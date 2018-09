Bödigheim. (BW) In Anwesenheit vieler Zuhörer konnte Ortsvorsteher Hermann Fischer bei der Ortschaftsratsitzung den Beigeordneten Dr. Wolfgang Hauck begrüßen. Ein erster Teil der gesamten Maßnahmen zum innerörtlichen Hochwasserschutz wurde vorgestellt und diskutiert. Die erste Tranche ist ein untrennbarer Teil der gesamten Maßnahme zum Hochwasserschutz - auf der Gemarkung wurden vier Hochwasserrückhaltebecken errichtet. Sie betrifft die Brücke über den Hiffelbach im Zuge der Hauptstraße (L 519). Da mit höheren Niederschlagsmengen gerechnet wird, mussten die Detailplanungen überarbeitet werden. Nunmehr soll der Bach im Bereich der Brücke strömungsgünstiger verlaufen.

Die geringfügige Verlegung des Bachbettes kollidiert mit dem geplanten Lagergebäude der Firma Nohe, das deswegen entgegen der alten Planung auf die andere (südliche) Seite verlegt werden soll. Das gesamte Gelände wird deutlich aufgewertet. Durch Wegfall der Mauer wird das Gewässerprofil naturnah gestaltet werden können; der bei Starkregen problematische Steg wird wegfallen.

Weitere Vorteile zeichnen sich ab, sodass Ortschaftsrat Bernhard Geppert bilanzieren konnte, es gäbe keine Verlierer. Kritisch könnte der betriebsbedingte Querungsverkehr der Hauptstraße sein, doch muss hier gegebenenfalls eine Verkehrsschau Abhilfen aufzeigen. Wenn das Land den Förderhöchstsatz von 70Prozent trägt, entfallen auf die Stadt Buchen noch 30 Prozent der Kosten. Der Beschlussvorlage der Ortsverwaltung stimmten alle Räte zu. Nunmehr befassen sich damit Gremien der Stadt.

Danach stand das Dauerthema Friedhof mit einem ersten Abschnitt eines umfassenden Konzeptes, einem sogenannten standardisierten Urnengrabfeld, an. Neben den unverändert möglichen Urneneinzelgräbern wird es auch in Bödigheim für Urnen eine Gemeinschaftsanlage mit gärtnerischem Konzept geben. Das standardisierte Urnengrabfeld erlaubt an dieser Stelle keine individuelle Gestaltung. Einstimmig begrüßte der Rat das vorgestellte Konzept.

Der Wunsch nach Halbschranken als Ergänzung der geplanten Signalanlage beim Bahnübergang "Neuer Weg" wurde vom Eisenbahnbundesamt abschlägig beschieden. Hierfür wären 2500 Fahrzeugbewegungen gefordert; gezählt wurden weniger als 250. Die Planungsarbeit des Bauamtes wird auch bei diesem Projekt fortzusetzen sein. Die geforderte Verlängerung des Gehweges entlang der Hauptstraße in Richtung der Krautgärten und der Werkstatt Lux zeichnet sich ab. Der Rat bleibt bei seiner Aussage, dass erst nach einer "Ertüchtigung des Überganges Neuer Weg" andere Übergänge geschlossen werden dürfen.

Das Landratsamt hat den Bauantrag auf ein Gewächshaus mit Wohnbebauung im Außenbereich abgelehnt, da die Privilegierung nicht vorliegt.

Dem Neubau einer Betriebstankstelle auf dem Gelände der AWN wurde zugestimmt. Die alte Feuerwehrscheune als gemeindliche Einrichtung wird aufgegeben. Im Gewann Gräben wurde eine freiwillige Flurbereinigung vollzogen.

Die Kündigung der Sparkassen-Zweigstelle aus betriebswirtschaftlichen Gründen zum Ende des Monats Juli wird bedauert. Doch wird der angebotene Ersatzservice vom Ortsvorsteher als fair beurteilt. Den Einwohnern wurde eine Beraterin benannt, die im "Individualfall" zur Verfügung stünde.