Der in Aussicht gestellte Stundentakt auf der 'Frankenbahn' Heilbronn-Würzburg kommt nicht bereits ab 2014. Verkehrsminister Hermann revidierte jetzt eine Zusage der früheren Landesregierung, weil dafür die rechtliche Grundlage fehle. Die 'Initiative Frankenbahn' wie auch Landrat Dr. Achim Brötel nahmen die Nachricht mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf. Man habe sich zwar früher Verbesserungen erhofft, die anstehende Ausschreibung könne aber tatsächlich mehr Leistungen für weniger Geld bringen. Foto: B. Gassenbauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (bg) Unverständnis und Kritik hat die Ankündigung des baden-württembergischen Verkehrsministers Hermann ausgelöst, die von der alten Regierung in Aussicht gestellte Einführung eines Stundentakts auf der "Frankenbahn" zwischen Heilbronn und Würzburg bis 2016 hinauszuschieben. Das sei enttäuschend und ärgerlich, sagten unter anderem der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg und der CDU-Landtagsabgeordnete Lasotta. Für den Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brötel, ist die Entscheidung "zwar schade, aber angesichts der Rechtslage vertretbar", die "Initiative 780 Frankenbahn" hat die Nachricht aus Stuttgart indes "mit einem weinenden und einem lachenden Auge" aufgenommen.

Vor dem Hintergrund der jahrlangen Forderungen nach merklichen Verbesserungen auf der Kursbuchstrecke 780 zwischen (Stuttgart-) Heilbronn und Würzburg, wo veraltete Züge, Fahrpläne und Fahrtzeiten für erheblichen Verdruss sorgen, hatte die alte CDU/FDP-Landesregierung die Einführung eines Stundentakts für die Regionalbahn ab dem Jahr 2014 und für Regionalexpress-Züge (RE) ab 2015 in der Hauptverkehrszeit Aussicht gestellt.

Dazu kam von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) jetzt ein klares Nein. Ohne Zweifel geht es dabei auch ums Geld, denn im kommenden Jahr sollen dem Land 60 Millionen für den Schienenverkehr fehlen. Für die Erfüllung der Zusage für die "Frankenbahn" fehlt nach Auffassung Hermanns freilich allein schon die rechtliche Grundlage, nachdem die alte Landesregierung die Einführung des Stundentaktes mit der Direktvergabe bestimmter Verbindungen an die Deutsche Bahn auf die Dauer von 15 Jahren verknüpfen wollte.

Wie schon in Zeiten in der Opposition verlangt, wollen die heutigen Regierungsparteien künftige Schienenverkehrsleistungen - der aktuelle Vertrag zwischen Land und DB läuft im Jahr 2016 aus - dagegen europaweit ausschreiben.

Während nach Aussage des Ministers die Landesverkehrsgesellschaft prüft, ab 2016 einen ganztägigen Stundentakt für die "Frankenbahn" zu bestellen, hat die Aufschiebung Verärgerung und Kritik in der Region ausgelöst. Der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg zeigte sich tief enttäuscht. Nachdem Jahrzehnte lang dicke Bretter gebohrt worden seien, sei man jetzt nah dran an Verbesserungen gewesen. Piepenburg unterstrich einmal mehr, dass die Region auf bessere Anbindungen an die ICE-Bahnhöfe Stuttgart und Würzburg angewiesen sei.

Für den Heilbronner CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Lasotta ist es "untragbar", wenn der Verkehrsminister frühere Zusagen ignoriert.

Auch aus Sicht des Neckar-Odenwald-Kreises ist die Entscheidung des Ministers "zwar schade, aber vertretbar", stellt Landrat Dr. Achim Brötel: Natürlich hätte man sich Verbesserungen nicht erst mit dem neuen Verkehrsvertrag ab 2016 gewünscht. Andererseits muss man auch sehen, dass die neuere Rechtsprechung vorzeitigen Direktvergaben entgegenstehe .

