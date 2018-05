Von Nadine Kühn

Waldbrunn-Weisbach. Zum zehnten bundesweiten Astronomietag wurde am Samstag aufgerufen. Aus diesem Anlass hatten die "VHS-Sterngucker Binau" und das Jugendlabor Guttenbach nach Weisbach auf das Areal der künftigen Jugendsternwarte geladen. Noch ist hier nichts als grüne Wiese, doch schon in Kürze soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. "Wir wollen das Interesse für die Astronomie wecken", erklärt Michael Stöhr, Initiator des Jugendlabors Guttenbach.

Der Standpunkt der Sternwarte beim Hochbehälter in Weisbach ist nicht willkürlich gewählt. "Wir haben hier beste Lichtverhältnisse", erklärt Klaus Müller-Blask von den Sternguckern in Binau und meint damit eigentlich die Dunkelheit. Auf der Anhöhe bei Weisbach gibt es kaum störende Lichtquellen und Streulicht, so dass man hier an wolkenlosen Tagen rund 2500 Sterne sehen kann. Gemeinsam mit der Gemeinde Waldbrunn sowie der Grund- und Hauptschule Mudau wollen die Sterngucker und das Jugendlabor hier eine Sternwarte errichten. Die Daten und Bilder sollen über das Internet abgefragt werden können, so dass Jugendgruppen, Schulen und Vereine diese für astronomische Projekte nutzen können. "Die Amateur-Sterngucker Binau sind für uns der ideale Partner, um die Sternwarte zu betreuen", so Stöhr. Beratend unterstützen auch die Sternwarten in Schriesheim und Hardheim sowie die Fachhochschule Heidelberg das Projekt. Dass auch die Gemeinde dem Bau positiv gegenübersteht, bestätigte Weisbachs Ortsvorsteher Reinhard Kessler. Das Genehmigungsverfahren sei nahezu abgeschlossen, es fehlt nur noch der Bescheid.

Mit einsetzender Dämmerung erschienen dann am Samstag die ersten Planeten am Firmament. Venus und Jupiter strahlten um die Wette. Die Teleskope wurden ausgerichtet, und Klein und Groß konnten einen Blick auf die Himmelskörper werfen. "Da sind noch zwei Punkte beim Jupiter", murmelte ein Junge, der völlig versunken durch das Teleskop blickte. "Das sind die Jupitermonde", bekam er sogleich die Antwort geliefert. Und mit zunehmender Dunkelheit konnte man dann alle vier Monde ausmachen.

Auch die schmale Mondsichel zwei Tage nach Neumond zeigte sich schnell am nächtlichen Himmel. "Papa, du musst auch mal schauen", zeigte sich Katharina begeistert. Nach und nach warf jeder einen Blick auf die schmale Mondsichel und die deutlich zu sehenden Mondkrater. Mit den Köpfen im Nacken betrachteten die Besucher den immer dunkler werdenden Himmel und suchten einzelne Planeten und Sterne. Auch der rote Planet zeigte sich, und als erster Stern leuchtete Sirius. "Er ist der hellste Stern, den man von der Erde aus sieht", erläuterte Klaus Müller-Blask und freute sich: "Der blinkt so schön bunt".

Um den Besuchern auch einen Einblick in die Sternenbilder zu vermitteln, hatten die Sterngucker und das Jugendlabor sogar Laptop und Beamer aufgebaut. Mittels des Programms "Stellarium" konnte deren Lage am Himmel genau bestimmt werden. "Das sieht aus wie eine Maus", meinte ein Mädchen, als das Sternbild des Löwen gezeigt wurde. "Stimmt, anders herum betrachtet könnte man es für eine Maus halten", lachten die Sterngucker.

Mit Laserpointern zeigten sie en Bcuehern dann am nächtlichen Himmel die Sternbilder. "Hier ist der bekannte große Wagen, der große Löwe und dort die Kassiopeia."