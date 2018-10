Eine Roma-Familie steht vor ihrem Haus in einer Siedlung bei Zipsa Kapitol in der Ostslowakei. Foto: dpa

Eine Roma-Familie steht vor ihrem Haus in einer Siedlung bei Zipsa Kapitol in der Ostslowakei. Foto: dpa

Von Eva Krafczyk und Christoph Thanei

Warschau/Bratislava. (dpa) Es war nur ein vergleichsweise kleiner Zwischenfall: Ein 16-jähriger, der einem 13-jährigen Prügel androhte, wenn der ihm nicht sein Fahrrad überließ. Doch der ältere Junge war ein Rom - und der Angriff auf den 13-jährigen in der südpolnischen Kleinstadt Andrychow hatte ungeahnte Konsequenzen: Innerhalb weniger Tage bildete sich Anfang September ein Protestkomitee und organisierte eine Unterschriftensammlung, mobilisierte im Internet gegen die etwa 140 in der 20 000 Einwohner-Stadt lebenden Roma. Hintergrund Sinti und Roma in Europa Sinti und Roma leben in den meisten Ländern Europas. Da die frühere Bezeichnung «Zigeuner» als diskriminierend abgelehnt wird, hat sich in Deutschland der Begriff Sinti und Roma durchgesetzt. Außerhalb des deutschen Sprachraums wird Roma als Sammelname für die ganze Volksgruppe verwendet. Nach Schätzungen des Europarates lebten 2012 in Europa rund 11,3 Millionen Roma, [+] Lesen Sie mehr Sinti und Roma in Europa Sinti und Roma leben in den meisten Ländern Europas. Da die frühere Bezeichnung «Zigeuner» als diskriminierend abgelehnt wird, hat sich in Deutschland der Begriff Sinti und Roma durchgesetzt. Außerhalb des deutschen Sprachraums wird Roma als Sammelname für die ganze Volksgruppe verwendet. Nach Schätzungen des Europarates lebten 2012 in Europa rund 11,3 Millionen Roma, davon knapp 6,2 Millionen im Gebiet der EU. Staat Bevölkerungsanteil Zahl

Bulgarien 9,94%, 750 000

Mazedonien 9,56, 197 000

Slowakei 9,02%, 490 000

Rumänien 8,63%, 1 850 000

Serbien (ohne Kosovo) 8,23%, 600 000

Ungarn 7,49%, 750 000

Türkei 3,78%, 2 750 000

Österreich 0,42%, 35 000

Schweiz 0,38%, 30 000

Deutschland 0,13%, 105 000

[-] Weniger anzeigen

Bis Jahresende sollten die ungeliebten Mitbürger aus der Stadt verschwinden, forderten sie. Die Facebook-Seite der Wutbürger hatte innerhalb von 24 Stunden rund 1500 Fans, berichteten lokale polnische Medien. Inzwischen hat Facebook die Seite wegen rassistischer Äußerungen gesperrt, ebenso wie eine Nachfolgeseite. Die Staatsanwaltschaft prüft mittlerweile, ob die Äußerungen als Aufruf zum Hass strafrechtlich verfolgt werden.

Bürgermeister Tomasz Zak versucht die Wogen zu glätten, fordert mehr Polizeipatrouillen vor allem im Stadtzentrum. Gleichzeitig betont er: «In der Polizeistatistik sind die Roma nicht stärker vertreten als andere. Sie fallen nur äußerlich mehr auf.

Gerard Linder, als «Black Dragon» erfolgreicher Kick-Boxer und Präsident der Roma-Vereinigung «Jamaro», sieht alle Roma durch die Internet-Aktion verunglimpft. «Da wurden Grenzen überschritten», sagt er. In der Roma-Gemeinschaft von Andrychow wachse die Angst, den Worten in sozialen Medien könnten womöglich Taten folgen.

Während in Andrychow und anderen Orten in Polen mit einer größeren Roma-Bevölkerung die «Cygany» häufig Misstrauen und Ablehnung erleben, blockieren in der benachbarten Slowakei in mehreren Städten Mauern und Zäune den Zugang von Roma-Siedlungen in angrenzende Wohnviertel. Die Tageszeitung «Sme» listete im Juli insgesamt 14 solcher «Anti-Roma-Mauern» im ganzen Land auf. Als Argument für die Barrieren dient stets der «Schutz vor Kriminalität».

Viele slowakische und polnische Roma sind Analphabeten, arbeitslos und auf Sozialhilfe angewiesen. Da trotz Schulpflicht längst nicht alle Kinder in die Schule gehen - teils aus Angst vor Diskriminierung, teils aus Angst vor Assimilierung - ist der Weg der nächsten Generation ins Elend geradezu vorprogrammiert. Die Lebensverhältnisse in den Roma-Siedlungen vor allem in der Ostslowakei erinnern mehr an Slums in der Dritten Welt als an Dörfer in der Europäischen Union: Bretterbuden mit Wellblechdächern, kein fließendes Wasser, keine Toiletten.

Im slowakischen Letanovce, wo rund tausend Menschen in einer illegalen Hüttensiedlung leben, würden die Einwohner gerne umsiedeln. Die Suche der Gemeinde nach einem neuen Standort war schwierig: Kaum war ein geeigneter Platz gefunden, entstanden Bürgerinitiativen, die sich mit Petitionen gegen die neuen Nachbarn wehrten. Auch als der Neubau der Siedlung mit EU-Fördermitteln 2005 tatsächlich begann, gab es immer wieder Proteste.

Die Neubausiedlung, wenige Kilometer von dem bisherigen Elendsviertel entfernt, ist schon seit fünf Jahren so gut wie fertig. Doch der Umsiedlungstermin wurde immer wieder verschoben. Auch jetzt heißt es nur, die Roma könnten «demnächst» umziehen.

Doch selbst wenn es endlich zum Umzug kommt - die Trennung der Roma und der slowakischen Mehrheit bleibt. Die 96 neuen Häuschen liegen mehrere Kilometer vom eigentlichen Dorf entfernt. «Aber zumindest wird die neue Siedlung den Roma eine bessere Wohnqualität bieten», sagt Ivan Mirga, von der staatlichen Roma-Behörde.

Die Regierungen in Warschau und Bratislava setzen auf Förderung von Integration. Seit 2001 gibt es ein polnisches Regierungsprogramm, das unter anderem auf Roma-Helfer setzt, um den Schulbesuch von Kindern der Minderheit zu steigern. Bildung gilt im Kampf gegen Armut und Vorurteile gegen die gut 20 000 polnischen Roma als wichtigstes Instrument. Doch selbst im Programmbericht wird eingeräumt: «Die Integration ist vor allem in lokalen Kommunen besonders schwer» - wie eben in Andrychow.

In der Slowakei steht gerade die Regierung des Sozialdemokraten Robert Fico unter Medien-Kritik, weil sie ihre vor mehr als einem Jahr angekündigte große Reformstrategie für die Probleme der Roma noch immer nicht fertig hat. Peter Pollak, der Roma-Beauftragte der Regierung, ist selbst ein Rom. Doch selbst in der eigenen Regierung gab es Widerstand gegen das Reformprogramm. Und Extremisten wie Marian Kotleba nutzten die weitverbreitete Kriminalität zur Roma-Hetze.