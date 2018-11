Hoch hinaus will Neuling SV Neckarburken auch in der Kreisliga. Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (bma) Nicht wenige behaupten, dass die kommende Kreisliga nun zu einer der stärksten aller Zeiten gehört. Zum erlesenen Teilnehmerfeld stoßen mit dem FC Lohrbach und dem Schefflenz zwei ehemalige Landesligisten. Auch den Aufsteigern SV Neckarburken und dem SV Neunkirchen wird einiges zugetraut. Da nur noch drei "Mosbacher Landesligisten" die "Kreisehre" verteidigen, versammelt sich in der Kreisliga die "Crème de la Crème". Die besten Chancen auf den Kreisliga-Titel werden Türkspor Mosbach (7 Nennungen) eingeräumt, dicht gefolgt vom FC Lohrbach (4) und dem FV Mosbach II (3). Sowohl dem SV Robern (1) als auch dem FV Reichenbuch (2) werden mit einer Nennung Außenseiterchancen zugebilligt. Es ist aber natürlich auch möglich, dass sich einige andere Teams in der Spitzengruppe festsetzen können. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat sich von allen Teams einen Eindruck verschafft und gibt im "RNZ-Test" seine Einschätzung zur folgenden Spielzeit in der heutigen Ausgabe ab:

VfB Breitenbronn

Vorsitzender: Sabine Horsch

Abteilungsleiter: Timo Manz

Trainer: Stefan Hauswirth

Zugänge: Safak Bekar, Fritz Schuller (beide SV Aglasterhausen), Bastian Heier, Gregor Heier (beide SV Neunkirchen), Steffen Streib, Phillip Wagner (beide SV Bargen)

Abgänge: Frank Frenzel, Florian Selb, Dennis Horsch (alle FV Mosbach), Timo Antes, Andreas Weber (beide SV Obrigheim), Rico Tezera (TSV Sulzbach), Sascha Burkhard (TSV Schwarzach), Rene Fritz (SV Aglasterhausen), Christof Gärtner (SV Katzental), Marco Seufert (pausiert), Dennis Eiermann (SV Neunkirchen)

Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

Erwartete eigene Platzierung: Mittelfeld

Kommentar: Schon vor der neuen Saison steht fest, dass sich beim VfB Breitenbronn einiges verändern wird. Wie gewohnt trat man in der Kreisliga kampfstark auf und landete wie fast immer im vorderen Feld mit Chancen den ganz großen Coup zu landen. Nun hat sich fast die komplette Stammmannschaft und das Spielertrainerteam Antes/Burkhard aus Breitenbronn verabschiedet. "Mit einer neu formierten Mannschaft, neuem Trainer und mit neuer Vereinsstruktur, haben wir das Ziel uns als Team schnell zu finden und uns im gesicherten Mittelfeld zu etablieren", hofft Abteilungsleiter Timo Manz auf einen gelungenen Umbruch. Der VfB Breitenbronn hat mit dem neuen Trainer Steffen Hauswirth einen richtig guten Fang gemacht und Neuzugang Safak Bekar ist sicherlich in der Lage auch in der Kreisliga Fuß zu fassen und viele Tore zu machen. Dennoch ist es unverkennbar, dass der Verein an spielerischer Qualität eingebüßt hat. Die Konkurrenz wird den VfB Breitenbronn in anderer Gestalt kennenlernen. Für den Kreisligisten muss zunächst das Ziel sein, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Tipp der Redaktion: Abstiegskandidat

SV Dielbach

Vorsitzender: Walter Rupp

Abteilungsleiter: Maximilian Schild

Trainer: Tobias Krahl, Sebastian Schuh

Zugänge: Andre Donau (SC Weisbach), Andreas Wagner (SV Schefflenz), Kevin Schulz (VfL Neckerau), Osman Uslu (SV Zwingenberg), Luca Beisel (TSV Strümpfelbrunn), Christian Schäfer (SV Moosbrunn)

Abgänge: Daniel Hofmann (SpVgg Neckargemünd), Alessio Nocco, Nicolai Reiß (beide SV Schollbrunn), Houssain Hamrita (SC Weisbach), Oguz Karadag (SV Eberbach), Ferdinand Gareis (FV Reichenbuch), Christian Kühni (SV Michelbach), Thomas Zebrowski, Kevin D'Andrilli, Robin D'Andrilli (alle SV Gammelsbach)



Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

Erwartete eigene Platzierung: Einstelliger Tabellenplatz



Kommentar: In einer unberechenbaren Kreisliga war der SV Dielbach mit seinem achten Platz weit von allen spannenden Entscheidungen entfernt. Die Rückrundenbilanz macht allerdings etwas Sorge, denn der "Krahl-Truppe" gelangen bei acht Punkteteilungen nur drei Siege. Ist das schon ein Fingerzeig für die kommende Runde? "Wir wollen auf die Leistungen der Vorrunde der Saison 13/14 aufbauen, attraktiven Fußball spielen und weiter die Defensive verbessern", erklärt Abteilungsleiter Maximilian Schild. Mit Houssain Hamrita und Alessio Nocco verlassen zwei absolute Stammspieler den SV Dielbach, die sicher eine Lücke reißen werden. Das Trainerduo Krahl/Schuh ist erfahren genug, um eventuelle Rückschläge richtig einordnen zu können. In der kommenden Saison sollte wieder auf die Heimstärke gesetzt werden, um sich in einer noch besseren Kreisliga frühzeitig von der Abstiegsregion zu entfernen.

Tipp der Redaktion: Platz 13

Sportfreunde Haßmersheim

Vorsitzender: Steffen Frey

Abteilungsleiter: Günter Köhler

Trainer: Rüdiger Ohlhauser, Manuel Heck

Zugänge: Adam Graf (FV Mosbach), Marco Jenette (SV Katzental), Adam Koczyba (SV Dallau), Andreas Burkert, Mike Bergmann (beide SV Hochhausen)

Abgänge: Tobias Bauer (SV Dallau)



Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach



ErwarteteeigenePlatzierung: Einstelliger Tabellenplatz



Kommentar: Am Saisonende brannte bei den Sportfreunden nichts mehr an, denn das 0:0-Unentschieden gegen den SV Dielbach reichte zum sicheren Klassenerhalt. Trotz schweren Phasen sind die Verantwortlichen mit dem Ergebnis nicht ganz unzufrieden, obwohl ein harter Abstiegskampf geführt werden musste. "Unsere Zielvorgabe, der Nichtabstieg, wurde letzte Saison erreicht. Für die kommende Saison erwarten wir etwas mehr von der Mannschaft und wollen am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Das Potenzial der Mannschaft gibt das sicherlich her", gibt sich Spielberichterstatter Uli Hofmann zuversichtlich. Die Sportfreunde Haßmersheim präsentieren sich oft als unberechenbare Wundertüte, die auch mal einem Favoriten das Bein stellen kann. Mit den Neuzugängen hat sich der "Neckar-Verein" sicherlich verstärkt und damit dürfte man einen Bogen um den Abstieg machen, aber ob es für deutlich mehr in einer starken Kreisliga reicht, steht noch den in den "Kreisliga-Sternen".



Tipp der Redaktion: Abstiegskandidat

FC Lohrbach

Vorsitzender: Thomas Köhler

Abteilungsleiter: Heiko Humburger, Jens Heiler, Sören Brauch

Trainer: Sven Heinrich

Zugänge: Sören Mohr (SV Schefflenz), Felix Jakob (Auslandsaufenthalt beendet), Julian Gast (TSV Billigheim U19), Nico Gast, Justin Schäffner, Patrick Haug (alle eigene Jugend)

Abgänge: Benjamin Auber (pausiert), Rexhep Sylejmani (Karriereende)

