Von Martina Weyrauch

Eberbach. Dauern über 1,70 Euro für den Liter Benzin - das schmerzt. Jedoch nicht nur die privaten Geldbeutel werden dadurch leerer, auch Unternehmen und Firmen haben mit den ständig steigenden Spritpreisen zu kämpfen. Zumal dann, wenn mehrere Fahrzeuge vorhanden sind, die "gefüttert" werden müssen.

"Uns trifft es ordentlich", sagt Waltraud Wilhelm, Geschäftsführerin der Eberbacher Sozialstation. Im Vergleich zum Vorjahr werde etwa "ein gutes Drittel mehr" für Benzin ausgegeben. 13 Kleinwagen mit relativ geringem Spritverbrauch sind bei der Sozialstation zurzeit im Einsatz. Jeden Monat werden zwischen 14.000 und 15.000 Kilometer gefahren. "Wir müssen fahren, uns bleibt nichts anderes übrig", so Wilhelm. Die Leistungen am Patienten werden mit den Krankenkassen abgerechnet, eine Erhöhung gibt es nicht. "Wir könnten die Investitionskostenzulage höher ansetzen, machen es dieses Jahr aber nicht", so Wilhelm weiter. "Wir können nicht alles an den Patienten abschieben - solange wir es noch irgendwie ausgleichen können, machen wir das auch."

Und so werden die höheren Benzinkosten derzeit noch von der Sozialstation selbst "abgefangen", auch wenn "unterm Strich nichts mehr übrig bleibt". Die Mitarbeiter sind mit dem Fuhrpark "vorwiegend im Stadtverkehr" unterwegs, der Benzinverbrauch innerorts ist natürlich dementsprechend hoch. Alle sind angehalten, "keine unnötigen Touren" zu machen und beispielsweise auch nicht mit laufendem Motor vor den Häusern stehen zu bleiben. Aber darauf wurde laut Wilhelm sowieso schon immer geachtet.

"Es gibt nicht viele Möglichkeiten, noch mehr zu sparen", so die Geschäftsführerin. Auch bleibe keine Zeit, die jeweils günstigste Tankstelle oder den günstigsten Zeitpunkt herauszufinden. Da es "immer schnell gehen" muss, wird an einer "festen" Tankstelle getankt, die dann über ein Kartensystem direkt mit der Sozialstation abrechnet.

30 Pkw und eben so viele Busse sowie 15 Bagger und zehn bis 15 Radlader wollen beim Bauunternehmen Michael Gärtner mit Diesel gefüllt werden. Dazu kommen noch kleinere Maschinen, die Benzin brauchen. Laut Marco Hommel, Mitarbeiter in der Betriebsbuchhaltung, tankt der Fuhrpark an der firmeneigenen Tankstelle in der Unteren Talstraße, "manchmal auch an anderen Tankstellen". Alle Fahrzeuge werden gebraucht, "es ist nicht möglich, die Fahrten einzuschränken." Wegen der erhöhten Benzinkosten hat die Firma die Preise jetzt "etwas angepasst".

Sechs Busse der Stadtwerke touren täglich durch Eberbach, dazu gilt es rund 15 "reguläre Fahrzeuge" für die täglichen Arbeiten zu den Baustellen mit Benzin zu befüllen. Laut dem kaufmännischen Werkleiter Jürgen Benzler haben alle Mitarbeiter die Order, "vorausschauend und schonend" zu fahren. Wie Markus Böhm, Leiter der Verkehrsbetriebe, erklärt, finden regelmäßig Schulungen zum Thema "energiesparende Fahrweise" statt. Mehr sei "nicht machbar". Grundsätzlich werde auch durch das ständige Anfahren der Busse an den Haltestellen mehr Benzin verbraucht. Und immerhin fahren die Busse jährlich rund 280.000 Kilometer. Außerdem sorge die Topografie Eberbachs für erhöhten Benzinverbrauch, "beispielsweise wenn der Ledigsberg angefahren wird". Eine Erhöhung der Busfahrpreise sei dennoch "bislang nicht vorgesehen".

"Das ist so nicht mehr tragbar", ärgert sich Dietmar Rudolf über die steigenden Benzinpreise. Rund 75.000 Kilometer jährlich hat der Fahrlehrer auf dem Tacho. "Wir müssen tanken, es geht eben nicht anders", sagt er. Sprit sparend fährt er sowieso und auch seine Fahrschüler werden dazu ausgebildet. Rudolf sucht inzwischen gezielt nach günstigen Tankstellen für Diesel, meist außerhalb von Eberbach. Die Preise für die Fahrstunden werden "mit Sicherheit demnächst erhöht".

Andreas Weis hat in den vergangenen Jahren Fahrzeuge ausgetauscht, "gegen Autos mit niedrigerem Verbrauch". Damit gleicht das Taxiunternehmer die höheren Preise aus. Außerdem wurde ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb angeschafft. Verbrauch: 5,5 Kilogramm auf 100 Kilometer. Dabei entspricht laut Weis ein Kilogramm Gas eineinhalb Litern Super-Benzin und das Kilogramm Erdgas kostet zwischen 96 Cent und 1,07 Euro. Tanken sei damit allerdings nur in Mosbach oder Heidelberg möglich. "Wir tanken in Heidelberg, weil wir dort vom Rhein-Neckar-Kreis Prozente bekommen", so Weis. Die Fahrpreise innerorts und in die Stadtteile Eberbachs seien vom Landratsamt festgelegt, "die letzte Tariferhöhung war im Jahr 2007". Da die sechs Taxis beispielsweise im vergangenen Jahr weit über 300.000 Kilometer zurückgelegt haben und die Benzinpreise ständig weiter steigen, hält der Geschäftsführer eine "langfristige Planung" für notwendig.

"Wir sind sensibilisiert und beobachten die Preise an den Tankstellen noch mehr", sagt Taxiunternehmer Andreas Dietz. Oft seien es sieben bis acht Cent Unterschied, "man muss schnell reagieren". Die vielen Krankentransporte rechnet das Unternehmen direkt mit den Krankenkassen ab, "die bestimmen die Preise". Etwas gestiegen seien die Kosten bei größeren Entfernungen, wie Fahrten zu den Flughäfen. An den innerörtlichen Preisen "sind die Verbände dran, es tut sich aber im Moment nichts".