Eberbach. (MD) Die Kriminalität war 2011 in Eberbach auf dem Rückzug. Dies gaben Polizeirevierleiter Erich Lindenthal, Kripo-Außenstellenleiter Friedrich Kocher und Jugendsachbearbeiter Bernd Grimm gestern bei der Vorstellung der Kriminalstatistik bekannt. Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten im Revierbereich, das neben der Stadt Eberbach und ihren Ortsteilen auch die Gemeinden Schönbrunn und Heddesbach umfasst, sank von 1070 auf 807. Das sei eine fürs hiesige Revier "typische Wellenbewegung", so die Polizeibeamten. Auf einen Zehn-Jahres-Hochwert in 2010 folgte ein Zehn-Jahres-Tiefstwert im vergangenen Jahr. 533 Straftaten konnten aufgeklärt werden. Dies entspricht einer Quote von 66 Prozent.

Von Mord und Totschlag blieb man am äußersten östlichen Kreiszipfel wieder verschont. Wie in den vier Jahren zuvor. Für Eberbach wurden 739 Straftaten notiert. Ein Jahr zuvor waren's noch 1005 Delikte. 58 Gesetzesverstöße und damit einen weniger als im Vorjahr registrierte man in Schönbrunn, in Heddesbach stiegen diese von sechs auf zehn an. Etwas gestiegen ist nach Lindenthals Ausführungen die Diebstahlkriminalität, die mit 35 Prozent Anteil an allen Straftaten wieder Rang eins in der Statistik einnimmt. Auf den Plätzen folgen die Vermögensdelikte mit 19 Prozent und die Sachbeschädigungen mit 13 Prozent. Die Gewaltkriminalität macht vier Prozent aus, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz waren sieben Prozent der angezeigten Fälle. Auffällig geworden sind die Delinquenten dabei vor allem mit Ecstasy, Haschisch, Marihuana und Amphetaminen sowie selten Kokain. Der Heroinkonsum sei stark zurückgegangen, da das Suchtmittel ganz einfach zu teuer sei. Dabei hat Friedrich Kocher einen Trend ausgemacht. Die Konsumenten wichen häufiger auf sogenannte "Legal High"-Produkte aus. In denen seien Stoffe enthalten, die derzeit noch nicht verboten seien. Am anfälligsten für BTM-Delikte sei die Altersgruppe der 18- bis 22-Jährigen.

Ebenfalls stark rückläufig war die Zahl der Sachbeschädigungen. Die ging von 172 auf 108 Fälle zurück. Das verdanke man vor allem dem Umstand, dass man eine Gruppe von Grafitti-Sprayern ermitteln konnte. Die im Zuständigkeitsbereich des Reviers begangenen Gewaltdelikte zeigen sich Lindenthal zufolge weiterhin auf einem erhöhten Niveau. 2011 wurden 32 Gewalttaten registriert. Dazu gehören unter anderem Raub sowie gefährliche und schwere Körperverletzung. Gar um 40 Prozent nach unten gingen die Zahlen bei den angezeigten Vermögensdelikten. Nämlich von 250 auf 151 Taten. Dies hängt laut Kocher allerdings auch damit zusammen, dass diesem Begriff auch Betrugsstraftaten wie Insolvenzdelikte zugeordnet werden. So könne die Pleite einer einzigen Firma schon mal 70 Einzelstraftaten nach sich ziehen.

War die Straßenkriminalität 2010 noch um 18 Prozent angestiegen, so fiel sie vergangenes Jahr um 25 Prozent auf 127 Fälle.Auf hohem Niveau blieb die Zahl der Ladendiebstähle. 67 Mal machten 53 Erwachsene sowie 15 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende lange Finger. Dass Alter nicht vor Torheit schützt, zeigt die Tatsache, dass 15 Ladendiebe über 60 Jahre alt waren. Lindenthal wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fußstreifen und die Kontaktaufnahme in den Ladengeschäften für die Eberbacher Polizei zum Standard gehören. 373 Mal waren die Ordnungshüter per Pedes unterwegs.

Die "Häufigkeitsziffer" lautet im Bereich des Eberbacher Reviers 4405. Dies ist die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner. Im Vorjahr lag sie bei 5792.

Einige herausragende Fälle trug Friedrich Kocher vor. Dazu gehörte der wiederholte Einbruchdiebstahl in eine Firma im Ittertal. Buntmetalle im Wert von 57 000 Euro waren dabei erbeutet worden. Die aus Rumänien stammenden Täter, die mit der gleichen Masche bundesweit in 32 Fällen auf Klautour waren, sitzen mittlerweile zum Teil in Untersuchungshaft. Der "Enkeltrick" erleichterte ein Eberbacher Ehepaar um 25 000 Euro. Der Mann, der das Geld abholte, wanderte zwischenzeitlich ebenfalls hinter Gitter, die noch unbekannte Drahtzieherin in Polen bleibt verschwunden. Äußerst naiv zeigte sich eine 48-Jährige. Der wurde von einem zur "Nigeria-Connection" gehörenden Mann Zuneigung vorgegaukelt. Sie löste für ihn 27 gefälschte Reiseschecks über je 500 Euro ein. Den Betrag ließ sie dem Mann per Barüberweisung zukommen. Das Geld ist futsch und aus der Liebe wurde nichts.