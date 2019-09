Die Vermisste wurde letztmals am Dienstag um 17 Uhr gesehen, als sie vereinbarungsgemäß den Krankenhausbereich des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch verließ, um bei einer Freundin zu übernachten. Zu dem vereinbarten Rückkehrtermin am Mittwochmorgen erschien sie nicht, weshalb das PZN eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattete.

Ermittlungen der Kriminalpolizei verliefen bisher ergebnislos; es gibt jedoch Anhaltspunkte, dass sie sich am Dienstagabend in Sandhausen aufgehalten haben könnte. Nora Speichert ist 1,73 Meter groß, hat lange hellblonde Haare und trug zuletzt eine eng anliegende Bluejeans und beige-farbene Stiefel. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0 oder jede andere Dienststelle entgegen. (pol)