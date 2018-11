Team 83 Kamikatze ist um 11 Uhr über die Startrampe am Kurhaus in Oberstaufen gerollt. Davor gab es katholischen, evangelischen und islamischen Segen für die Rallyeteilnehmer. "Es gibt nur einen Gott", begrüßte Wilfried Gehr, der Erfinder der Allgäu-Orient-Rallye, die drei Priester und die anwesenden Zuschauer, die in großer Zahl den Start an der Rampe verfolgten.

Direkt hinter der Rampe wurden vom Organisationskomitee die Musikinstrumente getauscht. Unser Video zeigt eines der Teams vor uns beim Tausch. Das Team Kamikatze hat eine Bongotrommel gezogen und ist somit knapp am gefürchteten Kontrabass vorbeigeschrammt.



Mit den Mini-Baby-Racer-Cars mussten die Teams ein kurzes Rennen fahren. Ein Vorgeschmack auf die eigentliche Rallye.

Hier noch eine kurze Vorstellung unserer drei Rallye-Boliden. Teamchefin Melanie Schneider und Jens Wolfram fahren einen Opel Vectra, der in Anlehnung an den Namen des Teams Kamikatze "Cat Car" heißt. Auf "Cat Car" ist der Spaten installiert, mit dem der vom Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl gestiftete Baum in Istanbul gepflanzt werden soll. Der Baum selbst, ein 1,50 Meter hoher Setzling einer Korkeiche wird im "Lawbreaker" transportiert. Passend dazu wird das Dach von einer roten Gießkanne geziert.

Der BMW 520i wird von Christian Müller und Jörg Becker gefahren. Da sowohl der Heidelberger Strafverteidiger Becker, als auch SAP-Global-Compliance-Office-Müller berufsmäßig mit Recht zu tun haben, war klar, dass das Fahrzeug den Namen "Lawbreaker" erhält.

Dennis Brender (Plankstadt) und Michael Schuhmann (Schwetzingen) fahren den zweiten Opel Vectra. "Der Name der Fahrzeuges ist Purple Pain", verrät Michael Schuhmann, "weil er früher Lila war und uns möglicherweise noch Schmerzen zufügen könnte."

Auf dem "Purple Pain"-Dach ist eine Axt angebracht. "Wir wissen nicht genau, wofür wir sie brauchen, aber sie sieht jedenfalls schon mal gut aus", meint Jens Wolfram, der sich für die Dachinstallationen verantwortlich zeichnet.