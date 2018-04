Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (62) ist seit 2009 Bundesjustizministerin. Das Amt hatte die FDP-Politikerin in der Ära Kohl schon einmal inne – legte es aber aus Protest gegen den Großen Lauschangriff nieder. Im RNZ-Interview spricht sie über Konsequenzen aus der NSA-Affäre, den Stand der Aufklärung – und verspricht: Künftig soll für US-Konzerne im Umgang mit europäischen Kunden europäisches Datenschutzrecht gelten.

Frau Ministerin, wissen Sie, wie Prism funktioniert?

Prism ist ein Überwachungsprogramm der USA. Uns beschäftigt die Frage: Hat diese Software unmittelbar in Deutschland Einsatz gefunden? Ist deutsches Recht verletzt worden? Insgesamt beschäftigen die Bundesregierung operative Ansätze - was ist zu tun, um den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten national, europäisch und weltweit zu verbessern?

Thomas Oppermann (SPD) hat gesagt: Dazu müssen wir doch erst wissen, was passiert ist. Wissen Sie es?

Es gibt die Fachleute und die Verantwortlichen in den jeweiligen Diensten. Es gab intensive Beratungen im Parlamentarischen Kontrollgremium, auch über die Vereinbarungen, die damals SPD und Grüne zwischen BND und NSA getroffen haben.

Das Kanzleramt hat die NSA-Affäre für beendet erklärt. Hat Sie das genau so überrascht wie uns?

Herr Pofalla hat sich ja in vielen Sitzungen dem PKG gestellt hat und Informationen und Aufklärung gegeben. Politisch beschäftigt uns jetzt vor allem ein Acht-Punkte-Plan, dazu gib es einen Kabinettsbeschluss.

Es wird auch mit den USA über ein sogenanntes No-Spy-Abkommen verhandelt, um über Standards für Tätigkeiten von Geheimdiensten zu verhandeln und klare Grenzen zu ziehen. Das ist etwas, was man sich zu Anfang der ganzen Diskussion nicht hätte vorstellen können.

Hat die Bundesregierung den Einblick, den sie braucht, um beurteilen zu können, was die NSA in Deutschland macht? Wissen Sie, was in Bad Aibling geschieht oder in Griesheim?

Die für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig sind wissen das. Und die haben darüber auch dem PKG Auskunft gegeben. Auch in welcher Form strategische Fernmeldeaufklärung vom BND erfolgt auf der Grundlage unseres G10-Gesetzes, dass nicht die Daten von Bürgern in Deutschland abgegriffen wurden.

Die NSA-Spitze versichert, dass alles nach dem Gesetz zuging. Was macht Sie so sicher, dass das auch zutrifft?

Deshalb arbeiten ja deutsche und amerikanische Fachleute zusammen, weil natürlich noch Fragen offen sind. Die Arbeitsgruppe, die Innenminister Friedrich eingerichtet hat, als er in den USA war, arbeitet weiter. Wir haben keine Möglichkeit, amerikanisches Recht zu ändern. Aber wir können, und das ist entscheidend, auf europäischer Ebene die Datenschutzstandards verbessern, so dass sie auch für US-Konzerne gelte.

Aber nur solange die Server in Europa stehen.

Nein, das ist gerade der Kernpunkt bei den Verhandlungen in Europa, dass dort der Grundsatz festgeschrieben werden soll, dass für Unternehmen, die in der EU ihre Dienste anbieten, das Recht der Nutzer gilt. Das ist ein Paradigmenwechsel, das ist grundlegend. Das heißt: Facebook oder Google muss sich dann für den Bereich der EU an europäische Standards zur Datensicherheit halten.

Edward Snowden hat in Moskau Asyl bekommen. Ist das der richtige Ort für ihn?

Er hat dort Asyl beantragt und Asyl bekommen. So hat er sich entschieden.

Gehört er vor Gericht gestellt?

Das ist eine Entscheidung, die amerikanische Behörden zu treffen haben: Hat er gegen Strafbestimmungen und andere Dienstvorschriften verstoßen oder nicht?

Würde Deutschland ihn dann ausliefern?

Die Frage stellt sich jetzt nicht, weil Herr Snowden nicht in Deutschland ist.

Es gibt den ganz konkreten Vorschlag, ihn als Zeugen zu befragen.

