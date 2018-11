Von Christian Altmeier

Heidelberg. Es ist ein ungewöhnlicher Fall: Die SPD-Abgeordnete Dorothee Schlegel vertritt überraschend den Wahlkreis Neckar-Odenwald in Berlin - und zwar durch ein Ausgleichsmandat. Dabei gibt es in Baden-Württemberg gar keine Überhangmandate anderer Parteien, die ausgeglichen werden müssten. "Dieses Mandat ist durch die CSU in Bayern entstanden", weiß der Wahlrechtsexperte Joachim Behnke von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Die Christsozialen seien im künftigen Bundestag überrepräsentiert. Nach dem neuen Wahlrecht, das bei dieser Wahl zum ersten Mal galt, werde dies nun durch zusätzliche Mandate ausgeglichen - die sich nach einer prozentualen Berechnung auf die Bundesländer verteilen.

Doch warum ist gerade die CSU zu stark in Berlin vertreten? "In Bayern war die Wahlbeteiligung etwas niedriger, zudem gab es dort noch mehr Stimmen für Parteien, die nicht in den Bundestag gekommen sind, als in anderen Bundesländern" erklärt Behnke. So hätten in Bayern etwa die Freien Wähler stärker abgeschnitten als in anderen Ländern. Die CSU entsende daher 56 Abgeordnete nach Berlin - obwohl ihr im bundesweiten Vergleich lediglich 53 Abgeordnete zustehen würden. Nach dem neuen Wahlrecht wird der Bundestag nun solange mit zusätzlichen Mandaten aufgefüllt, bis die 56 CSUler einen genauso großen Anteil darin haben, wie ihnen zusteht. Im konkreten Fall bedeutet das, dass 28 zusätzliche Mandate geschaffen wurden, um die drei "überschüssigen" CSU-Mandate auszugleichen. Eines dieser Mandate geht nun an SPD-Frau Dorothee Schlegel aus Billigheim. Insgesamt wächst der Bundestag so auf 630 Abgeordnete an.

Was die neuen Parlamentarier freuen mag, ist für den Steuerzahler ärgerlich. Denn ein Bundestagsabgeordneter kostet den Staat allein durch Diäten und Kostenpauschalen - etwa für Mitarbeiter oder Büroräume - rund 350 000 Euro im Jahr. Der Ausgleich der drei "überschüssigen" CSU-Parlamentarier schlägt also mit rund 10 Millionen Euro pro Jahr zu Buche. Hinzu kommen später Übergangsgelder und Pensionen.

Der Politikwissenschaftler Joachim Behnke ist daher überzeugt: "Das Wahlrecht muss dringend weiter reformiert werden". Nur aufgrund des hohen Zweitstimmenanteils für die Union falle die Zahl der Ausgleichsmandate diesmal noch vergleichsweise gering aus. "Das wird aber nicht immer so bleiben", mahnt der Experte aus Friedrichshafen. Ein Bundestag mit 750 oder gar 800 Abgeordneten sei durchaus im Bereich des Möglichen. Dass die Politik in dieser Frage von sich aus noch einmal tätig wird, glaubt der Wissenschaftler aber nicht. "Die Parteien werden da erst einmal gar nichts machen", ist er überzeugt. Viele Politiker seien froh, die komplizierte Materie abgehakt zu haben. "Wie das Wahlrecht im Detail funktioniert, haben selbst viele Abgeordnete nicht verstanden", mutmaßt er.

Einen Trost für die Union hat der Experte auch noch parat. Gerüchte, wonach CDU/CSU nach dem alten Wahlrecht die absolute Mehrheit der Parlamentssitze erlangt hätten, treffen nicht zu. "Das habe ich gleich nachgerechnet", so Behnke. Die Union hätte auch nach dem alten Wahlrecht lediglich 299 der dann 602 Sitze erreicht.

Dass der Wahlkreis Neckar-Odenwald in der kommenden Legislaturperiode gleich von drei CDU-Abgeordneten im Bundestag vertreten wird, hat indes nichts mit dem neuen Wahlrecht zu tun. Neben dem direkt gewählten Alois Gerig ziehen auch seine Parteifreundinnen Margaret Horb und Nina Warken über die Liste ein.

Doch warum kommt die Landesliste überhaupt zum Zug, obwohl die CDU alle Direktmandate in Baden-Württemberg gewonnen hat und somit bereits die Hälfte der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten stellt? Grund dafür ist neben dem guten Zweitstimmenergebnis der Union im Südwesten von 45,7 Prozent die hohe Anzahl von Stimmen für Parteien, die es nicht in den Bundestag geschafft haben - wie etwa die FDP oder die AfD. "Der CDU stehen in Baden-Württemberg deutlich mehr als 50 Prozent der Sitze zu, weil ihr Anteil an den Zweitstimmen, die an der Verrechnung überhaupt teilnehmen, entsprechend hoch ist", erläutert Schlegel. Also kommen zu den 37 Direktmandaten noch fünf von der Landesliste hinzu.