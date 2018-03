Von Ursula Brinkmann

Eberbach. Opa Bracht wäre glücklich gewesen. Er war es, der seinen Enkel Timo mit der Schönheit der Odenwälder Natur rund um Schollbrunn vertraut gemacht hat. Den in Eberbach lebenden Ausdauersportler Timo Bracht hat das auf die Idee mit dem Neckarsteig gebracht. Quasi Karl Brachts Vermächtnis. "Mein Großvater wäre bei der heurigen Wanderung einer der Ersten gewesen", ist sich der Weltklasse-Triathlet sicher. Gemeinsam mit dem Ideengeber und zahlreichen Prominenten machten sich am Samstag weit mehr als 100 Wanderer auf den Weg, um das Projekt Neckarsteig offiziell aus der Taufe zu heben.

Start war beim Naturparkzentrum in Eberbach. Bürgermeister Bernhard Martin hieß neben einigen Kollegen aus den zwölf angrenzenden Gemeinden die beiden Landräte Dr. Achim Brötel (NOK) und Stefan Dallinger (RNK) willkommen. Für die Metropolregion Rhein-Neckar war deren Verbandsdirektor Ralph Schlusche auf Schuster Rappen umgestiegen. Zünftig mit Zipperhosen und Rucksack erschienen auch die vielen an diesem Großprojekt beteiligten Mitstreiter, vom Naturpark-Geschäftsführer Manfred Robens über die OWK-Frauen und -Männer bis zum Geschäftsführer der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), Achim Dörr. Womit beileibe nicht alle namentlich aufgezählt sind, die binnen der letzten vier Jahre die vielen Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammengefügt haben.

Das Ganze, das Verbindende hat Timo Bracht bisher in der Region gefehlt, wenn er seinen Trainingspartnern und Gästen aus aller Welt die eigene Heimat schmackhaft machen wollte. "Der Neckarsteig verbindet alle Vorzüge der Region: Natur und Kultur, Höhen und Tiefen, Weite und Enge und das auf extrem dichten Raum", schwärmte er unterwegs an der Teufelskanzel.

Den Neckarsteig könne man von Hawaii bis Australien bestens als Produkt vermarkten. Doch mit der Eröffnung des Qualitätswanderweges ist längst nicht alle Arbeit getan, darüber waren sich die Macher einig. Den Schwung, die Dynamik, die das Thema entwickelt habe, wusste auch Landrat Brötel, gelte es zu bewahren, "damit wir tatsächlich vorankommen."

Am Samstag aber ging es ums Vorankommen der ganz praktischen Art. Um 10.15 Uhr setzte sich die kunterbunte Wandererschar in Richtung Breitenstein in Bewegung: Jung und Alt, mit Kind und Hund, mit Stock und Schirm. Der April wurde den Erwartungen an seine Wetterwendigkeit gerecht. Vom blauen Himmel bis zum Graupelschauer war allerlei dabei. Dass der neu ausgewiesene Weg die Bezeichnung als Steig sehr wohl verdient, das bekamen die Premierengäste beim Aufstieg zum Schollerbuckel in den Waden zu spüren.

Dort oben, auf einem der Eberbacher Umlaufberge mit dem Ernst-Hohn-Pavllion, war es zunächst feucht, dann aber feierlich. Nachdem der evangelische Dekan Ekkehard Leytz und der katholischen Diakon Joachim Szendzielorz den Neckarsteig gesegnet hatten, wobei sich der erste des Eichendorff'schen Wanderliedes "Wem Gott will rechte Gunst erweisen" und der zweite des 23. Psalms "Der Herr ist mein Hirte" bediente, kamen - zu den Klängen des Badner Liedes aus den Instrumenten des Fanfarenzuges der Stadt Eberbach - die Scheren zum Einsatz. Blau-weiß, wie das Kennzeichen des Neckarsteiges, war auch das Band mit dem Namen des Steiges und seinem Eröffnungsdatum, das die Pilgerprominenz in viele handliche Stücke zerschnitt. Nach insgesamt zweieinhalbstündigem Marsch durch Streuobstwiesen und lichte Buchenwälder, über Laub und glitschige Steine, entlang von Trockenmauern und Steinriegeln, geleitet von zahlreichen geschwungenen blauen "Ns" auf weißem Grund kam man schließlich wieder beim Hauptakteur an: dem Neckartal.