Von Helmut Reuter

Rio de Janeiro. (dpa) Beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel Rio+20 zeichnen sich schon vor der Eröffnung deutliche Grenzen ab. Auch nach monatelangen Verhandlungen rangen die Delegationen der 193 UN-Mitgliedsländer bis kurz vor Gipfelbeginn (am Mittwoch) um den gemeinsamen Entwurf der Deklaration «Die Zukunft, die wir wollen».

Die Fronten sind bekannt. Die Entwicklungsländer pochen für kostspielige Projekte zur nachhaltigen Entwicklung auf neue Ressourcen. Die von der Finanz- und Bankenkrise gebeutelten Industrieländer wehren sich dagegen mit Händen und Füßen gegen neue Töpfe. Umweltverbände verhehlen ihre Enttäuschung nicht und warnen vor einem Scheitern.

Die Anliegen des Gipfels in Rio sind dabei dringlicher denn je. Seit Jahrzehnten lebt die Welt über ihre Verhältnisse. Die Menschheit verbraucht die natürlichen Ressourcen 1,3 mal schneller als die Erde sie wieder regenerieren kann. Und das, obwohl rund 800 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, etwa eine Milliarde Menschen Hunger leiden und jeder Fünfte keinen Zugang zu Elektrizität hat. Und die Erdbevölkerung soll bis 2050 von derzeit sieben auf neun Milliarden Einwohner wachsen.

Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU), der für Deutschland die Verhandlungen führt, sieht deshalb auch in der Konferenz eine «Schlüssel-Chance» für die dringend notwendige Weichenstellung hin zur nachhaltigeren Entwicklung, das heißt auch: ressourcenschonendes und kohlenstoffarmes Wirtschaften. Doch dämpfte er nach dem Eintreffen in Rio zu hohe Erwartungen. «Bis zu einem Erfolg der Konferenz ist es noch ein langer Weg.» Verstärkung erhält der erst seit vier Wochen amtierende Umweltressortchef in Rio von Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP).

Wichtige Player bleiben dem Gipfel in der Stadt am Zuckerhut dagegen fern. US-Präsident Barack Obama kommt nicht, Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nicht, ebensowenig der britischer Premier David Cameron und auch Russlands Präsident Wladimir Putin will durch Abwesenheit glänzen.

Umweltverbände und andere Nichtregierungsorganisationen sind sichtlich ernüchtert. «Wir erleben in Rio unglaublich schwache Verhandlungen, die nicht zu den Ergebnissen führen, um Menschen aus der Armut zu bringen und die Schädigung der Umwelt zu stoppen. Rio+20 schafft ein schwarzes Loch von geringen Ansprüchen mit wenig Substanz», lautete etwa die vernichtende Zwischenbilanz von Kit Vaughan von der Hilfsorganisation CARE.

Gipfel-Gastgeber Brasilien ist weniger pessimistisch. In seiner Funktion als Konferenzpräsidentschaft bemüht sich das Land fieberhaft um Kompromisse bei der auf 56 Seiten geschrumpften Deklaration. Es werde in «sehr wichtigen» Bereichen Fortschritte geben, beteuerte Brasiliens Koordinator Luiz Alberto Figueiredo Machado. Es bleibt aber den über 100 Staats- und Regierungschefs selbst überlassen, diese Fortschritte auf den Weg zu bringen. Gewissheit gibt es erst am letzten Gipfeltag am Freitag.

Verlauf und Ergebnisse des Gipfels werden von den Kritikern genau beobachtet. Parallel zur offiziellen Konferenz läuft in Rio der «Gipfel der Völker», zu dem bis zu 30 000 Teilnehmer erwartet werden, darunter Umweltschützer, Globalisierungsgegner und Vertreter von Zivilgesellschaften. Sie lehnen das vorgelegte Konzept der «Grünen Ökonomie» ab und sehen darin vor allem den Versuch, die Natur zu kommerzialisieren.



