Eberbach/Rhein-Neckar. (cum) Während in Eberbach diskutiert wird, ob im derzeit leer stehenden Dr.-Schmeißer-Stift ein Ärztehaus eingerichtet wird, verfolgt der Rhein-Neckar-Kreis eigene Pläne: Am Eberbacher Krankenhaus soll ein Ärztehaus mit rund 1000 Quadratmetern Fläche für mehrere Arztpraxen entstehen. Dafür könnte entweder ein ehemaliges Personalwohnhaus umgebaut und saniert oder an der Stelle ein komplett neues Ärztehaus errichtet werden. Um die wirtschaftlichste Alternative zu finden, empfiehlt Landrat Stefan Dallinger den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses in der Sitzung am Dienstag (14 Uhr im großen Sitzungssaal des Heidelberger Landratsamts) der Aufnahme einer Vorplanung zuzustimmen. 450.000 Euro stehen an Mitteln vorerst zur Verfügung.

Die im Gegensatz zum Kreis schon um einiges weiter vorangeschrittenen Planungen zum Dr.-Schmeißer-Stift werden laut Bürgermeister, Kreistagsmitglied und Stiftungsvereinsvorsitzendem Bernhard Martin davon nicht berührt. Im Mai will der Stiftungsverein mehrere Varianten für eine künftige Nutzung des Stifts öffentlich vorstellen, darunter auch eine mit Ärztehaus. Laut Martin will die Eberbacher GRN-Klinik mit dem Ärztehaus ihren Standort stärken, indem sie das medizinische Angebot erweitert. Dazu sollen nach derzeitigem Stand ein HNO-Belegarzt, eine Dialysestation und eine neurologische Facharztpraxis am Krankenhaus angesiedelt werden. Das Ärztehaus, das für die künftige Nutzung des Stifts in der Überlegung ist, sei hingegen eher für Allgemeinmediziner geplant, die Kooperationen eingehen möchten, etwa wenn sie Teilzeit arbeiten möchten oder es Probleme gibt, Betriebsnachfolger zu finden. Im Idealfall würden sich "das geplante GRN-Ärztehaus und die Variante Betreutes Wohnen mit Ärztehaus des Stiftungsvereins ergänzen und gleich zwei Erfolg versprechende Projekte zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der ärztlichen Versorgung in Eberbach darstellen", sagte Martin.