Wenn nun für die Zeit nach 2016 tatsächlich ein deutlich besseres Fahrplankonzept ausgeschrieben werde, dann sei dies ein klares Signal auch in Richtung DB, die sich dem Wettbewerb stellen müsse. Man dürfe gespannt sein, ob es dann nicht für weniger Geld plötzlich mehr Leistung gebe. Wichtig sei aber, dass das Land ohne Wenn und Aber zu seinen Zusagen hinsichtlich des Ausschreibungsumfangs steht, betont Brötel: "Es darf keine Abstriche geben."

Der Regionalvorstand des ökologische Verkehrsclubs Deutschland (VCD) begrüßt die Klarstellung Hermanns zur Zukunft der "Frankenbahn". Der Minister habe deutlich gemacht, dass der Bahnverkehr zwischen Stuttgart, Heilbronn und Würzburg mit dem Auslaufen des Monopolvertrages zwischen Land und Deutscher Bahn ab 2016 "nach Recht und Gesetz" ausgeschrieben wird.

VCD-Vorstand Hans-Martin Sauter, Sprecher der "Initiative Frankenbahn", die seit Jahren vehement eine Aufwertung der Kursbuchstrecke 780 fordert, sieht die Ankündigung denn auch "mit einem lachenden und einem weinenden Auge." Sauter: "Wir haben immer ein transparentes Vergabeverfahren gefordert, um mit dem eingesetzten Geld ein Optimum an Qualität und Service für die Fahrgäste zu erreichen." Nun habe man die klare Perspektive, dass mit dem Fahrplanwechsel 2016 auch auf der Frankenbahn eine neue Ära mit neuen Fahrzeugen beginnen könne - "gal, welcher Betreiber dann zum Zuge kommt."

Der VCD fordert Land und Nahverkehrsgesellschaft auf, weiterhin alles zu tun, um Zugverbindungen zu verbessern und noch häufiger moderne Doppelstockwagen auf der "Frankenbahn" zum Einsatz zu bringen. Und weiter: "Es sollte zudem geprüft werden, ob in der Übergangszeit bis 2016 nicht auch andere Unternehmen beauftragt werden könnten, zum Beispiel mit modernen Stadtbahn-Zügen Lücken zwischen Heilbronn und Osterburken zu schließen."

Der VCD zeigte sich in einer Pressemitteilung gestern optimistisch, dass sich mit der anstehenden Ausschreibung das Angebot auf der "Frankenbahn" deutlich aufwerten lasse. Denn: Obwohl die DB hier noch mit den ältesten Loks und Waggons unterwegs sei, erhalte sie derzeit im Land rund zehn Euro je gefahrenen Zugkilometer, das sei "bundesweit ein trauriger Rekord", erläutert Sauter. Das gleiche Unternehmen bietet in anderen Bundesländern seine Leistungen mit modernen Zügen für unter drei Euro je Zugkilometer an. "Mit solchen Preisen könnte man auf der .Frankenbahn' die Zugzahl auf einen Schlag verdreifachen", stellt Sauter fest.

Damit es nicht nur bei den überregionalen Verbindungen spürbare Verbesserungen gibt, fordert der VCD weiterhin, die "Frankenbahn" zwischen Heilbronn, Möckmühl und Osterburken - wie ursprünglich geplant - spätestens 2016 an das Heilbronner S-Bahn-Netz anzuschließen.

Von den Zügen der künftigen Stadtbahn Nord könne nach Ansicht des VCD ab Bad Friedrichshall je ein Fahrzeug nach Möckmühl/Osterburken fahren. In der Gegenrichtung würden die Stadtbahnen in Bad Friedrichshall gekuppelt und gemeinsam in die Heilbronner Innenstadt fahren. Auf diese Weise ließen sich teure Gebühren für die Benutzung der DB-Gleise bis Heilbronn sparen.