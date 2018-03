Buchen. (Wd) Eine Tragödie ereignete sich in einem Pflegeheim in Buchen. Wie erst jetzt auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft Mosbach bestätigt wurde, fand am 30. September 2011 im Helmuth Galda-Haus zwischen zwei demenzkranken Männern eine folgenschwere Auseinandersetzung statt, in deren Folge einer der Männer am 11. Oktober im Kreiskrankenhaus Buchen seinen schweren Verletzungen erlag.

Wie Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering der RNZ mitteilte, sei ein demenzkranker Mann gegen Mitternacht ins Zimmer eines 74-jährigen ebenfalls an Demenz erkrankten Mannes eingedrungen. Die Gründe hierfür seien ebenso unklar wie die Frage, wie der Mann in das Zimmer gelangte. Der Bewohner des Zimmers habe offenbar den Eindringling bemerkt und Angst bekommen. In der Folge habe der 74-jährige Zimmerbewohner mit einem Metallstuhl auf den Eindringling eingeschlagen, so dass dieser erhebliche Verletzungen erlitt, die später zum Tode führten. Es habe eine "gewisse Zeit gedauert", so der Oberstaatsanwalt, bis Pflegekräfte der Auseinandersetzung ein Ende bereiteten.

Der 74-jährige Mann, der aufgrund seiner Krankheit strafrechtlich nicht verantwortbar sei, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch untergebracht. Die Unterbringung sei zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung erfolgt. Da der nächtliche "Besucher" aber seinen schweren Verletzungen erlegen sei, ergebe sich ein anderes Bild.

Das Geschehen sei nicht nur tragisch und hoch dramatisch, auch die juristische Aufarbeitung sei reichlich kompliziert. Derzeit werde von der Staatsanwaltschaft geprüft, ob eine dauerhafte Unterbringung wegen eines "Notwehr-Exzesses" erfolgt. Weiter werde geprüft, ob im Galda-Haus gegen die Vorschriften zum ordnungsgemäßen Betrieb des Heimes verstoßen worden sei. Es laufe aber kein Verfahren gegen "irgendwelche Personen aus dem Galda-Haus", erklärte Oberstaatsanwalt Heering.