Meisterschaftstipp: FV Mosbach II

Erwartete eigene Platzierung: Erstes Tabellendrittel

Kommentar: Im verflixten zweiten Jahr hat es den FC Lohrbach in der Landesliga nun doch erwischt. Zwar hat das Team leidenschaftlich gekämpft, doch der Abstieg konnte nach einer enttäuschenden Vorrunde nicht mehr abgewendet werden. "Leider konnten wir den Abstieg aus der Landesliga nicht mehr verhindern. Die Mannschaft bewies Moral und bleibt auch zusammen, was uns zuversichtlich für die neue Runde stimmt. Wenn alle zusammenhalten, werden wir auch in der Kreisliga unser oben genanntes Ziel erreichen", blickt der Spielausschussvorsitzende Heiko Humburger hoffnungsfroh in die Zukunft. Positiv zu bewerten ist, dass der FC Lohrbach selbst nach Abstiegen aus der Landesliga keinen Spieler verliert, der zu einem anderen Verein wechselt. Der Zusammenhalt ist groß und gewachsen. Neuzugang Sören Mohr wird in der Lage sein die Lücke im Angriff zu schließen. Wichtig wird auch die Rückkehr von Felix Jakob werden, der in seiner ersten Landesliga-Saison die zentrale Schaltfigur im Mittelfeld abgegeben hat. Nach dem Abstieg wird sich die "Heinrich-Auswahl" erst orientieren müssen, doch jeder Gegner wird es weiterhin sehr schwer haben gegen die "Fortunen" zu gewinnen und deshalb ist der FCL für die Redaktion der Topfavorit.



Tipp der Redaktion: Meister

FV Mosbach II

Vorsitzender: Frank Spohrer

Abteilungsleiter: Jörg Ebert, Michael Laier, Andreas Marx

Trainer: Steffen Diemer, Manuel Dürr

Zugänge: Mathias Hummler, Daniel Dörzbacher Daniel, Jochen Weimer (bisher erste Mannschaft), Manuel Bayer (FV Reichenbuch), Johannes Obermayer (Spvgg Neckarelz), Florian Selb (VfB Breitenbronn), Andreas Schell (SV Wagenschwend), Almin Karic (SpVgg Neckarelz U19),Moritz Düno (SV Neckarburken U19), Lutz Bronner, Tobias Spitzer, Sebastian Knapp, Lukas Knapp, Paul Jung, Alex Becker (alle eigene Jugend)

Abgänge: Keine



Meisterschaftstipp: FC Lohrbach



Erwartete eigene Platzierung: Einstelliger Tabellenplatz



Kommentar: Schaut man auf das Konzept und die klangvollen MFV-Spieler, die nun in der Kreisliga antreten werden, wird die Konkurrenz sicherlich Respekt bekommen, denn mit diesem Spielerkader zählt die "Zweite" vom Papier her zu den stärksten Teams. "Die zweite Mannschaft hat sich nach schlechtem Start mit einigen überraschenden Siegen gegen Spitzenteams ins sichere Mittelfeld vorgearbeitet. Dort konnte man sich bis zum Rundenende mit teilweise sehr guten Leistungen halten. Krönender Abschluss war der Kreispokalsieg gegen die Freya aus Limbach. Zur "Zweiten" stoßen gestandene Spieler wie Dörzbacher, Weimer und Hummler aus dem Landesliga-Team und weitere ehemalige MFV-Spieler. Besonders erfreulich sind die acht A-Jugendspieler", sieht Jörg Ebert die "Zweite" auf einem guten Weg. Mit dem Kreispokalsieg im Rücken werden die Mosbacher mit Rückenwind in die neue Saison starten. Falls mit der "Ersten" alles normal läuft, wird FV Mosbach II eine ganz gewichtige Rolle in der neuen Kreisliga spielen. Nicht wenige trauen der "Diemer-Elf" in dieser Besetzung den Titel zu.

Tipp der Redaktion: Platz 6

Türkspor Mosbach

Vorsitzender: Cengiz Celik

Abteilungsleiter: Naim Agac

Trainer: Aytac Dogan, Kerim Agac

Zugänge: Ismet Sürücü (SV Neckarburken), Metehan Su, Altan Sinoglu (beide SV Obrigheim U19), Ardijan Qunaj (SV Dallau), Emre Celik (FC Binau)

Abgänge: Kemal Karakus (TSV 1899 Königsbach), Firat Pacaci (SGM Stein/Kochertürn), Eren Ucurum (SV Eberbach), Marvin Hochwald (SV Katzental)

