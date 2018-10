Von Christian Beck

Mosbach-Lohrbach. Seit langem wird über Erhalt oder Abriss der katholischen Kirche St. Paulus diskutiert. Nachdem im Januar in einem Schreiben aus Freiburg "jegliche Sanierung" abgelehnt wurde, schienen die Tage des Gotteshauses gezählt. Doch nun gibt es möglicherweise einen leisen Hoffnungsschimmer: DieInitiative "Pro Paulus" ließ sich von verschiedenen Handwerksbetrieben aus der Region Angebote zur Sanierung anfertigen. Diesen zu Folge sei eine Reparatur deutlich günstiger, als dies die Erzdiözese vorgerechnet hatte.

Es sind Zahlen, die seit ihrer Bekanntgabe zahlreiche Zweifler auf den Plan gerufen haben: 1,1 Millionen Euro seien für eine Sanierung der 1969 eingeweihte Kirche notwendig, hieß es im November letzten Jahres, als Vertreter der Erzdiözese in Lohrbach waren. Und das sei erst der Anfang: Mittelfristig kämen weitere Kosten in Höhe von 900.000 Euro hinzu, so Dr. Gunter Barwig vom Erzbischöflichen Ordinariat.

Zwei Millionen Euro Sanierungskosten waren für die Erzdiözese Freiburg bisher das Argument, den Abriss der Kirche mit dem charakteristischen Zeltdach zu verfolgen. Das Entscheidende an dieser Sachlage: St. Paulus ist seit 1976 als Kulturdenkmal geschützt. Eine Zustimmung zu einem Abriss kann von der Denkmalbehörde unter dieser Voraussetzung nur erteilt werden, wenn sich keine dem Eigentümer zumutbare Lösung realisieren lässt. Sprich: Wenn beispielsweise eine Reparatur unverhältnismäßig teuer ist.

Doch genau hier hakt die Initiative "Pro Paulus" ein: Angebote verschiedener Handwerksbetriebe hätten ergeben, dass eine Reparatur für unter 150.000 Euro möglich sei - ein Bruchteil der Kosten, die Freiburg berechnet hat. Auf diesen Vorwurf angesprochen, will man diese Rechnung dort nicht ohne weiteres gelten lassen: "Wir haben die internen Zahlen überprüft, entscheidungsrelevante Unterschiede wurden dabei nicht festgestellt", erläutert Georg Auer vom Referat für Pressearbeit im Erzbischöflichen Ordinariat auf RNZ-Anfrage.

Dem Erzbistum sei es wichtig, eine nachhaltige Lösung zu finden, so Auer weiter. Diese beinhalte auch eine Reduzierung der hohen Energiekosten: "Auf 20 bis 30 Jahre gesehen, kommt ein Neubau günstiger." Die weitere Vorgehensweise sei ohnehin klar: Die Entscheidung für einen Kirchenabriss sei gefallen - diskutiert werde auch trotz angekündigter neuer Zahlen nicht mehr.

Dies sieht man in der unteren Denkmalschutzbehörde allerdings ganz anders: "Freiburg muss für eine Abrissgenehmigung auf uns zukommen", so ein Mitarbeiter der Behörde. Dass diese erteilt werde, könne sich dieser kaum vorstellen. Hintergrund dieser Aussage ist eine Besichtigung des Gotteshauses am vergangenen Mittwoch - "Pro Paulus" hatte diesen Wunsch geäußert. Auf das Ergebnis angesprochen, erklärte der Mitarbeiter der unteren Denkmalschutzbehörde, dass man von Schäden kaum sprechen könne - dass bei einem über 40 Jahre alten Gebäude gewisse Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind, wäre "normal".

Die Initiative "Pro Paulus" plant nun, zur kommenden Pfarrgemeinderatssitzung am 16. März die eingeholten Angebote vorzulegen, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen. Anschließend sollen die genauen Zahlen Ende März bzw. Anfang April in der Odenwaldhalle der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bei der Initiative der Abrissgegner zeigt man sich angesichts dieser Entwicklung zuversichtlich: "Ich bin optimistisch und froh, dass nun miteinander diskutiert wird", erklärte Albert Flicker von "Pro Paulus".