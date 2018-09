Walldürn. Eine Fülle an Informationen aus allen Bereichen "rund ums Leben", interessante Vorträge und Vorführungen sowie ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik und Tanzdarbietungen - dies waren die Zutaten, die das Erfolgsrezept 3-Länder-Messe in Walldürn am Wochenende ausmachten. Trotz des April-Wetters fanden an den drei Messetagen wieder die Besucher in Scharen den Weg auf das Messegelände rund um die Nibelungenhalle.

"Messe-Chef" Dieter Link freute sich, dass die Zahl von 40.000 Besuchern wohl wieder "geknackt" wurde. Und Mitten im größten Ansturm am Sonntag zeigte sich dann plötzlich die Sonne wieder - zur Freude der knapp 150 Aussteller aus der Region und darüber hinaus, die zahlreiche Kontakte zu Kunden und Geschäftspartnern knüpften.