Meisterschaftstipp: FV Mosbach II

Erwartete eigene Platzierung: Oberes Drittel

Kommentar: Diesmal ist Türkspor Mosbach in der Rückrunde der Kreisliga nicht wie gewohnt eingebrochen, sondern hat – zwar mit einigen Schwächen – den Relegationsplatz verteidigt. Alle waren im Fußballkreis überzeugt, dass Türkspor in der Relegation eine echte Chance hat, doch die Ernüchterung kam schon im ersten Relegationsspiel gegen den SV Viktoria Wertheim (2:4). "Wir möchten in Zukunft mehr auf die Jugend setzen. Durch unsere Neuzugänge haben wir den ersten Schritt dafür getan", gibt der Vorsitzende Cengiz Celik die Richtung vor. Der Abgang von Kemal Karakus, der in der vergangenen Saison nicht zur seiner "alten" Form gefunden hat, wird durch einige hoffnungsvolle Talente ersetzt, die das Spiel nach vorne noch flexibler machen sollen. "Durch den Aufstieg der A-Ligisten SV Neckarburken bzw. SV Neunkirchen und den Abstieg der Landesligisten SV Schefflenz bzw. FC Lohrbach ist die Kreisliga interessanter, denn je", freut sich Celik auf eine spannende Spielzeit. Zwar schraubt Türkspor die Ansprüche (oberes Drittel) für diese Saison etwas zurück, weil man mit zu hoch gesteckten Zielen schlechte Erfahrungen gemacht hat, doch erneut führt der Kreisliga-Titel nur über die spielstarke "Dogan-Elf".

Tipp der Redaktion: Vizemeister

SV Neckarburken

Vorsitzender: Helmut Opitz

Abteilungsleiter: Manfred Jupe

Trainer: Leif Haupert, Daniel Thieme

Zugänge: Nermin Doracic (SV Neidenstein), Thorsten Brück (FC Mosbach), Tobias Bauer (Spfr. Haßmersheim), Maximilian Vogel (FC Neckarzimmern)

Abgänge: Can Öncel (FC Daudenzell), Ismet Sürücü (Türkspor Mosbach)

Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

Erwartete eigene Platzierung: Klassenerhalt, wenn möglich gesichertes Mittelfeld

Kommentar: In der 67-jährigen Vereinsgeschichte ist etwas Historisches passiert, denn der SV Neckarburken startet zum ersten Mal in der Kreisliga Mosbach. Das hat sich die Mannschaft verdient, denn die "Haupert/Thieme-Elf" war der unbestrittene König der Kreisklasse A. Die beste Offensive und Defensive wird sich in der neuen Liga nicht verstecken müssen. "Die vergangene Saison konnte mit der Meisterschaft in der Kreisklasse A gekrönt werden. Nun gilt es die guten Leistungen auch in der Kreisliga abzurufen, wo es natürlich gilt gegen deutlich stärkere Teams zu bestehen. Zunächst ist der Klassenerhalt im Fokus. Jegliche bessere Entwicklung wird natürlich gerne gesehen", freut sich Vorstand Kurt Hammer. Traditionell spielen die Aufsteiger eine gute Rolle in der neuen Klasse und das ist auch dem SV Neckarburken zuzutrauen. Torjäger Daniel Thieme wird nun vom talentierten Angreifer Maximilian Vogel unterstützt, die beide für Furore sorgen können. Rückschläge müssen natürlich eigeplant werden, aber die Mannschaft ist gefestigt genug, um sich frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Tipp der Redaktion: Platz 12

SV Neckargerach

Vorsitzender: Joachim Herrmann

Abteilungsleiter: Gerhard Amann

Trainer: Michael Schäfer

Zugänge: Maik Keller (FC Trienz)

Abgänge: Connor May (SV Schollbrunn)

Meisterschaftstipp: SV Robern

Erwartete eigene Platzierung: Platz 10

Kommentar: Sicherlich zufrieden wird der SV Neckargerach mit der vergangenen Spielzeit sein, denn der Aufsteiger war nie ernsthaft gefährdet und schloss auf einem ansprechenden zehnten Rang ab. Der besondere Höhepunkt war sicherlich der sensationelle 5:3-Sieg gegen den FV Reichenbuch, als die "Schäfer-Elf" in den letzten 20 Minuten einen 0:3-Rückstand aufholte. Joachim Herrmann war zudem noch der "Kreisliga-Tipp-Sieger". "Nach dem Aufstieg und einem sehr guten zehnten Platz in der Runde 2013/14 wird das zweite Jahr in der Kreisliga sicherlich nicht leichter. Daher bleibt man in Neckargerach bescheiden und das neue Saisonziel bleibt das alte, die Klasse zu halten", dämpft Abteilungsleiter Gerhard Amann die Erwartungen. Der Kader des SV Neckargerach hat sich kaum verändert und deshalb wird sich die junge Truppe ganz neu beweisen müssen, zumal die Liga durch die Auf- und Absteiger an Qualität zugenommen hat. Die Neckargeracher brauchen einen guten Start, um von Beginn an der Abstiegsregion fernzubleiben, dann kann der "Neckar-Verein" auf eine sorgenfreie Runde in einer starken Kreisliga hoffen.