Ja, aber wir haben kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig. Der Generalbundesanwalt hat einen Beobachtungsvorgang angelegt mit dem Gesichtspunkt: Ist in irgendeiner Form ein Staatsschutzdelikt verübt worden? In diesem Stadium, das kann Herr Gabriel noch so oft wiederholen, gibt es keinen Weg, hier irgendjemanden als Zeugen zu laden.

Und im Zuge einer parlamentarischen Untersuchung?

Das ist nicht die Sache der Regierung.

Warum bekam Snowden eigentlich in Deutschland kein Asyl?

Er hat in Russland Asyl beantragt und bekommen. Die Frage stellt sich hier nicht.

Die Bundesregierung hat sie dennoch beantwortet - und viele Leute fragen sich, warum.

Es geht darum: Snowden hat es beantragt und ist jetzt in Russland. Es geht nicht darum, dass manche Bürger sagen: Wir möchten ihn gerne hierher holen.

Dass Russland nun nicht gerade der Hort der Presse- und Meinungsfreiheit ist - das stört Sie gar nicht?

Das ist nicht die Frage, ob mich das stört. Herr Snowden hat dort Asyl beantragt und bekommen.

Wie bewerten Sie den Umgang der britischen Regierung mit dem Guardian?

In Deutschland wäre so etwas nicht möglich. Wir haben in dieser Legislaturperiode auf meinen Vorschlag die Pressefreiheit gestärkt. Ermittlungen gegen einen Journalisten wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Verletzung eines Dienstgeheimnisses sind nicht mehr möglich. Genau dieses Einfallstor haben wir dichtgemacht. Von daher haben wir eine komplett andere Rechtslage.

Und wie gehen Sie mit der britischen Regierung um? Wäre das Vorgehen nicht Anlass für einen offiziellen Protest?

Ich glaube, das, was politisch und diplomatisch zu sagen ist, das wurde und wird auch gesagt.

Nämlich, was ist zu sagen?

Dass man sich mit den britischen Kollegen darüber austauscht, wie unser Rechtsverständnis ist im Hinblick auf Pressefreiheit. Und dass die Pressefreiheit für unsere Demokratien ein hohes Gut ist, das geschützt gehört.

Wäre das in Moskau oder Kairo oder Ankara passiert: Der Geheimdienst geht mit der Redaktion in den Keller und überwacht, wie Festplatten zerschnitten und zerschliffen werden. Da würde die Bundesregierung bald "Besorgnis" äußern. Messen Sie mit zweierlei Maß?

Nein, wir messen nicht mit zweierlei Maß. Ich kann die britische Rechtslage in dem Bereich nicht beurteilen. Das ist sehr weit im Vorfeld gewesen von jeglichem strafrechtlichen Verfahren. Das wäre präventiv bei uns nie und nimmer in irgendeiner Form zulässig, noch nicht einmal in einem Strafverfahren. Wir können beschlagnahmen, aber nicht zerstören. Von daher ist für mich das Entscheidende: Haben wir alles getan, um hier die Pressefreiheit vollumfänglich abzusichern? Und das haben wir besser gemacht, als es bis 2009 war.

Wenn die Briten so anderer Auffassung sind, ist es dann nicht unrealistisch anzunehmen, dass die EU mit einer Stimme geschlossen gegenüber den USA auftreten könnte, um hart zu verhandeln?

Einmal haben wir ein klares Verhandlungsmandat in der EU beschlossen für Verhandlungen für ein sehr viel besseres Datenschutzabkommen. Davon abgesehen gibt es innerhalb der EU bei einzelnen Aspekten verschiedene Formen des Rechtsstaats, wie er ausgestaltet ist. Aber zum Beispiel das No-spy-Abkommen ist ein bilaterales Abkommen mit den USA. Für Nachrichtendienste selbst ist die EU nicht zuständig.

Aber Sie sprechen sich doch dafür aus, in Europa einheitliche Regeln zu schaffen.

Das haben wir auch noch einmal bekräftigt in unserem Acht-Punkte-Plan. Auf dem letzten Justiz- und Innen-Rat gab es eine lebendige Debatte zum Datenschutz in der EU. Das hat jetzt natürlich weitere Dynamik bekommen. Es ist jetzt auch über das Ziel zu verhandeln - nicht als Aufgabe der EU, sondern der Regierungen - sich auf Standards für Nachrichtendienste zu verständigen. Das hat sehr wohl positive Reaktionen gebracht. Von daher ist es auch aller Mühen wert. Aber es ist schwierig, klar.