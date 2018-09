Von Alexander Albrecht

Mannheim. Auf dem Schulhof kommen einem zwei Frauen mit Handtüchern auf dem Kopf entgegen. Der neueste Trend in Sachen Regenabwehr? Aber nein, die beiden haben gerade geduscht und gehen jetzt frühstücken, drinnen, in der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Her-zogenried (IGMH). Dort übernachten und essen die Hessen. Genauer gesagt die Turnfest-Teilnehmer aus dem benachbarten Bundesland. In der Spitze sind es 1100 Sportler.

Donnerstagmorgen, 8 Uhr: Viele Bierbänke im Foyer, in der Aula und im Freizeitraum sind bereits besetzt. Vanessa Günther beißt in ein Brötchen. Sie sieht noch ein wenig verschlafen aus. Tags zuvor hat sie mit den anderen jungen Frauen vom FSV Dörnhagen bei den deutschen Meisterschaften in "Gymnastik und Tanz" in Heddesheim teilgenommen. Am Nachmittag muss sie wieder zurück - in Hessen stehen die Abiturprüfungen an.

Eines will sie aber noch unbedingt loswerden: "Die Leute hier kümmern sich wirklich toll um uns." "Die Leute", das sind die 40 ehrenamtlichen Helfer vom TV Waldhof (TVW). Rund um die Uhr und in mehreren Schichten betreuen sie die hessischen Gäste, die mit ihren Schlafsäcken und Luftmatratzen in fast 40 Klassenzimmern untergebracht sind. "Ich bin heute etwas später aufgestanden. Um 7 Uhr", erzählt Sonja Neumann. Normalerweise endet für die Sportvorsitzende des TVW schon um 3 Uhr die Nacht. Um diese Zeit werden Obst, Käse und Wurst für das Frühstück angeliefert. Zwei Stunden später wird der erste Kaffee in der IGMH gekocht, denn schon ab sechs Uhr speisen die Frühaufsteher. "Wir haben sogar zwei Büffets", sagt Neumann stolz und führt den Besucher zu den fleißigen Frauen an der Essensausgabe.

Erika Struk, eine der Helferinnen hinter den zusammengeschobenen Biertischen, schneidet den Sportlern sogar die Brötchen auf. Sie blickt bereits wehmütig auf die nächste Woche. "Sie werden mir fehlen, die Turner." Die beiden Helmuts, Horschler und Moser mit Nachnamen, stehen am "Infopoint" und sagen den Turnfestteilnehmern, wie sie von A nach B kommen. "Das ist nicht immer einfach. Manche müssen bis nach Neustadt fahren", erzählt Horschler. Nebenan sitzt Hausmeister Thomas Ritschel in seinem Büro. "Sieht man von kleineren technischen Sachen wie einer Toilettenverstopfung ab, läuft alles unproblematisch", gibt er zu Protokoll.

An den Tischen plauschen die Sportler über ihre Wettkämpfe. "Ich bin beim Wahlvierkampf gestartet und 38. geworden - unter 50 Teilnehmern", erzählt der für den nordhessischen OSC Vellmar startende Rainer Schindehütte. "Das hätte ich an deiner Stelle jetzt nicht noch dazu gesagt", sagt seine Vereinskameradin Petra Ranft-Kunz und lacht. Nachts, wenn die jüngeren Turner in die IGMH zurückkehren, sei es immer etwas laut, meint Schindehütte. "Aber nach zwei Tagen haut einen die Müdigkeit um. Dann bekommt man nichts mehr mit."

Vor dem Schlafengehen bieten Neumann und ihr Team ein Abendessen an. Es kommen neben Klassikern wie Würstchen auch Kässpätzle auf die Teller. Zwei Vereinsmitglieder übernehmen die Nachtschicht. Der bereits abgereisten TSG Wellerode hat es in der Schule gefallen. An der Tür des Haupteingangs haben sie ein Schild hinterlassen, auf dem steht: " Es war toll mit Euch!"