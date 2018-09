Wiesloch. Zu einer Kollision mit einem Wildschwein kam es Dienstagvormittag, 23. Oktober auf der L 594 bei Frauenweiler. Wie die Polizei mittelite, war kurz vor 10 Uhr eine VW-Golf-Fahrerin in Richtung B 3 unterwegs, als sie in Höhe Tongrube mit einem querenden Wildschwein zusammenstieß. Das Tier verendete, am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehr als 3.000 Euro. Die Fahrerin wurde zum Glück nicht verletzt. (pol)