Zuschlag erteilt werden kann.

Mit welchen Arbeiten begonnen wird, steht noch nicht endgültig fest. Zwar sollte den Planungen zufolge zunächst - noch im Jahr 2012 - der Bau des Eckenbergtunnels in Angriff genommen werden, für den eine Bauzeit von zwei Jahren veranschlagt ist; möglicherweise wird aber zuerst das neue B-292-Teilstück zwischen Tunnel und der nahe der Firma Würth entstehenden Seckachtalbrücke gebaut, zumal es vorteilhaft sei, von beiden Seiten an das Tunnelbauwerk zu gelangen. Man sei "flexibel", hieß es.

Der Baubeginn für die Seckachtalbrücke steht Ende 2013 im Bauzeitenplan; mit dem Abschluss aller Arbeiten des Großprojekts "Umgehung Adelsheim" wird - bei optimistischen Schätzungen - für 2016 gerechnet.