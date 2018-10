Von Jörn Ludwig

Limbach-Krumbach. Noch keine heiße Spur hat die 26-köpfige Sonderkommission "Mühlwiesen" nach offiziellen Angaben im Mordfall Sabine Jauch. Die 46-Jährige war an Heiligabend in einem Haus in einer Feriensiedlung im Limbacher Ortsteil Krumbach tot aufgefunden worden. Über Einzelheiten der Bluttat halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf "ermittlungstaktische Gründe" weiterhin bedeckt. Zuletzt lebend gesehen worden war die aus Schwenningen stammende Frau, die seit April 2010 in der Feriensiedlung im Odenwald wohnte, am Freitagnachmittag, als sie ihren Arbeitsplatz beim Berufsbildungswerk in Mosbach verließ.

Nach RNZ-Informationen ist die 46-Jährige erschlagen worden. Dabei soll der Täter mit äußerster Brutalität vorgegangen sein. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus habe die Polizei indes nicht gefunden. Hat Sabine Jauch ihrem Mörder also selbst die Tür geöffnet, ihn womöglich gekannt?

Informationen und Fragen, die die Pressesprecherin der Polizeidirektion Mosbach, Petra Keßler, gestern auf Anfrage nicht kommentieren wollte. "Wir haben bislang weder einen Tatverdächtigen noch gesicherte Erkenntnisse über ein Motiv", erklärte Keßler lediglich. Letzteres könnte Geldgier gewesen sein, denn aus dem Umfeld des Mordopfers war zu erfahren, dass Sabine Jauch möglicherweise einen größeren Bargeldbetrag aus einem kürzlich getätigten Hausverkauf zu Hause aufbewahrt hatte. "Das ist so nicht geklärt", ließ die Pressesprecherin auch diesen Punkt offen.

Bei ihrer Ermittlungsarbeit werden die Beamten der Mosbacher Kriminaltechnik mittlerweile von Kollegen der Polizeidirektion Heidelberg unterstützt. Noch am gestrigen Nachmittag waren die Spurensicherer damit beschäftigt, im Haus und am Auto von Sabine Jauch, das am Montag nach einer groß angelegten Fahndung auf einem Parkplatz in Mosbach gefunden worden war, nach Hinweisen auf den oder die Täter zu suchen.

Derweil ist die Sonderkommission weiterhin auf die Mithilfe von möglichen Zeugen angewiesen, die Sabine Jauch zwischen dem Verlassen ihres Arbeitsplatzes am Freitag um 14.40 Uhr und dem Auffinden ihrer Leiche am Samstag um 19 Uhr gesehen haben. Die 46-Jährige war 169 cm groß, hatte eine kräftige Figur, blondes, schulterlanges Haar und war Brillenträgerin. Ebenfalls wichtig sind den Ermittlern Zeugen, denen das Auto der Ermordeten, ein orangefarbener Suzuki SX 4 mit dem Kennzeichen MOS-SJ 65, zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag aufgefallen ist.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Sonderkommission "Mühlwiese", Telefon: (0 62 61) 80 90, in Verbindung zu setzen.