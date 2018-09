Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen. Wer gestern Morgen vom Mannheimer Zentrum zum Kulturhaus Käfertal fährt, der sieht die Blechlawinen, die sich in entgegengesetzter Richtung auf der B 38 von der Bergstraße kommend in die Quadratestadt schieben. Es ist die Folge des vorläufig letzten Streiktags im öffentlichen Nahverkehr. Und so zäh, wie der Verkehr hier fließt, waren auch die Tarifverhandlungen zwischen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Verdi. Nach wochenlangen ergebnislosen Gesprächen und Warnstreiks haben sich der Arbeitgeber und die Gewerkschaft am Sonntagabend geeinigt.

Im Kulturhaus Käfertal strahlen die Verdi-Verhandlungsführer Rudolf Hausmann und Sabine Schlorke um die Wette. Sie haben für die 1900 RNV-Beschäftigten ein sattes Lohnplus von bis zu 11,5 Prozent rausgeholt. Das ist viel. Sehr viel. "Es kann doch nicht sein, dass ein Fahrer mit 2000 Euro brutto einsteigt und nach 18 Jahren mit 2300 Euro wieder aussteigt. Es geht hier darum, Existenzen zu sichern", sagt Hausmann fast entschuldigend.

Ganz Gewerkschafter hat er sich einen roten Schal umgebunden und grüßt die RNV-Mitarbeiter, die in Scharen in die Halle strömen. Rund 1000 werden es später sein, die bei der außerordentlichen Betriebsversammlung über das Ergebnis informiert werden. Zuvor studieren sie die neuen Gehaltstabellen, die Verdi überall ausgelegt hat und lassen sich ihr Streikgeld auszahlen. "Damit kann man durchaus leben", sagt Gerhard Epp, Fahrer der Linie 5. Zumal die RNV die Fahrzeit der Tour um 20 Minuten verringert habe. "Das ist kaum zu schaffen", klagt Epp. "Wir fahren dann in die Mittagspause oder den Feierabend rein." Glücklich sei er, dass der Tarifstreit zu Ende sei, denn die Akzeptanz der Bevölkerung für die Streikenden lasse nach.

Epp hat fast 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und ist damit einer von 1300 "Altbeschäftigten", weil er schon vor der Gründung der RNV 2004 für einen der kommunalen Verkehrsbetriebe gefahren ist. Er verdient mehr als seine Fahrerkollegen, die unter dem Dach der RNV eingestellt worden sind. So wie Bryan Erni. Der junge Mann ist zufrieden, wie er sagt. Denn es sei nicht mehr länger hinnehmbar gewesen, dass Kollegen in Karlsruhe oder Stuttgart für die gleiche Arbeit 400 Euro mehr im Monat erhielten als in der Metropolregion.

Zurück zu Hausmann. Der bekräftigt, man habe trotz der Einigung den gestrigen Streik nicht mehr abblasen können: "Das Ergebnis kam am Sonntag zu spät und wir führen hier ja heute auch eine Urabstimmung durch" - bei der die Verdi-Mitglieder später den neuen Tarifvertrag mit mehr als 86 Prozent annehmen. Auf der RNZ-Facebookseite und in den Kommentaren auf unserer Homepage hat allerdings kaum ein Leser Verständnis für den "unnötigen" letzten Streiktag. "Wenn man sich geeinigt hat, wird nicht mehr gestreikt", bringt es einer auf Punkt.

Auch sorgen sich Kommentatoren, dass es nun Preiserhöhungen gibt: "Ich gönne jedem eine Gehaltssteigerung, aber zehn Prozent? Wie wird das gestemmt?" Viele befürchten, dass die Lohnerhöhungen an die RNV-Kunden weitergegeben werden: "Dann wird es für die Fahrgäste mit Monatskarten ab dem nächsten Jahr wieder teurer."

Die Sorge ist nicht unbegründet. Und weder Hausmann noch RNV-Geschäftsführer Andreas Kerber kann sie den Kunden nehmen. Zweiter kann noch nicht sagen, ob die Tariferhöhung die Kommunen oder die Fahrgäste trifft. "Das ist noch offen", so Kerber. Entscheiden wird darüber nicht die RNV, sondern der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, in dem sich 53 Verkehrsunternehmen sowie 24 Landkreise und Kommunen zusammengeschlossen haben. RNV-Aufsichtsratschef Eckart Würzner sagt, der Abschluss sei für die RNV gerade noch tragbar.

Während Hausmann, Schlorke und der Rest der RNV-Tarifkommission im Kulturhaus frenetisch gefeiert werden, erntet Kerber Buhrufe. Die wochenlange Auseinandersetzung hat Schrammen hinterlassen. Übel nehmen die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, dass sie in einer Zeitungsanzeige an den Pranger gestellt worden seien und im RNV-Forum im Internet Beschimpfungen von manchen Fahrgästen über sich ergehen lassen mussten.

Immerhin, so Kerber, habe der Arbeitskampf dazu geführt, dass die RNV-Belegschaft stärker zusammengewachsen sei. Dafür gibt es, immerhin, freundlichen Beifall.