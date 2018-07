Von Heribert Vogt

"Wir sind nicht nur die älteste Universität Deutschlands, sondern auch eine der Spitzenuniversitäten Europas und stehen im Wettbewerb mit den Top-100 der Welt." Das stellte Rektor Bernhard Eitel bei der Jahresfeier der Ruperto Carola zu ihrem 627. Geburtstag am Ende seiner Ansprache fest. Erst jüngst hatte die Universität Heidelberg im QS World University Ranking als beste deutsche Hochschule auf Rang 50 abgeschnitten. Aber diese nationale Poleposition im globalen Wissenschaftswettbewerb sorgte in der Alten Aula keineswegs für souveränen Zukunftsoptimismus. Vielmehr stand die gesamte Veranstaltung im Zeichen finanzieller Probleme, die nicht nur die Verbesserung dieser Ausgangslage, sondern auch den Status quo gefährden, so dass immer wieder mehr Geld für die Universität gefordert wurde.

Entsprechend skizzierte Eitel zu Beginn seiner zweiten Amtszeit (seit 1. Oktober) das Gesamtszenario aus der Sicht des Rektorats, dem nun die Prorektoren Stephen Hashmi (Forschung und Struktur), Beatrix Busse (Studium und Lehre), -scar Loureda Lamas (Qualitätsentwicklung) und Dieter Heermann (Internationale Angelegenheiten) angehören. Der Rektor unterstrich: "Wollen wir international wettbewerbsfähig sein, dann müssen wir international vergleichbare Finanzierungsgrundlagen schaffen." Während in Deutschland schon die Kindergärten kostenpflichtig seien, gebe es an den Universitäten alles umsonst. Aus seiner Sicht war die Abschaffung der Studienbeiträge "grottenfalsch".

Völlig neu war dann Eitels Forderung nach Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern: "Vor allem im internationalen Vergleich ist nicht einzusehen, wieso wir auf Studiengebühren-Stipendien ausländischer Studierender - zum Beispiel aus Brasilien oder China - verzichten und noch zusätzlich einen Prestigeverlust gegenüber unseren Wettbewerbern in Europa, USA oder Asien hinnehmen sollen. Wir fordern daher die Einführung von Beiträgen an den Studienplatzkosten zum Beispiel für Nicht-EU-Ausländer, übrigens gefordert auch vom Landesrechnungshof Baden-Württemberg. Diese Beiträge sollten zugleich vom Bund durch Stipendien sozial abgefedert und im Zuge einer Internationalisierungs- und Außenwissenschafts-politik mitgestaltet werden."

In der jetzigen zweiten Phase der 2017 endenden Exzellenzinitiative besteht für Eitel die Aufgabe darin, "alles zu unternehmen, damit wir 2017 positiv evaluiert werden". Noch ist nicht klar, wie es dann mit den Projekten weitergeht. Das Umfeld der Ruperto Carola schätzt der Rektor nüchtern ein: Gegenüber den nur elf Exzellenzuniversitäten hätten 380 Hochschulen, darunter 120 Universitäten in Deutschland, "wenig bis gar kein Interesse" an der Fortführung der Zukunftskonzepte in der Exzellenzinitiative. Angst vor Ausdifferenzierung der Hochschulen mache sich breit, und es wachse die Gefahr der Nivellierung, die angesichts der Standortvorteile der Ruperto Carola nicht gerecht wäre.

Beispielsweise befindet sich die Universität in einem regionalen, nationalen und globalen Netzwerk von Partnerschaften. Wiederum eine reservierte Einschätzung Eitels: Mit rund 20 Prozent ausländischer Wissenschaftler wie auch Studierender "kommen wir an die Grenzen der quantitativen Internationalisierung". Noch mehr ausländische Mitglieder würden die akademische Selbstverwaltung in Frage stellen: "Denn welcher amerikanische Topwissenschaftler käme denn nach Heidelberg, um sich in den ständigen diskursiven Verteilungskampf zwischen Gremien, Organen und dem Bund und Land zu begeben?" Es gelte daher, die Internationalität qualitativ auszubauen, um die Ruperto Carola im globalen Wettbewerb attraktiv weiterzuentwickeln. Für Baden-Württemberg nannte der Rektor den Umbau der Lehrerbildung als wichtiges Thema.

Als erste von drei Voraussetzungen für einen gedeihlichen Zukunftskurs der Ruperto Carola nannte der Rektor verlässliche Rahmenbedingungen. Andernfalls droht für den universitären Tanker mit fast 14.000 Mitarbeitern und rund 31.000 Studierenden Schlingerfahrt. Die zweite Voraussetzung betrifft die baulichen und technischen Infrastrukturen: Starker Bedarf besteht bei den Sanierungen wie im IT-Sektor. In Letzterem würden nur die beiden großen IT-Verbünde der Bereiche Medizin/Klinikum und Universitätsrechenzentrum überleben.

Die dritte Voraussetzung besteht in einer nachhaltigen Grundfinanzierung der Universität, die in Baden-Württemberg seit 15 Jahren stagniert. Deshalb sprach sich der Rektor mit Nachdruck für mehr finanzielle Mittel aus.