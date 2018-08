Heilbronn/Stuttgart. Rund 1000 Arbeitnehmer haben sich am Dienstag nach Angaben von Verdi an der zweiten Warnstreikwelle im Südwesten beteiligt. Darunter waren Beschäftigte aus Rathäusern, dem Nahverkehr und von Kindertagesstätten. Der Warnstreik konzentrierte sich auf den Raum Heilbronn. Dort waren mit Rücksicht auf die Abiturienten die Busse bis 8.30 Uhr gefahren.

Die Gewerkschaft will die Arbeitgeber zu einem neuen Angebot bewegen. Sie fordert 6,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro. Die Arbeitgeber - Bund und Kommunen - haben ein Stufenmodell angeboten, das nach ihrer Rechnung im zweiten Jahr auf ein Lohnplus von 3,3 Prozent hinauslaufen würde.

Am kommenden Montag (26.3.) wird der Warnstreik-Schwerpunkt im Südwesten auf Stuttgart liegen. Auch weitere Kommunen werden nach Verdi-Angaben einbezogen. Zur Kundgebung in der Landeshauptstadt wird auch Gewerkschaftschef Frank Bsirske erwartet. Die Tarifverhandlungen werden am 28. und 29. März in Potsdam fortgesetzt. (dpa/lsw)