Mannheim. (RNZ) Für die Zeit des Turnfestes vom 18. bis 25. Mai erhöht die DB Regio RheinNeckar ihr Angebot im S-Bahn- und Regionalverkehr durch eine zusätzliche Turnfestlinie, Taktverdichtungen und den Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen.

Turnfestlinie Speyer–Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach

Von 7 bis 24 Uhr verkehrt eine zusätzliche Turnfestlinie zwischen Speyer und Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach, annähernd im 30-Minuten-Takt.

Taktverdichtungen und zusätzliche Züge auf Teilabschnitten

Von 7 bis 10 Uhr und 15 bis 19 Uhr fahren Zusatzzüge zwischen Worms Osthofen und Heidelberg Kirchheim/Rohrbach.

Zwischen 21 und 24 Uhr fahren die Züge zwischen Worms und Mannheim Hbf im Halbstundentakt.

Im Abschnitt Mannheim-Schwetzingen fahren zwischen 8 und 14 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr Zusatzzüge als Taktverdichter, der Stundentakt wird bis 24 Uhr verlängert.

In den Abendstunden ab etwa 22.30 Uhr fahren weitere S-Bahnen zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Mosbach beziehungsweise den Hauptbahnhöfen Karlsruhe, Mannheim und Kaiserslautern.

Am Donnerstag, 24. Mai, fahren nach der "Tuju-Party" in der Posthalle Mannheim zwischen 21 und 4 Uhr stündlich weitere Nachtzüge ab Mannheim Hauptbahnhof in alle Richtungen.

Zugverstärkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr

Auf den S-Bahn-Linien S1 bis S4 (mit Ausnahme der Abschnitte Neustadt–Homburg und Schifferstadt–Speyer) fahren zwischen 8 und 20 Uhr weitgehend alle S-Bahnen in Doppel-, in Einzelfällen sogar Dreifach-Traktion.

Die Regional-Express-Linien Mannheim–Heilbronn (via Eberbach beziehungsweise Sinsheim Hauptbahnhof) sowie die Regionalbahnlinie Mannheim–Schwetzingen fahren teilweise in Doppel-Traktion oder als lokbespannte Züge.

Die Züge der Regionalbahnlinie Mannheim Hbf–Mainz Hbf sowie der Regionalbahnlinie Mannheim–Bensheim verkehren weitgehend doppelt mit zwei Zugteilen.

Vom 18. bis 20. Mai fahren die Züge der Regionalbahnlinie Mannheim–Bingen in Doppel-Traktion.

Alle zusätzlichen Züge sind in der Online-Reiseauskunft unter www.bahn.de eingearbeitet und stehen in der Turnfestwoche allen Reisenden zur Verfügung.

Zusätzliches Personal an Bahnhöfen

Zur Unterstützung der Turnfestgäste setzt die Bahn zusätzliches Personal zur Reisendenlenkung ein, insbesondere an den Zustiegbahnhöfen der Übernachtungsorte der Turnfestteilnehmer in Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach, Heidelberg-Pfaffengrund-Wieblingen, Heidelberg-Weststadt/Südstadt, Schifferstadt Süd, Weinheim, Ladenburg, Schwetzingen und Frankenthal. Auch an den großen Stationen Mannheim Hbf, Heidelberg Hbf und Ludwigshafen (Rhein) Hbf ist zusätzliches Servicepersonal im Einsatz.

