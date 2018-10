Von Willi Berg

Meckesheim/Heidelberg. Dritter Tag im Prozess gegen den früheren Kämmerer von Meckesheim. In der akribischen Beweisaufnahme geht es um Messbeträge, Hebesätze, Nuller-Fälle, Kasseneinnahmereste, Mahnsperren und Zerlegungsbescheide. Für Laien sind das böhmische Dörfer. Und so findet der Prozess inzwischen fast ohne Zuschauer statt.

Der Angeklagte soll es vielfach versäumt haben, die Gewerbesteuer zu erheben. Der 61-Jährige nannte als Grund, dass er völlig überarbeitet gewesen sei. "Ich war so im Tunnel drin", sagte der Pensionär am dritten Verhandlungstag. Offenbar hatte er demnach völlig die Übersicht verloren und dadurch Fälle verjähren lassen.

Das wäre nicht nötig gewesen, hieß es. Denn er hätte eine Erinnerungsliste vom kommunalen Rechenzentrum anfordern können, sagte ein Mitarbeiter. Auf der Liste seien alle Fälle aufgeführt, bei denen noch keine Gewerbesteuer festgesetzt wurde. "Das müsste allgemein bekannt sein", sagte der Zeuge. Der Angeklagte habe auch an Schulungen des Rechenzentrums teilgenommen. Die Gemeinde habe jedoch nie eine solche Liste angefordert.

"Sie hätten sich die Arbeit erleichtern können. Sie haben viel Zeit vergeben", sagte der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich. Dadurch seien von 2009 bis 2011 Steueransprüche verjährt. "Ich wusste nichts von einer Liste", sagte der Angeklagte.

Folgt man dem Zeugen, dann ist die Festsetzung der Gewerbesteuer keine große Sache. Er bezifferte den Zeitbedarf auf fünf bis zehn Minuten für jeden Fall. Das kommunale Rechenzentrum verarbeitet dann die übermittelten Daten und verschickt kuvertierte Steuerbescheide an die Gemeinde. Die muss die Briefe dann zustellen. Der Heidelberger Verteidiger Dr. Jörg Becker bezweifelt den genannten knappen Zeitbedarf. Manche Fälle seien komplex, sie zu bearbeiten dauere länger.

Die Staatsanwaltschaft wirft seinem Mandanten vor, in 146 Fällen keine Gewerbesteuer erhoben zu haben. In den meisten Fällen sind die Steueransprüche verjährt. Es geht um einen Betrag von 626 000 Euro. Davon hätte Meckesheim rund ein Drittel zugestanden, der Rest dem Bund und dem Land.

Der Schaden wurde der Kommune größtenteils von dem Badischen Gemeindeversicherungsverband (BGV) ersetzt. Der springt ein, wenn der Schaden durch eine "Dienstpflichtverletzung" verursacht wurde, sei es aufgrund von Fahrlässigkeit oder auch bei vorsätzlichem Handeln. Anders liegt der Fall, wenn Überlastung eines Mitarbeiters die Ursache ist. Dann muss die Versicherung nicht zahlen, sagte ein als Zeuge geladener Jurist des BGV.

Und so war es zunächst fraglich, ob Meckesheim der Schaden ersetzt wird. In einem Schreiben an die Versicherung hatte der Angeklagte nämlich Überlastung als Grund genannt. Und so "konnte ein Verschulden zunächst nicht nachgewiesen werden", sagte der Zeuge. Im Mai 2010 teilte der BGV der Gemeinde deshalb mit, dass keine fahrlässige Dienstpflichtverletzung vorliege. Meckesheim wäre dann leer ausgegangen.

Im Monat darauf kam es dann zu einem Gespräch mit Bürgermeister Hans-Jürgen Moos mit dem BGV-Juristen. Moos habe damals bestritten, dass der Kämmerer überlastet gewesen sei. Vielmehr sei dessen "mangelnde Organisation" der Grund für den Schaden. Später sei der Angeklagte hinzu gekommen. Der habe Versäumnisse eingeräumt und die Frage, ob er fahrlässig gehandelt habe, mit Ja beantwortet. Er hätte sich "Altfälle ansehen" und Wiedervorlagen machen sollen, habe der Beamte eingeräumt.

Kurz darauf ging ein Brief von Moos bei der BVG ein. Darin ist die Rede von "eklatanter Vertuschung" und "gravierender Fahrlässigkeit" seitens des Kämmerers. Die Versicherung hat daraufhin gezahlt. "Die Voraussetzungen waren erfüllt", sagte der Zeuge. Übernommen wurde aber nicht der gesamte Schaden. Es sei zu einem Vergleich gekommen mit einer Quote von 70 Prozent. Der Angeklagte sei damals bei dem Gespräch mit Moos und ihm nicht gedrängt worden, versicherte der BVG-Jurist. Verteidiger Dr. Jörg Becker hat da seine Zweifel.

Sein Mandant behauptet, er habe bis in die Nacht und auch am Wochenende gearbeitet. Gab es zu wenig Personal im Rathaus von Meckesheim? Dazu wurde ein Mitarbeiter der Gemeindeprüfungsanstalt gehört. Der hatte Anfang 2009 insgesamt 25 Tage lang die Finanzen der Gemeinde geprüft. Das geschieht im Turnus von vier bis fünf Jahren. Sein Abschlussbericht befasst sich auch mit der Personalsituation. Seit 2004 wurden demnach über zwei Stellen abgebaut (von 33,16 auf 30.8 im Jahr 2009). Statistisch gesehen lag Meckesheim damals in Bezug auf die Mitarbeiterzahl im Mittelfeld. Das gelte auch für das Rechnungsamt, so der Zeuge. Jedoch: Die Werte seien nur "grobe Anhaltspunkte". Jede Gemeinde sei anders organisiert.

In Meckesheim übernimmt das Rechnungsamt noch andere Aufgaben, etwa das Personalwesen. Das machte dem Kämmerer offenbar schwer zu schaffen. Er sei mit vielen anderen Dingen befasst gewesen, deshalb seien viele Steuersachen liegen geblieben. Verkramt in Papierbergen, die sich in seinem Büro stapelten. Das Durcheinander registrierte auch der Gemeindeprüfer. Auch auf dem Boden hätten Akten gelegen.

Er habe Kasseneinnahmereste von drei Millionen festgestellt, sagte der Prüfer. Das sind offene Forderungen der Gemeinde, etwa die Hälfte davon entfiel auf die Gewerbesteuer. Dass in vielen Fällen keine Gewerbesteuer erhoben wurde, sei ihm nicht aufgefallen. Dies zu prüfen, sei auch nicht seine Aufgabe.