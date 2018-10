Von Benjamin Auber

Eberbach. Das ist schon etwas Besonderes für den Budokai "Asahi" Eberbach. Denn gleich fünf Sportler wurden bei der Sportlerehrung der Stadt Eberbach mit Gold geehrt - nicht nur dort waren die Kämpfer erfolgreich. Auch bei Deutschen Meisterschaften in verschiedensten Klassen kämpfen die Karateka um die vordersten Positionen. Um deutschlandweit mithalten zu können, bietet der Karateverein ideale Voraussetzungen, damit die Eberbacher Teilnehmer konkurrenzfähig bleiben.

Als "Regio-Stützpunkt" zählen die Budokai "Asahi" zu den wichtigen Partnern des Karateverbandes. "Wir sind fast jede Woche in Deutschland mit unseren Kämpfern unterwegs und darauf können wir stolz sein. Die Eltern spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn die Unterstützung ist riesig groß", sagt Trainer Peter Steinbauer. Zumeist wurden die Kämpfer für ihre Leistungen bei Deutschen Meisterschaften geehrt. Dort nehmen die Karateka im Kumite (Freikampf) teil. Im Folgenden stellt die RNZ die Kämpfer kurz vor, die bei der Sportlerehrung für ihre Leistungen prämiert wurden und hohe Ziele für die Zukunft haben:

> Birgit Mathes: Die erfahrene Kämpferin übt schon seit über 20 Jahren ihre Sportart mit Begeisterung aus. Seit 2005 geht sie bei Wettkämpfen an den Start und ist dort - neben Familie, Kindern und Beruf - sehr erfolgreich. Im Einzel erreichte sie bei der Deutschen Meisterschaft in Coburg beim Kumite in der Masterklasse (Teilnehmer über 40 Jahre) - den fünften Platz. Zudem qualifizierte sich Mathes durch den dritten Rang bei der Landesmeisterschaft auch für die Deutsche Meisterschaft 2012. Beim internationalen Goju-Ryu-Cup - eine Stilrichtung des Karate - holte sie sogar den ersten Platz.

> Andreas Schneider: Seine Erfolgsbilanz liest sich ähnlich wie die von Birgit Mathes. Der Späteinsteiger - Schneider hat vor etwa sieben Jahren mit dem Karate begonnen - erreichte bei der Deutschen Meisterschaft in Coburg 2011 in der Masterklasse (Ü 50) den dritten Rang im Einzel. Schneider wurde 2011 Landesmeister in Baden-Württemberg und als Dritter beim internationalen Goju-Ryu-Cup ist er eine der Besten in dieser Stilrichtung. In seiner Freizeit beschäftigt er sich auch mit Yoga, um mit seinem Körper im Reinen zu sein. Dafür ist Karate ebenfalls ein gutes Mittel.

> Maria Schneider: Ihr Vater hat sie vor einigen Jahren zum Karate begleitet und seitdem ist Maria mit Begeisterung und großer Leidenschaft dabei. Die 13-jährige Schülerin glänzte 2010 mit zwei dritten Plätzen bei der Landesmeisterschaft sowie bei der Deutschen Meisterschaft. Für den Eberbacher Verein ist sie eine Hoffnungsträgerin. Sie tritt ab dem 14. Lebensjahr bei Wettkämpfen in der Jugend (vorher Schüler) an und wird dort die Eberbacher Farben prächtig vertreten.

> Sergen Steinbauer: Das hoffnungsvolle Talent hat sich für die Zukunft hohe Ziele gesteckt. Sergen möchte Deutscher Meister werden und durch die bisher gezeigten Leistungen hat er eindeutig das Rüstzeug dafür. Bei den Junioren platzierte sich der 16-Jährige bei der Deutschen Meisterschaft auf dem fünften Rang.

Zudem zählen diverse vorderste Platzierungen beim internationalen Goju-Ryu-Cup zu seinen Erfolgen. Er ist außerdem Mitglied in D-Kader Baden-Württemberg und will sich baldmöglichst für den Bundeskader empfehlen. Durch eine Teilnahme im Bundeskader kann er sogar vielleicht auch bei Europa- sowie Weltmeisterschaften antreten.

> Wladislaw Gumarow: Der 22-jährige Werkzeugmechaniker, der gerade seine Meisterausbildung macht, hat großes Potenzial, was er in Vergangenheit oft genug bewiesen hat: fünfter Platz bei den German Open 2010, erster Platz beim Shotokan-Cup sowohl im Einzel als auch im Team. Zudem war er auch schon im B-Kader Nationalteam Leistungsklasse und ist Mitglied im Landeskader Baden-Württemberg. Bei der U 21-Weltmeisterschaft in Marokko musste er kurz vor Beginn wegen einer Knieverletzung passen. Aufgrund seiner Meisterausbildung in der Abendschule wird Gumarow dieses Jahr wieder mit Karate teilweise aussetzen müssen, was ihn womöglich etwas zurückwerfen wird. Doch sein Ziel ist und bleibt die Weltmeisterschaft 2014 in Bremen - und für diese besondere Chance arbeitet er weiterhin sehr hart.