Tipp der Redaktion: Platz 10

SV Neunkirchen

Vorsitzender: Klemens Knörzer

Abteilungsleiter: Ralph Kellner

Trainer: Matthias Vogt, Kai Leibfried

Zugänge: Mattias Bauer (SV Neckargerach), Catalin Dan (erstmalige Spielerlaubnis), Dennis Eiermann, Timo Eiermann (beide VfB Breitenbronn), Florian Horchheimer (VfB Epfenbach), Janik Jilka (eigene Jugend), Alexander von Kampen (SV Michelbach), Ali Köklü (FC Hirschhorn), Tim Laeschke (SV Blankenesse), Florian Schmitt (SV Moosbrunn), Dominik Stemper (SV Obrigheim)

Abgänge: Adrian Heier (SV Zwingenberg), Bastian Heier, Gregor Heier (beide VfB Breitenbronn), Christopher Kunzmann, Christoph Meier (beide TSV Strümpfelbrunn)

Meisterschaftstipp: FV Reichenbuch

Erwartete eigene Platzierung: Mittelfeldplatz

Kommentar: Der 3:2-Sieg gegen den VfR Fahrenbach stellte kurz vor Ende der Spielzeit die Neunkirchener Weiche in Richtung Kreisliga. Der Aufsteiger hat eine herausragende Saison gespielt und konnte nach den Verstärkungen in der Winterpause nicht mehr aufgehalten werden. "Nach dem knapp verpassten Aufstieg 2012/13 hat es nach einer starken Rückrunde mit keiner Niederlage, zum erhofften Aufstieg in die Kreisliga gereicht. Für das kommende Spieljahr glauben wir, dass die Mannschaft an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen kann und uns somit in der Kreisliga etablieren können", erklärt Abteilungsleiter Ralph Kellner. Spielertrainer Matthias Vogt, der Erfahrungen aus dem Heidelberger Kreis mitbringt, hat aus seiner Mannschaft ein Spitzenteam geformt. Einige namhafte Neuzugänge (z.B. Ali Köklü) verstärken den Kader, der sich auch in der Kreisliga nicht fürchten muss. Der Aufsteiger zählt sicherlich zu den Geheimfavoriten in der neuen Saison. Wird der SV Neunkirchen die Tradition starker Aufsteiger im Stil der SpVgg Neckarelz II bzw. TSV Strümpfelbrunn fortsetzen und gleich in der Spitzengruppe mitwirken?

Tipp der Redaktion: Platz 8

SC Oberschefflenz

Vorsitzender: Jörg Nagel

Abteilungsleiter: Luciano Scialpi

Trainer: Luciano Scialpi

Zugänge: Jens Heiligenmann (Neckarsulmer Sportunion), Lukas Kniel, Jan Kovacs, Pascal Fischer, Marcel Fischer, David Kunzmann (alle eigene Jugend)

Abgänge: Keine

Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

Erwartete eigene Platzierung: Platz zwei bis fünf

Kommentar: Vierter, Fünfter, Vierter und wieder Fünfter. Das sind die Platzierungen des SC Oberschefflenz in den letzten vier Jahren, die allesamt sehr beachtlich sind. Die "Scialpi-Elf" gehört zu den Spitzenteams der Kreisliga, startet aber immer auch als Geheimfavorit in die Saison und noch ist der große Coup nicht gelungen. "In der letzten Saison war die Hinrunde durch viele Ausfälle geprägt, wodurch wir nur schwer in Tritt kamen. Wir wollen in der kommenden Spielzeit mehr Kontinuität in unser Spiel bekommen. Außerdem hoffen wir auf weniger Ausfälle als letzte Saison, sodass wir aus dem Vollen schöpfen können und ein gesunder Konkurrenzkampf entsteht", meint der langjährige Trainer Luciano Scialpi. Der Kader des SC Oberschefflenz wurde noch einmal mit vielen jungen Spielern erweitert, sodass der SCO Ausfälle leichter kompensieren kann. Traditionell gehört der Saisonstart nicht zu den Stärken des Teams. Wenn der SC Oberschefflenz endlich gut aus den Startlöchern kommt und die Truppe ihr Potenzial abruft, ist das eigene Saisonziel durchaus realistisch.

