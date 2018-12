Wiesloch. Seit dem späten Dienstagabend wird die 59-jährige Rosemarie Brix vermisst. Sie war nach Angaben der Heidelberger Polizei vonm Donnerstag freiwillig im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch untergebracht und zuletzt gegen 19 Uhr auf ihrer Station gesehen worden. Kurz nach 22 Uhr stellte das Pflegepersonal fest, dass die 59-Jährige nicht auf ihrem Zimmer war. Eine Suche in der Klinik verlief ergebnislos, ebenso eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei. Rosemarie Brix ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Die Frau ist etwa 1,56 Meter groß, schlank und hat halblange schwarze lockige Haare. Bekleidet ist sie mit einem dunklen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06222/5709-0 entgegen. (pol)