Meckesheim. Verletzt wurde der Beifahrer eines Lkw bei einem Unfall am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der B 45 kurz vor der Abfahrt Meckesheim-Süd. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzugmaschine auf der B 45 in Richtung Sinsheim, als das Schwerfahrzeug auf Grund eines technischen Defekts in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle ausrollte. Sowohl der Fahrer als auch sein 52-jähriger Beifahrer sahen beinahe zeitgleich im Rückspiegel, wie sich ein weiterer Lkw näherte, dessen Fahrer die Situation offenbar noch nicht wahrgenommen hatte. Beide sprangen aus der Führerkabine. Gleich darauf fuhr der ankommende Laster, der von einem 43-Jährigen gefahren wurde, auf die Sattelzugmaschine auf. Die Sattelzugmaschine wurde nach vorne geschleudert und kam quer zur Fahrtrichtung auf Bordstein und Leiplanke zum Stehen.

Die B 45 wurde zur Landung des Rettungshubschraubers für rund 45 Minuten voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der 43-Jährige wurde von dem an die Unfallstelle geflogenen Notarzt erstversorgt und anschließend in eine umliegende Klinik eingeliefert. Die B 45 war ab 12.15 Uhr wieder halbseitig befahrbar, seit 12.35 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei. An den beiden Lkw entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro, die Sattelzugmaschine musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht noch den Fahrer oder die Fahrerin eines Jeep mit Anhänger, der unmittelbar vor der Kollision den liegengebliebenen Lkw überholt hatte. Er /Sie solle sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/92540 in Verbindung setzen. (pol)