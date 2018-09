Schönau-Altneudorf. Der seit Anfang Juli vermisste Heinz Wick aus Altneudorf ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Fahndung nach dem 74-Jährigen sei eingestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann, der in einem Seniorenheim in Altneudorf wohnt, sei am Mittwochabend in einer Obdachlosenunterkunft in Mannheim erkannt worden. Die dortige Leitung habe die Polizei informiert, die den 74-Jährigen dann wieder ins Steinachtal brachte. (pol/rnz)