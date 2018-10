Philippsburg/Neckarwestheim. Warnstreiks von privaten Wachleuten an Atommeilern: In den baden-württembergischen Kernkraftwerken Philippsburg, Neckarwestheim sowie auch im stillgelegten Meiler Obrigheim hat am Donnerstagmorgen das Wachpersonal die Arbeit für zwei Stunden ruhen lassen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Warnstreiks aufgerufen, um angesichts des bevorstehenden Atomausstiegs der Forderung nach einem bundesweiten Sozialtarifvertrag für die privaten Wachleute Nachdruck zu verleihen. Nach Angaben des Stromkonzerns EnBW gab es dabei keine besonderen Vorkommnisse und Auswirkungen. Ein Sprecher sagte: «Die Sicherheit der Anlagen war zu jeder Zeit gewährleistet.» Die Gewerkschaft hatte zuvor mit dem Unternehmen Notdienste vereinbart. (dpa)