Von Götz Münstermann

Heidelberg. Der Abzug der US Army aus Heidelberg und der Region könnte schon ein Jahr früher abgeschlossen sein. Darauf deutet eine Veröffentlichung in der Armee-Zeitung "Stars and Stripes" hin. Die letzten US-Liegenschaften sollten eigentlich im Spätjahr 2015 an die Bundesrepublik zurückgegeben werden.

Eine Sprecherin der US-Garnison Baden-Württemberg bestätigte der RNZ, dass schon im September 2013 die komplette Infrastruktur für Soldaten und zivile Armeeangehörige aufgegeben wird. Im Moment laufe das letzte Schuljahr der US-Schulen, sie schließen im Juni 2013. In einem Jahr sollen darüber hinaus der Postdienst, die Banken und auch die Lebensmittelmärkte für alle Armeeangehörigen schließen. Nach einer Vorgabe des Kommandos der US Army Europe haben alle Armeeangehörigen und deren Familienmitglieder bis spätestens August 2013 an die Standorte Kaiserslautern, Wiesbaden sowie Baumholder umzuziehen. Das hat laut "Stars and Stripes" Garnisons-Kommandeur Colonel Brian de Coster am Freitag bekannt gegeben. Soldaten und zivile Mitarbeiter ohne Kinder sollten sogar schon bis Frühjahr 2013 umziehen, empfiehlt er. Insgesamt werden nach US-Angaben 18 000 Soldaten, Zivilbeschäftigte und deren Familien die Metropolregion verlassen.

Damit wäre eine frühere Rückgabe der Army-Flächen in Mannheim (insgesamt 510 Hektar) und Heidelberg (200 Hektar) an den Bund möglich. Die bisherige Planung aus dem Jahr 2010 sah vor, dass in Mannheim und Heidelberg die Liegenschaften der US Army spätestens im Herbst 2015 an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zurückgegeben werden. Sowohl diese Einrichtung des Bundesfinanzministeriums wie auch die Heidelberger Stadtspitze wurden von der neuen Entwicklung offenbar überrascht. Oberbürgermeister Eckart Würzner bestätigte, dass er die Nachricht ebenfalls aus der Armeezeitung erfahren habe. Er will aber noch diese Woche das persönliche Gespräch mit Colonel de Coster suchen. Bima-Vorstandsmitglied Axel Kunze betonte, es handele sich allein um militärische Entscheidungen, nach denen man sich richten werde. "Wir haben jetzt unsere Zeitpläne angepasst", sagte Kunze nach einem Gespräch mit dem Heidelberger Stadtoberhaupt.