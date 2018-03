Heilbronn. Weil er zwei Bekannte niedergestochen haben soll, muss sich ein 39-Jähriger ab Montag vor dem Landgericht Heilbronn wegen Totschlags verantworten. Laut Anklage soll der Beschuldigte aus Heilbronn mit einem Messer auf die beiden Opfer losgegangen sein, als sich diese am 2. März 2012 in seiner Wohnung lautstark miteinander stritten. Der Angeklagte habe für Ruhe sorgen wollen, hieß es bei Gericht. Während einer der Geschädigten drei Messerstiche und einen vorausgegangenen Faustschlag dank Notoperation überlebte, starb der andere nach einem Messerstich noch am Tatort. Alle drei sollen zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein. Im Falle einer Verurteilung droht dem 39-Jährigen nach Angaben des Gerichts eine Haftstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. (dpa/lsw)