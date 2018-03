So könnte einmal das neue Einkaufszentrum an der Czernybrücke aussehen. Der neue Edeka-Markt wird durch einen Platz vom ebenso neuen Aldi (links) getrennt. Hier wäre auch Platz für weitere Läden und Cafés. Grafik: Unmüssig

Von Micha Hörnle

Die gute Nachricht: Die Bewohner des neuen Stadtteils Bahnstadt bekommen einen großen Edeka-Markt, einen Aldi und einen dm-Markt - neben ein paar kleineren Läden. Die Schlechte: Es dauert noch - mindestens drei Jahre: "So Ende 2015, Anfang 2016 wollen wir fertig sein", erklärt Stephan Mertens von der Geschäftsleitung des Freiburger Bauträgers Unmüssig. Und das war eigentlich auch die einzige Kritik, die die Bahnstädter äußerten, als am Dienstagabend Mertens die Pläne vom Einkaufszentrum vorstellte: Wieso dauert das so lang? Und wie soll man sich in dem Stadtteil versorgen, wenn der existierende Aldi abgerissen wird - dann wäre man während der Bauzeit des Komplexes, also etwa eineinhalb Jahre, ohne Supermarkt. Das war eigentlich schon die größte Sorge des Publikums auf der Unmüssig-Infoveranstaltung.

Aber diese Kröte müssen die Bahnstadtbewohner wohl schlucken, denn auf dem Areal des ehemaligen VW-Handels Haussmann an der Eppelheimer Straße entsteht "ein zentrales Gebiet für den Einzelhandel des täglichen Bedarfs": Direkt an die Eppelheimer Straße kommt ein Edeka mit über 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche, dahinter ein Aldi und ein dm, die beide deutlich kleiner sind. Die Läden werden durch einen großzügigen Platz getrennt, auf dem sich vielleicht einmal weitere Geschäfte und Cafés ansiedeln werden. Mertens: "Wir sind da völlig offen und bei den Größen der Ladenlokale noch ganz flexibel." Die Einkäufer parken ihre Autos - kostenlos übrigens - in der zentralen Tiefgarage mit ihren 500 Parkplätzen. Wobei Mertens davon ausgeht, dass viele Bahnstädter entweder mit der Straßenbahn (die fährt dann durch die neu zu bauende Galilei-Straße) oder mit dem Rad kommen.

Die Autos fahren übrigens nicht über die Eppelheimer Straße in die neue Tiefgarage, sondern über die neu zu bauende Da-Vinci-Straße - die verläuft dann von der Eppelheimer Straße in Richtung Pfaffengrunder Feld/Langer Anger und führt die Bahnstädter schnurstracks zu den Märkten. Während das Erdgeschoss der insgesamt drei Baukörper für den Einzelhandel reserviert ist, gibt es auch 200 bis 250 Wohnungen, die vermietet werden sollen. Die Miete liegt, so gibt Mertens zu, durchaus in dem für die Bahnstadt üblichen Rahmen: "Man sollte schon mit zehn, elf Euro für den Quadratmeter rechnen." Dort, wo es etwas lauter zugeht, also Richtung Czernybrücke, soll es auch viel Büroraum geben.

Recht ungewöhnlich: Für die Mieter der Wohnungen und die Angestellten in den Büros gibt es ein viergeschossiges Parkhaus - wo doch generell in der Bahnstadt unter der Erde geparkt werden soll. Aber eine zweite Ebene in der Tiefgarage hätte den Kostenrahmen gesprengt, sagt Mertens, deswegen gebe es jetzt eine "Hochgarage"; diese wird an zwei Seiten von einem Studentenwohnheim mit etwa 150 Wohnungen eingerahmt. Dass alles aus einem Guss aussieht, dafür soll das Architekturbüro Wöhr aus München sorgen. Die Firma Unmüssig, die außerdem an der Speyerer Straße das Bürogebäude "Stadttor" errichtet, ist bei einem solchen Projekt nicht unbeleckt: "Wir bauen gerade in Freiburg ein ganz ähnliches Stadtteilzentrum", berichtet Mertens.