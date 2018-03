Von Rüdiger Busch

Wertheim-Bronnbach. "Und denkt daran: Ihr müsst ungeschminkt erscheinen und dürft keine Brille tragen." Regie-Assistent Maximilian Fenner gibt den Laiendarstellern bei der Kostümprobe letzte Anweisungen für ihren - mehr oder weniger - großen Auftritt. Schließlich sollen die Komparsen wie echte Nonnen des 18. Jahrhunderts aussehen - und die waren nun einmal nicht geschminkt. Seit Anfang Januar laufen in den altehrwürdigen Räumen des Klosters Bronnbach die Vorbereitungen für den deutsch-französische Spielfilm "La Religieuse - Die Nonne". Am Dienstag, 24. Januar, starten die Dreharbeiten. 2013 soll der Streifen dann in die Kinos kommen.

Bei dem Film handelt es sich um eine Neuadaption eines Romans von Denis Diderot (1713-1784), der den Leidensweg einer unfreiwilligen Nonne beschreibt (siehe Kasten). Regie führt der Franzose Guillaume Nicloux ("Der steinerne Kreis", "Im Schatten der Wälder"). Die Titelrolle übernimmt der belgische Jungstar Pauline Étienne. Weitere Rollen sind mit preisgekrönten Schauspielerinnen wie Martina Gedeck ("Bella Martha", "Das Leben der Anderen") und Isabelle Huppert ("Die Klavierspielerin", "8 Frauen") prominent besetzt.

Nicht von ungefähr fiel die Wahl der Produzenten auf Bronnbach als Hauptdrehort: Wo Zisterzienser bauen, ist immer ein besonderes Fleckchen Erde, weiß der Kenner. Das um 1151 errichtete Zisterzienserkloster bietet mit Kirche, Kreuzgang oder den Stuckzimmern im Prälatenbau die ideale Kulisse für den Historienfilm. Die zwischen 1157 und 1222 erbaute Kirche gilt als einer der wertvollsten Ordensbauten in Süddeutschland - und feiert bald ihre Premiere auf der Kinoleinwand.

Filmstars und Kameras suchte man diese Woche zwar noch vergeblich, aber ein Hauch von Hollywood war doch spürbar, als am Dienstag Dutzende Komparsen in den Bernhardsaal zur Kostümprobe kamen. Ein Stockwerk höher hat die Filmcrew ihre "Kommandozentrale" eingerichtet. Mittendrin: Produktionsleiter Darko Lovrinic, der in gleicher Funktion auch bei Kino- und Fernsehfilmen wie "Einer wie Bruno" (mit Christian Ulmen) oder "Der Froschkönig" (mit Friedrich von Thun und Richy Müller) mitgewirkt hat.

Mit 14 von insgesamt 34 geplanten Drehtagen stellt das Kloster Bronnbach den Hauptdrehort dar. Vier Drehtage sind im Kloster Maulbronn eingeplant, die restlichen an verschiedenen Orten in Frankreich. Während die Hauptdarstellerin Pauline Étienne an allen Drehtagen in Bronnbach (24. Januar bis 10. Februar) anwesend sein wird, hat Martina Gedeck nur drei Drehtage hier. Isabelle Huppert, die die Mutter Oberin spielt, kommt überhaupt nicht nach Deutschland: "Sie hat nur Drehtage in Frankreich", berichtet der Produktionsleiter.

"Bronnbach bietet uns ein ideales Arbeitsumfeld mit optimaler Infrastruktur und kurzen Wegen", erklärt Lovrinic. "Und mit gutem Essen", schiebt er lächelnd hinterher. Trotz dieser guten Bedingungen ist natürlich ein immenser logistischer und organisatorischer Aufwand erforderlich, um drehen zu können. So ist eine 15-köpfige Bauabteilung nötig, damit die Räume und die Ausstattung des Klosters später im Film so aussehen, als schreibe man gerade das 18. Jahrhundert.

"Ich weiß schon jetzt, dass wir bis zur letzten Minute brauchen werden", berichtet der Produktionsleiter. Der letzte Pinselstrich wird erfahrungsgemäß erst kurz vor Drehbeginn ausgeführt. Und bei allen Arbeiten muss das Team genau darauf achten, dass keine bleibenden Veränderungen durchgeführt werden oder Schäden am alten Gemäuer entstehen. "Hier sind ganz genaue Absprachen nötig." Das weiß auch Kerstin Ollmert, die Leiterin des Eigenbetriebs Kloster Bronnbach. In den sensiblen Bereichen des Klosters sei immer ein Restaurator dabei. Dort müssen Schutzwände vorgebaut werden, um die historische Bausubstanz nicht zu beschädigen.

Kerstin Ollmert freut sich natürlich über die mediale Aufmerksamkeit, die das Kloster durch den Filmdreh erfährt: "Wir hoffen natürlich, dass wir beim Filmstart etwas vom Ruhm des Films abbekommen werden." Dass Bronnbach dadurch von der Filmindustrie entdeckt und dauerhaft als historische Kulisse angemietet wird, glaubt sie nicht: "Dies wäre auf Grund unseres laufenden Veranstaltungsprogramms auch nicht so einfach umzusetzen."

Auf etwas Ruhm hoffen natürlich auch die mehr als 100 Komparsen, die größtenteils aus der weiteren Region stammen. Darunter sind auch einige so genannte Edelkomparsen, die sogar kleine Textrollen haben. "Dafür müssen sie aber akzentfrei Französisch sprechen", verdeutlicht Lovrinic. Denn der Film wird auf Französisch gedreht und anschließend für den deutschen Markt synchronisiert.

Eine der Komparsen ist die 14-jährige Evangelina Herrmann aus Landau in der Pfalz. Sie hofft darauf, dass die kleine Rolle als Novizin der Beginn einer Filmkarriere sein könnte. Carolina Reichel aus Külsheim ist dagegen eher zufällig beim Casting gelandet. Ihre Mutter ist Französin und hat eine Sprechrolle ergattert. Sie selbst macht sich keine großen Hoffnungen - aber, man weiß ja nie: "Wenn sich etwas ergibt, bin ich natürlich offen für alles", lacht die 18-Jährige.

Doch vor dem Ruf nach Hollywood muss die Komparsenrolle souverän gemeistert werden. Ein Arbeitstag als Kleindarsteller kann durchaus anstrengend sein und bereits um 6.30 Uhr beginnen, erklärt Maximilian Fenner den Mädchen und Frauen bei der Kostümprobe. Wenigstens über eines, was das weibliche Geschlecht ansonsten mitunter über Stunden beschäftigen kann, müssen sich die Komparsen am Drehtag überhaupt keine Gedanken machen: "Eure Haare sind egal - die sind unter der Nonnentracht sowieso nicht zu sehen!", gibt Fenner ihnen mit auf den Weg.