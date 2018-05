Von Simone Schölch

Mudau. Am Heiligen Abend werden sie eher später als früher von ihren leicht genervten Familien zurück erwartet: die Scharen der Christbaumverkäufer, die in den letzten Wochen sehr viel mehr Zeit auf zugigen Verkaufsständen und in kargen Holzhütten als am heimatlichen Küchentisch zugebracht haben. Was sie alle eint? Die Zufriedenheit mit einer erfolgreichen Saison - und die Müdigkeit in den Knochen. Kaum einer wird viel mitbekommen vom familiären Geschehen am Heiligen Abend; die körperliche Arbeit und nicht zuletzt das ein oder andere Saisonabschlussbier fordern einfach ihren Tribut.

Und trotzdem werden sie, fast ausschließlich Männer im Alter von 20 bis 60 Jahren, im nächsten Jahr wieder ein, vielleicht auch zwei Wochen Urlaub "opfern", um dabei zu sein. "Das ist wie ein Fieber", sagen die ganz Harten: "Wenn man einmal dabei war, dann muss man das immer wieder machen."

Das Geld, das mit dem Christbaumverkauf verdient wird, ist sicher ein Grund und war in früheren Zeiten ein willkommenes Zubrot für die Landwirte, die im Winter wenig Arbeit und noch weniger Geld hatten. Der Verdienst kann aber nicht allein ausschlaggebend sein, denn strapaziös ist die Arbeit allemal, reich wird ein Verkäufer dabei auch nicht.

Die meisten sind ohnehin bei einem der großen Händler der Gegend angestellt, verkaufen also nicht auf eigene Rechnung. Trotzdem sind sie mit Feuereifer dabei, verlassen gegen sechs Uhr früh in regenfesten Klamotten, Handschuhen und Gummistiefeln auch bei Regen, Schnee oder Sturm die warme Wohnung, um spätestens um acht Uhr auf einem der Stände zu sein, die im Umkreis von bis zu 150 Kilometern eingerichtet sind.

Und dann beginnt die Arbeit: Bäume abladen, aus dem Netz holen, den Stamm kürzen, in vorbereiteten Eisen ausstellen. Wenn's gut läuft, stehen bald die ersten Kunden da. In etlichen Christbaumverkäufern geht dann eine Wandlung vor sich: während sie daheim in der Familie, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft kaum je den Mund aufmachen, können sie weit weg unter wildfremden Menschen auf einmal reden, reden, reden. Immer mit einem Ziel: den Christbaum an den Mann oder an die Frau zu bringen.

Das geht mal recht einfach und in Rekordzeit, gestaltet sich gelegentlich aber auch sehr schwierig. Dann nämlich, wenn die Natur mit den Ansprüchen nicht Schritt halten kann. Wenn dem Kunden ein Baum zu groß, der nächste zu klein, der dritte zu schmal ist. Weder dies noch Sätze wie "Ich nehm immer nur was Besonderes" bringen aber einen gestanden Verkäufer aus der Fassung. Er wird ihn finden, den ganz besonderen Baum - auch wenn die Auswahl bescheiden ist. "Unter lauter Krücken ist einer immer noch der schönste", lautet eine alte Weisheit der Händler. Ihre Frauen daheim würden sich jedenfalls wundern über die Sprüche, die da geklopft werden. Da geht es zum Beispiel um die "vollautomatische Zeckenrüttelmaschine", die jeder frisch geschlagene Christbaum im Odenwald durchlaufen muss und die das Anti-Zecken-Spray der besorgten Kundin - "des hätte sie wirklich net nemme müsse" - unnötig hat werden lassen.

Die Kundschaft scheint den Verkäufern ihre großen und kleinen Sprüche aber alles andere als krumm zu nehmen. Im Gegenteil: die meisten Stände und Verkäufer haben ihre Stammkundschaft. Da ist gegenseitige Treue unabdingbar. Damit müssen die Frauen und Kinder daheim ebenso leben wie mit der permanenten Abwesenheit ihrer Männer und mit der Tatsache, dass es neben dem verpennten Heiligen Abend eher selten ein Weihnachtsgeschenk für die Lieben gibt. Wann bitte hätte man das kaufen sollen?

Wenn dann aber die verharzten Klamotten und die verdreckten Stiefel wieder abgelegt sind, dann haben sich in aller Regel sowohl der Christbaumverkäufer als auch seine Familie weitgehend akklimatisiert. Bis das "Christbaumfieber" kurz vor der nächsten Saison wieder zuschlägt.