Tipp der Redaktion: Platz 5

FV Reichenbuch

Vorsitzender: Jürgen Brauch

Abteilungsleiter: Frank Hedrich

Trainer: Christoph Bender, Jürgen Rohm

Zugänge: Daniel Thee (SV Neckarburken), Ferdinand Gareis (SV Dielbach)

Abgänge: Manuel Bayer (FV Mosbach), Mark Uriarte (TSV Schwarzach), Lars Maylandt, Florian Schneider (beide Karriereende)

Meisterschaftstipp: FC Lohrbach

ErwarteteeigenePlatzierung: Platz 3 bis 6

Kommentar: Und immer wieder grüßt das "Kreisliga-Murmeltier". Der FV Reichenbuch ist erneut als Topfavorit gestartet und hat es wieder nicht geschafft in die Landesliga aufzusteigen. Dennoch ist die Leistung, die die Mannschaft in den vergangenen Jahren erbracht hat, unglaublich. Selbst Rückschläge (z.B. Relegationsniederlagen) ließen den Verein nicht zweifeln. Lohn dafür ist, dass der FV Reichenbuch zu den absoluten Kreisliga-Spitzenmannschaften zählt und gleichzeitig den besten Torschützen (Spielertrainer Christoph Bender) in seinem Reihen hat. "Wir haben in der Saison 2013/14 wieder eine gute Leistung gebracht. Die neue Runde wird aber bedeutend schwerer", stellt sich Abteilungsleiter Frank Hedrich auf eine packende Spielzeit ein. Einige wichtige Spieler werden nicht mehr zu der Mannschaft gehören und das könnte die "Bender-Elf" schwächen. Co-Trainer Jürgen Rohm, der vom SC Weisbach kommt, wird der Mannschaft neue Impulse geben können, um in den entscheidenden Momenten die Nerven zu behalten. Es könnte diesmal aber von großem Vorteil sein, dass der FV Reichenbuch nicht als absoluter Topfavorit ins Rennen geht und vielleicht gelingt dann mit weniger Druck der ersehnte "Landesliga-Coup". Trotzdem glaubt die Redaktion, dass es für den FV Reichenbuch in dieser Saison nicht nach ganz vorne reicht.

Tipp der Redaktion: Platz 7

SV Robern

Vorsitzender: Patrick Walter

Abteilungsleiter: Patrick Connell

Trainer: Heiko Throm

Zugänge: Heiko Throm (SpVgg Neckarelz), Patrick Helm (VfB Heidersbach), Simon Efing (SV Waldhausen)



Abgänge: Andreas Unseld (FC Donebach)

Meisterschaftstipp: FC Lohrbach

Erwartete eigene Platzierung: Vorderes Mittelfeld

Kommentar: Schon wieder hat der SV Robern eine Saison beendet, indem er sich genau im Mittelfeld (siebter Rang) platziert hat. Die Mannschaft besitzt viel Potenzial und hat beispielsweise beim 2:1-Sieg bei Türkspor Mosbach bewiesen, dass die Roberner fähig sind mit den Topteams der Liga mitzuhalten. "Wir freuen uns auf die neue Runde mit einem neuen Trainergespann und erhoffen uns damit etwas mehr Kontinuität zu bekommen. Das aber auch damit verknüpft ist, "verletzungsfreier" zu bleiben als letzte Saison", freut sich Abteilungsleiter Patrick Connell auf die neue Spielzeit. Wohl der spektakulärste Transfer des Fußballkreises ist dem SV Robern mit der Verpflichtung von Heiko Throm gelungen, der als Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Mit seiner Erfahrung wird er die Mannschaft nicht nur auf, sondern auch neben dem Fußballplatz weiterbringen. Nicht wenige trauen der "Throm/Helm-Truppe" deshalb den ganz großen Coup in der Kreisliga zu. Durch diese Konstellation wird der SV Robern als Geheimfavorit an den Start gehen und es den etablierten Favoriten sehr schwer machen. Wird Heiko Throm, der gegen den FC Bayern im DFB-Pokal schon ein Tor geschossen hat, der "Heilsbringer" für die kommende Runde?

