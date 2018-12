Wilhelmsfeld. Nachdem ein Wilhelmsfelder mit einem Messerstich im Bauch sowie diversen Schnittverletzungen an den Händen in einer Mannheimer Klinik erschienen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer versuchten Tötung. Der 24-Jährige war bereits am Montag vergangener Woche mit dem Auto von Wilhelmsfeld nach Mannheim in ein Krankenhaus gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Er gab in einer ersten Vernehmung an, dass an diesem Tag kurz nach 13 Uhr ein bislang unbekannter, vermummter Mann auf ihn in seiner Wohnung im Wilhelmsfelder Köhlerwaldweg eingestochen habe. Zuvor hatte der 24-Jährige größeren, sperrigen Müll nach draußen bringen wollen und schon die Wohnungstür geöffnet. Möglicherweise war der Unbekannte so unbemerkt in die Wohnung gelangt und hatte den 24-Jährigen überrascht.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Größer als 1,90 Meter und dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Jacke mit einer über den Kopf gezogener Kapuze und war auffällig Solarium gebräunt. Hinweise zur gesuchten Person oder zu Fahrzeugen, auch schon in den Tagen und Nächten zuvor, nimmt die Polizei unter Telefon 06221/99-2421 entgegen. (pol)