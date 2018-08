Heidelberg. Die seit dem 12. November vermisste 51-jährige Monica Prado-Sölter hat sich bei der Heidelberger Kriminalpolizei gemeldet. Die Frau habe sich unter Zurücklassung ihrer persönlichen Sachen bei einem Bekannten in Rheinland-Pfalz aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem sie über die Medien von der Vermisstenfahndung erfahren hatte, meldete sie sich Fam Montagabend telefonisch beim Kriminaldauerdienst. Nach ihren Angaben geht es ihr gut, sie will im Laufe des Mittwochs in ihre Wohnung zurückkehren. Am Tag ihres Verschwindens war mit mehreren Streifen nach der 51-Jährigen gefahndet worden. An den beiden darauffolgenden Tagen waren auch Polizeihubschrauber in die Fahndung eingebunden. (pol)