Tipp der Redaktion: Platz 3

SV Sattelbach

Vorsitzender: Rainer Röckel

Abteilungsleiter: Klaus Kaupa, Mario Kolobaric

Trainer: Torben Köpfle, Stefan Blatz

Zugänge: Christian Steininger (SV Raisting), Manuel Mackmull (VfR Fahrenbach), Robin Mundi, Marvin Peter (beide eigene Jugend)

Abgänge: Bernd Schwing (SV Wagenschwend), Christoph Mackert (TSV Sulzbach)

Meisterschaftstipp: FV Mosbach II

Erwartete eigene Platzierung: Oberes Tabellendrittel

Kommentar: "Der SVS erlebte in der vergangenen Saison einige Höhen und Tiefen, angefangen mit einem miserablen Saisonstart, gefolgt von einer bemerkenswerten Aufholjagd, einer erneuten Durststrecke und einem schließlich versöhnlichen Saisonabschluss mit einem zufriedenstellenden vierten Tabellenplatz", besser als Abteilungsleiter Mario Kolobaric kann man die Spielzeit des SV Sattelbach nicht zusammenfassen. Dass der SV Sattelbach zu den Spitzenteams der Kreisliga gehört, hat die "Köpfle-Elf" aber auf jeden Fall nachgewiesen. "Ziel in dieser Saison ist es diese extremen Leistungsschwankungen zu vermeiden, was bei der diesjährigen Kreisligastärke sicher nicht leicht sein dürfte. Da sich unser Kader aber kaum verändert hat und die Mannschaft inzwischen besser eingespielt ist, hoffen wir, uns von Beginn an in der oberen Tabellenhälfte festsetzen zu können", setzt Kolobaric auf seine Mannschaft. Torjäger Markus Mackamul und Torben Köpfle sind ein gefürchtetes Sturmduo, die erneut für Furore sorgen können. In einer ausgeglichen Spitzengruppe kann der SV Sattelbach alles erreichen, wenn es um die Konstanz des Teams diesmal deutlich besser bestellt ist.

Tipp der Redaktion: Platz 4





SV Schefflenz

Vorsitzender: Denis Englert

Abteilungsleiter: Wolfgang Kircher

Trainer: Antonio Iannello, Jürgen Kilitschawyj

Zugänge: Tobias Schäfer (SV Waldmühlbach Winter 14), Florian Schreiweis, Bastian Diener (beide SV Großeicholzheim Winter 14), Antonio Iannello (FC Daudenzell), Cedric Egolf, Alexander Binnig (beide eigene Jugend), Kevin Münzl (SC Züttlingen U19), Torben Winter (SV Dallau U19), Julian Köbler (FC Trienz)

Abgänge: Arne Kielmann (SV Wagenschwend), Sören Mohr (FC Lohrbach), Zakaria Hamrita (SV Waldhausen), Andreas Wagner (SV Dielbach), Pascal Feil (TSV Rosenberg), Anton Werner (Ziel unbekannt)

Meisterschaftstipp: FC Lohrbach

Erwartete eigene Platzierung: Vorderes Mittelfeld

Kommentar: Es könnte eine neue Zeitrechnung beim SV Schefflenz beginnen, denn die "Institution der Landesliga" hat sich verabschiedet und geht nun in der Kreisliga Mosbach an den Start. Die schwache Vorrunde konnte der Traditionsverein diesmal nicht kompensieren und stieg damit als Letzter ab. "Nach dem Abstieg aus der Landesliga muss sich der SV Schefflenz neu sortieren. Doch man glaubt dafür die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben. Den qualitativen Verlust will man über den Teamgeist und Disziplin ausgleichen", bleibt Spielausschuss Carsten Kühner guter Dinge. Mit Arne Kielmann, Pascal Feil und vor allem mit Sören Mohr verlassen Einzelkönner den Verein – das könnte sich negativ auswirken. Allerdings hat Trainer Toni Iannello so viel Erfahrung, dass er die Mannschaft, wie schon in der Rückrunde der Landesliga, auf Kurs bringt. Viel wird auch auf Torhüter Alexander Wetterich ankommen, der in der kommenden Saison für den verletzten Christian Mai einspringen wird. Nur wenn sich die "Iannello-Elf" schnell findet und an einem Strang zieht, steht einer sorgenfreien Spielzeit nichts im Wege.

