dpa/tmn. Seit der Einführung der digitalen Mobilfunknetze können Handy-Telefonate nicht mehr ohne weiteres mit einem einfachen Funkscanner belauscht werden. Doch auch die modernen GSM-Netze gelten inzwischen als löchrig. So kann man Handys mit so genannten IMSI-Catchern dazu verleiten, sich in manipulierte Funkzellen einzubuchen, über die dann ein Telefonat abgehört werden kann.

Außerdem haben Geheimdienste die Möglichkeit, Verbindungsdaten und sogar Gesprächsinhalte und SMS herauszufischen. Daher versuchen Top-Manager in der Wirtschaft und führende Politiker, ihre Mobiltelefonate durch verschlüsselte Verbindungen abzusichern.

Die aktuelle Generation der für verschlüsselte Gespräche eingesetzten "Cryptophones" gilt bislang als sicher. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die verschlüsselten Gespräche abgefangen wurden", so ein Experte aus der Sicherheitsbranche. "Für wahrscheinlicher halte ich, dass ungeschützte Handys gehackt wurden."

Wenn Regierungsmitglieder oder Wirtschaftsbosse mit ihren Verschlüsselungshandys untereinander telefonieren, wird ein abhörsicherer Tunnel aufgebaut. Wenn man von dem Cryptophone ein herkömmliches Telefon ohne Verschlüsselung anruft, ist die Verbindung jedoch unsicher. "Diese Telefonate ohne Verschlüsselung finden praktisch auf dem offenen Draht statt", sagt der Experte. Bei Gesprächen mit ranghohen Politikern aus anderen Ländern sei oft eine komplexe Umverschlüsselung notwendig, weil unterschiedliche Systeme eingesetzt werden.

Die technischen Details der mutmaßlichen Abhöraktion gegen die Bundeskanzlerin sind noch unklar. Merkel nutzt ein inzwischen veraltetes Nokia-Schiebehandy. Die Verschlüsselung auf diesem Gerät war dieselbe wie sie in dem digitalen Polizeifunk-Netz (Tegra-Standard) verwendet wird, heißt es. Das Nokia-Handy von Merkel soll nicht mit dem Internet verbunden gewesen sein. Daher dürfte es nicht möglich gewesen sein, über das Internet eine Trojaner-Software zu installieren, um die Kanzlerin abzuhören.

Jüngst bestellte die Regierung eine neue Generation von Sicherheits-Smartphones. Mit ihnen soll erstmals ein Telefon für sichere Gespräche und Internetnutzung eingesetzt werden können.

Abhörsichere Smartphones mit eingebauter Verschlüsselungshardware kosten schnell mehrere tausend Euro. Verbraucher können sich aber auch mit kostenlosen Anwendungen behelfen, die Nachrichten und Gespräche verschlüsselt über die Internetverbindung senden. Alle Verschlüsselungs-Apps setzen jedoch voraus, dass beide Seiten die Anwendung nutzen.

Die folgenden Apps haben einen offenen, für jedermann nachprüfbaren Quellcode. Das ist der beste Schutz vor versteckten Hintertüren. Für sichere Textnachrichten und Chats auf Android-Geräten kommen etwa ChatSecure (ehemals Gibberbot) oder Xabber infrage. Und auch für Apples iOS gibt es eine App namens ChatSecure, die Nachrichten verschlüsselt.

Alle drei Lösungen arbeiten mit einem Protokoll zur Verschlüsselung von Instant-Messaging-Nachrichten namens Off-the-Record (OTR). Unter Istant-Messaging versteht man eine Kommunikationsmethode, bei der sich die Teilnehmer per Textnachrichten unterhalten. OTR bietet den Vorteil, dass man nicht feststellen kann, ob ein bestimmter Schlüssel von einer bestimmten Person genutzt wurde.

Abhörsichere Internettelefonie (VoIP) zwischen Android-Geräten ermöglicht zum Beispiel die App RedPhone. Versiertere Nutzer, die VoIP über das SIP-Protokoll nutzen, finden auch in CSipSimple eine Verschlüsselungslösung.