Das Team Kamikatze sitzt am Fährhafen in Iskenderun fest. Die Fähre nach Haifa, die eigentlich bereits am Sonntag um 12 Uhr ablegen sollte, befand sich am Sonntag noch in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria. Nach einer Mitteilung des Organisationskomitees soll die Fähre jetzt am Montag gegen 18 Uhr ankommen und dann beladen werden. Bis dahin warten die Teams in einem provisorisch eingerichteten Fahrerlager.

Von dem Anschlag im rund 70 Kilometer entfernten Reyhanli ist in Iskenderun wenig zu bemerken. Die Bewohner der Hafenstadt treten den Rallyeteams sehr freundlich, offen und mit großer Gastfreundschaft gegenüber. Der Tennis- und Brigdeclub, um den das Fahrerlager aufgebaut ist, stellt sanitäre Anlagen und Tee zur Verfügung.