Tipp der Redaktion: Platz 9

TSV Schwarzach

Vorsitzender: Ronny Wienhusen

Abteilungsleiter: Dominik Ernst

Trainer: Gernot Lenz, Hannes Bock

Zugänge: Sascha Burkhard (VfB Breitenbronn), Mark Uriarte (FV Reichenbuch)

Abgänge: Christian Hacker (SV Ehrstädt), Kenny Geier, Nils Schneider (beide FC Daudenzell)

Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

Erwartete eigene Platzierung: Einstelliger Tabellenplatz

Kommentar: Der TSV Schwarzach ist mit seinen Ergebnissen ein Kreisliga-Phänomen. Etliche tolle Siege gegen die Favoriten (z.B. bei Türkspor Mosbach 4:3) stehen einige unnötige Niederlagen gegenüber, sodass man stets gegen den Abstieg kämpft. Mit einer Energie-Leistung konnte dieser auch in der vergangenen Saison abgewendet werden. "Wir möchten gerne unsere Philosophie weiterführen, dass wir vor allem unsere eigenen Jugendspieler in den Seniorenbereich integrieren. Uns ist es dabei wichtig, dass auch der Spaß und die Freude am Fußball gelebt werden und sich die Aktiven mit dem Verein TSV Badenia Schwarzach identifizieren können", gibt Spielausschuss Andreas Zettl Auskunft. Zwar verbessert sich das Mannschaftskollektiv des TSV Schwarzach mit beiden Neuen (Uriarte und Burkhard), doch die Konkurrenz schläft nicht. Vielleicht ist es in der nächsten Kreisliga-Saison gerade von Vorteil, dass es noch mehr Spitzenmannschaften geben wird. Vermutlich wird der TSV Schwarzach aber wieder hart um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Tipp der Redaktion: Abstiegskandidat

SV Wagenschwend

Vorsitzender: Ralf Weinmann

Abteilungsleiter: Klaus Schork

Trainer: Matteo Gramlich, Arne Kielmann

Zugänge: Matteo Gramlich (TSV Strümpfelbrunn), Arne Kielmann (SV Schefflenz), Jens Plakinger (SV Krumbach), Bernd Schwing (SV Sattelbach), Karim Chermiti (FC Daudenzell, seit April 2014), Mike Grimm, Christof Schäfer, Simon Schäfer, Dennis Zimmermann, Daniel Schwing, Simon Sanns (alle eigene Jugend)

Abgänge: Andras Schell (FV Mosbach)

Meisterschaftstipp: Türkspor Mosbach

ErwarteteeigenePlatzierung: Einstelliger Tabellenplatz

Kommentar: Der alte Haudegen Dirk Schäfer brachte den SV Wagenschwend kollektiv zum Jubeln, als er zwei Treffer zum wichtigen 3:1-Sieg beim SV Neckargerach am letzten Spieltag beisteuerte und den Klassenerhalt perfekt machte. Der Aufsteiger musste bei seiner Rückkehr oft genug Lehrgeld bezahlen und ist noch nicht so gut in Tritt gekommen wie erwartet. Wenn am Ende der Ligaverbleib steht, interessiert das aber dann keinen mehr. "Wir wollen attraktiven Fußball spielen mit Blick auf einen einstelligen Tabellenplatz", erklärt Christoph Schäfer vom SV Wagenschwend. Auf der Trainerposition hat sich beim SV Wagenschwend einiges getan, denn mit Matteo Gramlich und Arne Kielmann regieren jetzt zwei junge Spielertrainer den Kreisligisten. Auch Klaus Brauch-Dylla steht als Torwart-Trainer immer noch beratend zur Seite. Viele Neuzugänge und einige sogar aus der eigenen Jugend zeigen, dass der Verein sehr attraktiv ist, um dort in der Kreisliga an den Start zu gehen. Gramlich und Kielmann bringen Landesliga-Erfahrung mit und werden den SV Wagenschwend qualitativ weiterbringen. In einer starken Kreisliga müssen sich die Wagenschwender nicht verstecken und könnten diesmal dem Abstiegskampf fernbleiben.



Tipp der Redaktion: Platz 11