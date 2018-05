Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/rüb) Die Sicherheitsbrille haben die Mädchen, die sich um die Azubis Dominik Weiß und Dominik Ganske gruppiert haben, hochgeschoben: So können sie besser sehen, was die angehenden Industriemechaniker, die bei Getrag ihre Ausbildung machen, vorführen: Ein Getriebe wird montiert. Ohne Scheu schraubten die Mädchen bald auch selbst am Getriebe.

Beim "Girls' Day" drehte sich wieder alles um Mädchen und Technik. Einen Tag lang konnten Schülerinnen technische, handwerkliche und IT-Berufe kennenlernen. Stellvertretend für die vielen Angebote schaute sich die RNZ beim Getriebehersteller Getrag (Rosenberg), der Zentralgewerbeschule (Buchen) und der Bundeswehr (Walldürn) um.

"Die Mädchen und jungen Frauen, die sich bei uns bewerben, sind in den naturwissenschaftlichen Fächern gut, mögen körperliche Arbeit und haben sich die Berufswahl in der Regel gut überlegt", berichtet Gerhard Schmitt, Ausbildungsverantwortlicher für den Standort Rosenberg. Aktuell bildet der Getriebehersteller rund 150 junge Menschen, inklusive BA-Studierende, aus.

Im gewerblichen Bereich werden am Standort Rosenberg Industriemechaniker ausgebildet. Beim "Girls' Day" konnten die 13 Mädchen bohren, messen, eine pneumatische Steuerung bauen, Getriebe montieren, sich an der CNC-Fräse versuchen und so herausfinden, ob ihnen der Beruf der Industriemechanikerin liegt.

Den "Girls' Day" hält der Ausbildungsverantwortliche für sinnvoll. "So können die Mädchen ,Männerberufe' ausprobieren", meint Schmitt. Mädchen würden oft über Umwege auf technische Berufe aufmerksam. Eine Bewerberin habe eine Fachschule für Ernährung besucht und dann erkannt, dass ein technischer Beruf besser zu ihren Fähigkeiten passt, berichtet Schmitt. "Viele Eltern haben bestimmte Vorstellungen, wenn es um die Berufswahl ihrer Töchter geht. Vielleicht ist das der Grund, dass es weniger Frauen in technischen Berufen gibt", vermutet er.

Frauen sind bei Getrag in der Unterzahl: Zwei Frauen - die Getrag bei einem "Girls' Day" kennen gelernt haben - lassen sich zur Industriemechanikerin ausbilden, im Herbst beginnt eine Dritte ihre Ausbildung. "Frauen lösen Probleme schneller, allerdings manchmal auch komplizierter, zudem verbessert die Anwesenheit von Frauen das Betriebsklima", berichtet Schmitt über die weiblichen Azubis. Fünf junge Frauen haben seit 2000 bei Getrag ihre Ausbildung beendet - drei davon aufgrund guter Leistungen vorzeitig. Vier seien in der technischen Branche geblieben, hätten sich jedoch weitergebildet und z. B. ein Maschinenbaustudium absolviert, eine Frau sei noch in der Fertigung tätig, so Schmitt. "Frauen, die sich bei Getrag bewerben, haben sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz", unterstreicht er.

Auch an der ZGB stand das Ausprobieren im Mittelpunkt: Die 35 Schülerinnen lernten Metalltechnik, Holz- und Kfz-Technik, Elektrotechnik und das Bäckerhandwerk kennen. Von ZGB-Schülern angeleitet, bearbeiteten sie mit der Bohrmaschine Holzwürfel, gestalteten ein metallenes Namensschild und konnten sich u. a. als "Bäckerinnen" an einer Hefefigur versuchen.

"Die Mädchen sollen vor allem aktiv sein und Berufe ausprobieren", unterstreicht Joachim Breunig, Leiter der Metallabteilung.

Auch an der ZGB gibt es nur wenige junge Frauen, die einen technischen Beruf erlernen. "Die Anzahl der Frauen hat sich über die Jahre nicht erhöht. Je nach Berufsfeld werden pro Jahr drei bis vier junge Frauen ausgebildet, manchmal gibt es nur eine Frau", berichtet Breunig.

Im Alltag kämen, so Breunig, die Mädchen weniger mit technischen Berufen und Kontakt, sodass ihnen die Grundlage fehlen würde. Er vermutet, dass im ländlichen Raum die traditionelle Unterscheidung von "Männerberufen" und "Frauenberufen" zudem eine Rolle spiele. Auch Breunig hat einen positiven Eindruck von jungen Frauen, die einen technischen Beruf erlernen: "Frauen sind bei manchen Tätigkeiten fingerfertiger und geschickter, zudem beobachten wir, dass sich die Kommunikation im Unterricht verbessert, wenn weibliche Auszubildende da sind."

Frauen in Bundeswehruniform gehören seit Jahren schon zum gewohnten Anblick - auch in der Nibelungenkaserne in Walldürn. Dort beteiligte sich das Logistikbataillon 461 erstmals an der Veranstaltung. Der zuständige Oberleutnant Christian Wetzel hätte sich zwar über eine größere Nachfrage gefreut - bei 18 Teilnehmerinnen blieben einige Plätze leer -, doch das Interesse der jungen Damen an den Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr war groß.

Unter Anleitung von Oberleutnant Erik Peinl und seinem Team der Instandsetzungskompanie lernten die Mädchen u. a., wie man einen Reifen wechselt. Feldwebel Jasmin Hommel - Mitglied der Frauenfußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr, erklärte ihnen, wie sie zur "Truppe" kam - vielleicht dient ihr Weg ja einem der Mädchen als Vorbild.