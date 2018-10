Stuttgart. (dpa-lsw) In den Wahllokalen im Südwesten geht es am Sonntag etwas ruhiger zu als bei den vergangenen Europa- und Kommunalwahlen vor fünf Jahren. Obwohl ungewöhnlich viele Bürger ihre Kreuzchen schon im Vorfeld per Briefwahl gemacht hatten, lag die Wahlbeteiligung um 14.00 Uhr bei nur 24,4 Prozent. Das seien 0,5 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren um die gleiche Zeit, teilte Landeswahlleiterin Christiane Friedrich am Sonntag mit. In dieser Rechnung waren sowohl die Briefwähler als auch die Wähler im Wahllokal berücksichtigt. 8,5 Millionen Bürger in Baden-Württemberg haben noch bis 18.00 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben.

Allerdings war das Bild von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Etwa in Freiburg und Karlsruhe war der Andrang auf die Wahlkabinen deutlich größer, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. Die Briefwähler nicht mitgerechnet, waren in Freiburg bis 13.30 Uhr 23,6 Prozent der Menschen wählen gegangen (2009: 21,2). In Karlsruhe wählten bis 13.00 Uhr 19,0 Prozent der Bürger (15,9), in Mannheim waren es bis 14.00 Uhr 15,5 Prozent (14,9)

Deutlich weniger Interesse als vor fünf Jahren hatten die Stuttgarter. Dort lag die Wahlbeteiligung ohne die Briefwähler um 14.00 Uhr bei 17,1 Prozent (2009: 20,3). In Pforzheim waren es zur gleichen Zeit 15,8 Prozent (18,7). Heidelberg meldete bis 13.00 Uhr eine Beteiligung von 16,4 (18,0).