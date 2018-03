Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Da ist sie wieder: Die Debatte um das richtige Maß an Fleiß. Baden-Württemberg dreht das Turbo-Abi zurück - auch aufgrund der vielen Beschwerden von Eltern und Schülern. Aber muss sich Leistung denn nicht lohnen?

Anfang des Jahres hat die amerikanische Autorin Amy Chua Eltern und Pädagogen aufgeschreckt. Ihr "Schlachtruf einer Tigermutter" propagiert einen chinesischen Erziehungsstil, der vom Kindergarten an nur drei Disziplinen kennt: 1. Leistung. 2. Leistung. 3. Leistung.

Bestnoten sind für Chuas Töchter Sophia (*1993) und Louisa (*1996) gerade gut genug. Mit harter Hand drillt sie die beiden zum Musizieren: Geige und Klavier. Beim Üben gibt's dann auch mal Klo-Verbot - so lange, bis das Musikstück sitzt. Kinderpartys und Übernachten bei Freunden? Zeitverschwendung. Schulaufführungen? Keine Zeit. Und wenn die Leistungen nicht stimmten, drohte Mutter damit, Kuscheltiere zu verbrennen.

Ja, die "Kuschelpädagogik" ist der Harvard-Professorin chinesischer Abstammung ein Dorn im Auge. Sie könne einem sechsjährigen Kind nicht sagen: "Gehe heute mal deinen Leidenschaften nach, ich möchte nur, dass du glücklich wirst." Denn Kinder sind von Natur aus faul, so ihre These. "Für den Erfolg musst du deine Kinder quälen", propagiert Chua in ihrem Ratgeber. Das Buch hat sich auch in Deutschland verkauft wie frisches Brot. Trifft Chua mit ihren rigorosen Methoden den Nerv vieler verunsicherter und von Abstiegsängsten geplagter Eltern?

Pisa scheint der Jura-Professorin recht zu geben. Schüler aus Schanghai Spitze, deutsche Kinder Mittelmaß, kleine Amerikaner abgeschlagen. Tatsächlich werden Kinder in China auf Konkurrenz und Leistung getrimmt; das dortige Bildungssystem zielt auf Elite und Auswahl, nicht auf breite Masse. Ein Ideal, das interessanterweise aber auch im so erfolgreichen China immer stärker in der Kritik steht - ebenso wie Chuas Thesen.

Der einflussreiche chinesische Erziehungswissenschaftler Yang Dongping spricht nicht von "Tigermüttern", sondern von "verrückten Müttern". Er fragt: "Wollen wir Menschen mit Persönlichkeit oder nur Dressierte heranziehen?"

Zumal der Drill seinen Tribut verlangt. In westlichen Ohren klingen Chuas Methoden, als würde sie Kinder für spätere Sitzungen beim Psychiater vorbereiten. Tatsächlich nimmt in China die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit psychischen Problemen zu; die Selbstmordrate steigt. Und auch in Deutschland warnen Jugendpsychiater seit einigen Jahren: Psychosomatische Erkrankungen - von Kopfweh bis zur Depression - nehmen auch hierzulande bei Kindern und Jugendlichen deutlich zu. Experten bringen dies mit dem hohen Schuldruck in Verbindung. Seit Schüler in acht statt in neun Jahren Abi machen müssen (G8), klagen viele Eltern und Jugendliche über einen am Unterricht getakteten Alltag, der für Freizeit und Freunde kaum noch Raum lässt.

Jesper Juul ist einer der gefragtesten Experten Europas. Der Däne ist ein engagierter Vertreter der Gelassenheit. Druck führe langfristig gesehen immer in die Sackgasse, so seine Erfahrung. In seinem Buch "Elterncoaching. Gelassen erziehen" wendet er sich ausdrücklich an Eltern, die zu einem entspannten Familienleben finden wollen. "Unsere Gesellschaften brauchen verantwortliche Erwachsene mit viel Kreativität, die auch selbstständig arbeiten können. Wir brauchen nicht diese Millionen von gehorsamen Industriearbeitern", sagt er. Auch bei Juul geht es nicht um Laissez-faire. Aber Respekt vor dem Kind ist seine Devise. Erziehung ist für ihn in erster Linie Beziehungsarbeit, die auf Einfühlungsvermögen basiert, nicht auf Leistungsdruck.