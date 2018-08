Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Nun ist es offiziell: Am Dienstag stellten Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Finanzminister Nils Schmid und Innenminister Reinhold Gall die Standorte und Zuständigkeiten der neuen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg vor - auch mit Konsequenzen für den Neckar-Odenwald-Kreis. Die Polizeidirektion Mosbach wird aufgelöst. Stattdessen gibt es ein für die Stadt und den Landkreis Heilbronn, den Hohenlohekreis, den Main-Tauber-Kreis und den Neckar-Odenwald-Kreis zuständiges Polizeipräsidium Heilbronn. Das neue Regionalpräsidium ist dann für rund 850.000 Menschen zuständig.

Ministerpräsident und Minister versicherten: "Von einer Schwächung des ländlichen Raums kann keine Rede sein. Die Polizei bleibt dort, wo der Bürger sie braucht." Dem widerspricht allerdings Landrat Dr. Achim Brötel. Die konkreten Standorte und Aufgaben bewertete er kritisch: "Da Innenminister Reinhold Gall immer wieder erklärt hat, dass es für den Personalbedarf der Polizei keine zusätzlichen Stellen gebe, zugleich aber an den Standorten der zwölf Präsidien künftig ein rund um die Uhr besetzter Kriminaldauerdienst eingerichtet werden soll, ist es klar, dass das nur über einen Abzug von Stellen aus dem ländlichen Raum realisierbar ist."

Die gute Nachricht für den Kreis: Die Kriminalpolizei in Mosbach bleibt erhalten. In Buchen hingegen - wo erst vor einigen Jahren ein neues Gebäude errichtet wurde - soll die Kriminalaußenstelle geschlossen werden. Es werde deshalb keine Stärkung, sondern vielmehr eine erhebliche Schwächung der Polizeipräsenz vor Ort eintreten, erklärte Dr. Brötel.

Die Struktur der nahezu 150 Polizeireviere und knapp 360 Polizeiposten im Land bleibe allerdings unverändert, berichtete Innenminister Gall gestern. "Mit den neuen regionalen Polizeipräsidien werden einheitliche Voraussetzungen für eine effektive, professionelle und bürgernahe Polizeiarbeit geschaffen", unterstrich der Innenminister.

Das sieht auch MdL Georg Nelius (SPD) so. Durch die neue Organisationsstruktur werde die Präsenz der Polizei in der Fläche gestärkt und ihre Leistungsfähigkeit weiter erhöht, heißt es in einer Pressemitteilung. "Für die Bürgerinnen und Bürger ist eine schnelle und kompetente Reaktion durch die Polizei entscheidend und nicht die Nähe zur politischen Entscheidungsebene", meint Georg Nelius. "Die konkrete Umsetzung beginnt jetzt. Die Reform ist nicht in Stein gemeißelt", sagt die Grünen-Abgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel. "Wenn sich bei der Umsetzung herausstellt, dass Buchen über den Kriminaldauerdienst hinaus den Bedarf für einen ständigen Kriminalpolizeistandort hat, werde ich mich dafür in Stuttgart einsetzen", versicherte sie am Dienstag.

CDU-Kollege Peter Hauk setzt indessen darauf, dass durch den Druck der Bevölkerung und der Polizeibeamten die Pläne noch verändert werden können. Die Standortentscheidung gegen die Polizeidirektion Mosbach bedauerte der Landtagsabgeordnete. "Wenn wir sehen, dass die Polizeistrukturreform der grün-roten Landesregierung die Polizeipräsenz in 25 Stadt- und Landkreisen nachhaltig schwächt, können und dürfen wir uns damit nicht abfinden", sagte er. Effektiv würden rund 50 Polizisten weniger vor Ort sein, denn Verkehrspolizei und Hundestaffel werden künftig in Heilbronn untergebracht.

"Nach vorn" will derweil der Leiter der Polizeidirektion Mosbach, Hans Becker, blicken. "Ich hoffe, dass wir viele der alten positiven Dinge mit in die neuen Strukturen übernehmen können", sagte er.