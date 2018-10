Wasser trotz Fasten: Im Iran ist eine Debatte darüber entbrannt, ob gläubige Muslime während der Fastenzeit im Ramadan in Ausnahmefällen trinken dürfen. Während der Großayatollah Assadolla Bajat Zanjani dies grundsätzlich befürwortete, erntete er Widerspruch von einem anderen islamischen Rechtsgelehrten. "Diejenigen, die den extremen Durst nicht ertragen, können gerade so viel Wasser trinken, um ihn zu stillen", hatte der den Reformern zugerechnete Zanjani erklärt. Großayatollah Nasser Makarem Schirazi betonte hingegen, dass es nicht möglich sei, während des Fastens zu trinken. Jegliche Verstöße müssten durch einen zusätzlichen Fastentag im Jahr ausgeglichen werden.

Muslime auf dem Tempelberg: Auf dem Tempelberg in Jerusalem haben sich am Freitag 150 000 Muslime zum Gebet versammelt. Sie nutzten dabei die von der israelischen Armee für die Zeit des Ramadan verfügte Lockerung der Zugangsbeschränkungen zu den heiligen Stätten in der Altstadt. Mehrere Hundert Muslime demonstrierten dabei für den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi. Es habe aber keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein israelischer Polizeisprecher. Mehr als 3000 Polizisten waren rund um den Tempelberg postiert.

Großdemos ins Kairo: Tausende Ägypter haben sich am Freitag im ganzen Land zu neuen Großdemonstrationen versammelt. Mehr als zwei Wochen nach dem Sturz des Präsidenten Mursi fordern dessen Anhänger weiterhin seine Freilassung aus der Militärhaft und seine Rückkehr ins Amt. Die Muslimbruderschaft, aus der Mursi stammt, rief ihre Gefolgschaft in Kairo auf, sich an einer von 18 vorbestimmten Moscheen einzufinden. Die Gegner der Islamisten trafen sich auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo. Am Vorabend hatte Ägyptens Übergangspräsident Adli Mansur die verfeindeten politischen Lager zur Aussöhnung aufgerufen. Die Armeeführung appellierte an alle Bürger des Landes, auf jede Form von Gewalt zu verzichten.