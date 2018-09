Mannheim. Für die Besucher und Teilnehmer des Turnfestes erhöht die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die Taktzeiten, setzt Sonderfahrten und zusätzliche Fahrzeuge ein. Es ergeben sich aber auch Umleitungen und Sperrungen durch die Veranstaltung, wie das Verkehrsunternehmen mitteilt.

Heidelberg:

--> Die Linien 21, 22, 23, 24 und 26 verkehren während des Turnfestes planmäßig.

--> Am Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, wird der Verkehr auf den Linien 22, 23 und 26 zudem bis 20 Uhr auf einen 15-Minutentakt verdichtet.

--> Zusätzlich zum Regelfahrplan werden auf der Linie 33 an Sonn- und Feiertagen bis 13.30 Uhr zusätzliche Fahrten zwischen Rohrbach Süd und Boxberg/Emmertsgrund angeboten.

--> Die Moonliner fahren vom 17. Mai bis zum 25. Mai wie in den Wochenendnächten.

--> Vom 19. Mai bis 24 Mai wird im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr eine zusätzliche Buslinie E vom Sportzentrum Nord über den Hauptbahnhof zur Haltestelle Gregor-Mendel-Realschule (Sportzentrum Süd) eingerichtet. Die Bedienung dieser Linie erfolgt im 20-Minuten-Takt.

--> Vom 19. Mai bis 24. Mai werden außerdem zusätzliche Fahrten auf der Buslinie 32 zwischen Hauptbahnhof und Uniplatz eingerichtet. Diese Zusatzfahrten verkehren von 16 Uhr bis 21 Uhr alle 10 Minuten und von 21 Uhr bis 23 Uhr alle 30 Minuten.

OEG-Linie 5:

--> Die Linie 5 fährt am Samstag, 18. Mai, planmäßig mit zusätzlichen Fahrten von 21 Uhr bis 1 Uhr.

--> Am Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, verkehrt die Linie 5 wie an Samstagen mit zusätzlichen Fahrten zwischen 7 Uhr und 23 Uhr und anschließendem durchgehendem Nachtverkehr alle 60 Minuten.

--> Unter der Woche fährt die Linie 5 wie an normalen Wochentagen mit zusätzlichen Fahrten von 21 Uhr bis 23 Uhr und zusätzlichem, durchgehenden Nachtverkehr alle 60 Minuten.

Mannheim:

--> Die Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 verkehren am Samstag, 18. Mai, planmäßig mit zusätzlichen Fahrten zwischen 21 und 1 Uhr.

--> Die Linien 1, 2, 3, 4, 6 und 7 verkehren von Sonntag, 19. Mai, bis Freitag, 24. Mai, nach dem Wochentagsfahrplan. Zudem werden wie in Wochenendnächten nachts im 60-Minuten-Takt zusätzliche Fahrten auf der Stadtbahnlinie 3 sowie den Nachtbuslinien 2, 6 und 7 angeboten.

--> Die Linie 9 fährt von 9.30 Uhr bis 20 Uhr im 20-Minutentakt auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Carl-Benz-Stadion – Maimarkt – SAP Arena – SAP Arena S-Bahnhof.

--> Der Betrieb der Linie 8 wird für die Dauer des Turnfestes komplett eingestellt.

--> Durch den früheren Beginn der Stadtbahnfahrten auf dem Mannheimer Stadtgebiet fahren die parallel fahrenden Nachtbusse in den Morgenstunden an Sonn- und Feiertagen nicht.

--> Auf den Buslinien 60, 63 und 64 kommt es auf Grund der täglichen Sperrungen der Augustaanlage ab 16 Uhr zu Umleitungen und längeren Fahrtzeiten.

--> Die Haltestellen Kunsthalle, Wasserturm und Am Friedrichsplatz entfallen in dieser Zeit.

--> Am Samstag, 18. Mai, entfallen zusätzlich die

Haltestellen Otto-Beck-Straße, Kunstverein, Mühldorfer Straße sowie die Haltestellen Maximilianstraße und Lanzvilla der Linie 60.

--> Ab Samstag, 25. Mai, verkehren alle Busse und Bahnen wieder planmäßig.

Ludwigshafen:

--> Die Linien 4, 6, 7 und 10 verkehren von Sonntag, 19. Mai, bis Freitag, 24. Mai, tagsüber planmäßig wie an Wochentagen.

--> Am Samstag, 18. Mai, werden zusätzlichen Fahrten auf den Linien 4, 6 und 7 zwischen 21 Uhr und 1 Uhr angeboten.

-> Die Linie 6 verkehrt zudem von Sonntag bis Freitag zusätzlich auch von 21 Uhr bis 23.30 Uhr alle 20 Minuten zwischen Berliner Platz und Rheingönheim. Die Linie 7 fährt in diesem Zeitraum zusätzlich alle 20 Minuten zwischen Berliner Platz und Oppau.

--> Der Betrieb der Linie 8 wird für die Dauer des Turnfestes komplett eingestellt.

--> Die Nachtbusse in Ludwigshafen fahren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr an allen Tagen wie in den Wochenendnächten.

--> Bei Veranstaltungen in der Eberthalle wird eine zusätzliche Stadtbahnlinie E im 30-Minuten-Takt zwischen Berliner Platz und Ebertpark eingerichtet.

--> Vom 19. Mai bis zum 24. Mai wird die Große Blies durch Zusatzfahrten auf der Linie 75 (als Linie E) im 20-Minuten-Takt an den Berliner Platz angebunden.