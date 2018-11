Von Harald Berlinghof und dpa

Schwetzingen/St.Petersburg. "Jetzt geht es um alles oder nichts", glaubt Regierungsdirektor Andreas Falz, der die Bewerbung der Kurfürstlichen Sommerresidenz Schwetzingen zur Aufnahme in die Welterbeliste der Unesco wesentlich vorangetrieben hat. Wie nun bekannt wurde, kam vor wenigen Tagen die auch für ihn niederschmetternde Nachricht, dass der Internationale Rat für Denkmalpflege (Icomos) in seinem Gutachten die Aufnahme des Ensembles in die Unesco-Welterbeliste nicht befürwortet.

Trotzdem blicken Schwetzingen und die Region ab dem 25. Juni gebannt nach Sankt Petersburg. Dann entscheidet die Unesco-Kommission in der alten russischen Zaren-Metropole, die selbst seit 1990 zum Weltkulturerbe der Unesco zählt, über die diesjährige Neuaufnahme von Kultur- und Naturerbestätten in die berühmte Liste. Und Schwetzingen ist mit seinem Schloss und seiner Gartenanlage unter den Antragstellern.

Auch wenn die Chancen für eine Aufnahme mit der ablehnenden Haltung der Weltdenkmalbehörde deutlich gesunken sind, will man die Hoffnung noch nicht aufgeben. "Das Gutachten ist eine wichtige Grundlage für die Entscheidung der Kommission, aber es ist nicht bindend", meint dazu Andreas Falz, Herr über 45 Klöster, Schlösser sowie die dazugehörigen Gärten in Baden-Württemberg. Es habe auch Fälle gegeben, in denen sich das Entscheidungsgremium über das Icomos-Gutachten hinweg gesetzt habe.

Außerdem haben die Antragsteller - Staatliche Schlösser und Gärten, Landesdenkmalamt und die Stadt Schwetzingen bereits reagiert und eine Art Gegendarstellung ("Letter of factual errors") zum Icomos-Gutachten verfasst, die über das Auswärtige Amt an die Kommission weitergeleitet wird.

Icomos würdigt in seinem Gutachten zwar den hohen Rang der Schwetzinger Bewerbung, meint jedoch, dass ein außergewöhnlicher universeller Wert der Anlage nicht nachgewiesen wurde. Dieser Beurteilung will man sich bei den Antragstellern allerdings nicht anschließen, vielmehr glaubt man, dass das Gutachten in sich widersprüchlich ist und zentrale Aspekte der Bedeutung der Anlage außen vor lasse.

Falls die Kommission den Schwetzinger Antrag zur Nachbesserung zurück verweisen sollte, werde es keinen weiteren Anlauf Schwetzingens mehr geben, glaubt Andreas Falz. Es werde weder eine Nachbesserung der Antragstellung noch einen Rückzug Schwetzingens wie 2009 in Sevilla und einem damit verbundenen Neuantrag geben, prophezeit er, obwohl bereits deutlich mehr als eine halbe Million Euro in die Bewerbung geflossen sind. Die Hälfte davon wird aus dem Etat der Staatlichen Schlösser und Gärten bestritten, ein Viertel von der Denkmalpflege und ein weiteres Viertel von der Stadt Schwetzingen. Es wird erwartet, dass die Entscheidung über den Schwetzinger Antrag bereits in der ersten Woche der zweiwöchigen Tagung in St. Petersburg fällt.

"Wir sind nach wie vor selbstbewusst genug zu sagen, dass die Bewahrung unseres Schlosses und Gartens nicht nur im Interesse der Schwetzinger, der Baden-Württemberger und Deutschlands liegt, sondern im Interesse der Menschheit - das ist ja die Idee der Unesco", glaubt Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl, der neben Landeskonservator Michael Goer, Andreas Falz und Hartmut Troll, der den mehrere Hundert Seiten umfassenden Aufnahmeantrag ganz wesentlich ausgearbeitet hat, Teil der deutschen Delegation sein wird.

"Selbst wenn wir den Sprung auf die Liste nicht schaffen sollten, sehe ich darin keinen Gesichtsverlust für Schwetzingen. Immerhin waren wir dann kurz davor", so Falz.

Tourismusminister Alexander Bonde (Grüne) drückt der kurfürstlichen Sommerresidenz Schwetzingen kurz vor der Sitzung des Welterbekomitees die Daumen. "Das Land setzt sich auch weiterhin gemeinsam mit der Stadt intensiv dafür ein, dass Schwetzingen den Welterbestatus erhält", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in der Region.

"Unser kulturelles und historisches Erbe ist ein touristisches Alleinstellungsmerkmal und vermittelt unseren Gästen einen authentischen Eindruck über die Vergangenheit und den Werdegang unseres Landes", sagte Bonde, als er das Schloss und den Schlossgarten besichtigte.

Hintergrund Der Schwetzinger Unesco-Antrag Die ersten Überlegungen, die Schwetzinger Sommerresidenz Carl-Theodors in die Unesco-Welterbeliste zu bringen, gehen auf die frühen 1990er Jahre zurück. Bis 1998 hat es gedauert, um Schwetzingen auf die Vorschlagsliste der Bundesrepublik zu bringen und dann mit dem offiziellen Antrag Deutschlands 2005 bei der Unesco in Paris einreichen zu können. Man äußerte [+] Lesen Sie mehr Der Schwetzinger Unesco-Antrag Die ersten Überlegungen, die Schwetzinger Sommerresidenz Carl-Theodors in die Unesco-Welterbeliste zu bringen, gehen auf die frühen 1990er Jahre zurück. Bis 1998 hat es gedauert, um Schwetzingen auf die Vorschlagsliste der Bundesrepublik zu bringen und dann mit dem offiziellen Antrag Deutschlands 2005 bei der Unesco in Paris einreichen zu können. Man äußerte damals optimistisch die Hoffnung auf eine Aufnahme im Jahr 2008. Das wäre vermutlich, so dachte man zu jener Zeit, ein Jahr gewesen, nachdem Heidelberg den Welterbestatus erhalten hätte. Dessen Gemeinderat hatte bereits 1996 beschlossen, den Versuch zu wagen. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Heidelberg schaffte den Sprung in die Welterbeliste mit seinem Antrag, der Schloss und Teile der Altstadt umfasste, nicht, und wurde zur Nachbearbeitung aufgefordert. Einen zweiten Anlauf mit einer modifizierten Grenzziehung und einem veränderten Antragsschwerpunkt wollte man bislang nicht wagen. Trotzdem findet sich Heidelberg immer noch auf der Vorschlagsliste in der Warteschleife. Auch in Schwetzingen ging längst nicht alles glatt. Der Evaluator der Icomos (Weltdenkmalbehörde) hatte 2007 in sein Gutachten falsche Angaben über eine schwere Bombardierung des Schlossensembles aufgenommen. Als es dann soweit war, zeichnete sich bei der Entscheidungsfindung der Kommission eine Zurückweisung des Antrags ab. Bei den Verantwortlichen, Oberbürgermeister René Pöltl und Andreas Falz, reagierte man schnell und zog den Antrag bevor er abgelehnt werden konnte, zurück. Drei Monate tüftelte man an einer Veränderung des Antrags, der jetzt mit einem neuen inhaltlichen Schwerpunkt in St. Petersburg der Kommission vorliegt.

