Von Sören Sgries

Hannover. Solche stillen, traurig-wütenden Momente sind selten an diesem Wochenende in Hannover: Boris Palmer, der grüne Tübinger Oberbürgermeister, steht mit gesenktem Kopf inmitten der Halle. Neben ihm Franziska Brantner, sie flüstert ihm ein paar Worte ins Ohr, streicht ihm aufmunternd über den Rücken. Dann wendet sich die Heidelberger Europaabgeordnete - Palmers Frau - ab, macht den anstürmenden Kamerateams Platz. Ein Ruck geht durch den Tübinger, er versucht, zu erklären: Warum er soeben nicht wieder in den Parteirat gewählt wurde. Und warum er sich "weiterhin zu Wort melden" werde. "Weniger Engagement ist nicht drin", so Palmer.

Dass der Südwest-Promi Palmer dermaßen abgesägt wurde, ist ein Makel auf dem sonst - zumindest nach außen hin - meist harmonischen Parteitag. "Zusammen hält besser", prangt es in großen Lettern als Motto in der Halle. Das sollte nach innen wirken, eine Partei einen, die nicht nur traditionell mit dem Gegensatz von "Realo"- und "Fundi"-Flügel leben muss, sondern in die Woche auch mit einer Urwahl-beschädigten Parteivorsitzenden und einer ernsthaften Schwarz-Grün-Debatte gestartet war. Diese Diskussion wird andauern - auch wenn die Grünen sich alle Mühe gaben, sie vorerst zu unterbinden. Dafür steht die - vielfach wiederholte - Ansage von Katrin Göring-Eckart an die CDU: "Wir wollen eure Wähler - die haben nur auf uns gewartet. Mit euch regieren, das wollen wir nicht".

Erstes hehres Ziel ist Rot-Grün. Dafür steht auch die umjubelte Wiederwahl von Claudia Roth als Parteichefin. 88,5 Prozent Zustimmung, nach enttäuschenden 26,2 Prozent bei der Urwahl, rehabilitieren die exzentrische Grünenchefin. Besser schnitt sie nur bei ihrer ersten Wahl 2001 ab. Spuren hat die vergangene Woche bei ihr trotzdem hinterlassen. "Nach Stunden mit Schatten, aber auch mit Licht" trat sie vor die Delegierten. "Ihr müsst ehrlich beantworten, ob das Vertrauen noch da ist - in mich, in meine Arbeit", bat sie. "Ihr müsst beantworten, ob ich die Richtige bin, mit Kanten und Ecken. Denn mich ändern, das will ich nicht." Muss sie wohl auch nicht, glaubt man dem minutenlangen, donnernden Applaus. Trotzdem: Roth wirkte nachdenklicher, weit weniger unbeschwert, als man sie schon erlebt hat.

"Zusammen hält besser" kann aber getrost auch als Überschrift gesetzt werden über die sozialpolitischen, Solidarität hochhaltenden Entschlüsse, die hier auf den Weg gebracht wurden. Mindestlohn, Kindergrundsicherung, Bürgerversicherung, Erhöhung der Hartz-IV-Sätze von 374 auf 420 Euro sind nur einige der Projekte, die zementiert wurden. Zu extreme Festlegungen wurden allerdings vermieden. Besonders umstritten: Ein Antrag, wonach Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger gestrichen werden sollen. Hier muss überraschend die schriftliche Abstimmung her, in der sich die gemäßigte Lösung durchsetzt: Moratorium. Die Strafen sollen (nur) vorübergehend ausgesetzt werden, während nach einer neuen Lösung gesucht wird. Empörung bei der linken Basis.

Bei den Delegierten aus der Region kommt diese Linie jedoch gut an. "Man kann nicht das grüne Paradies versprechen", mahnt Nicola Lutzmann mit Blick auf die Haushaltslage. Er ergänzt: "Wir müssen uns Spielraum offen lassen." Diese Einschätzung teilt Franziska Brantner. Nicht zu viel versprechen, dafür aber Ziele erreichen können - das ist ihr Rezept für die Bundestagswahl, bei der sie für den Wahlkreis Heidelberg antreten wird. Man sei momentan dabei, "ein Paket zu schnüren, für das es sich lohnt, zu kämpfen".

Doch in welche politische Richtung bewegen sich die Grünen nun? Schwarz-Grün kategorisch ausschließen will dann doch niemand. Auch die Niederlage Palmers, der offensiv, gerne provokativ in Richtung einer bürgerlichen Wählerschaft denkt, muss nicht überbewertet werden. Seiner Wahl aus dem Parteirat ging eine eher unappetitliche Kampagne voraus, befeuert von der Grünen Jugend. Das hässliche Gegenstück zu Roths "Candystorm" - aber sicherlich keine Grundsatzausrichtung. Auch Fritz Kuhn, Stuttgarts OB in spe, wird nicht das letzte Wort haben, der bereits am Freitag gewarnt hatte: Wenn man von der CDU so "die Fresse voll bekommen" habe, solle man nicht noch eine Koalition anstreben - "so viel Masochismus sollte uns allen nicht eigen sein".

Sicher ist am Ende nur eines: Der Wahlkampf hat begonnen. Da wird einerseits mit sozialen Projekten geworben, andererseits auf die Stimmen bürgerlicher Wähler gehofft. Vor allem aber heißt es voller Optimismus: "Lasst uns gemeinsam die Republik rocken." So Grünen-Chef Cem Özdemir.

